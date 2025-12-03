Zakaj si otroci drgnejo oči, ko so utrujeni?

Otroci so pravi mali raziskovalci sveta okoli sebe, vsakodnevno se soočajo z različnimi dražljaji, nalogami in izzivi, ki jih izčrpajo. Zaradi vsega tega prekomernega raziskovanja, stimulacije in informacij, ki jih prejmejo čez dan, ni čudno, da postanejo utrujeni. Utrujenost pa pogosto privede do tega, da si otroci začnejo drgniti oči.

- Otroci skozi dan pogosto prekomerno obremenijo svoja telesa z igrami in različnimi aktivnostmi. Fizična utrujenost pomeni, da mišice in sklepi delujejo do svojih meja, kar povzroči nelagodje, napetost in potrebo po počitku. Ko so oči utrujene zaradi dolgotrajnega gledanja ali naprezanja, otroci pogosto posežejo tudi po drgnjenju oči, saj želijo ublažiti nelagodje.

- Občutek utrujenosti ni vedno le fizičen. Otroci se morajo skozi dan osredotočiti na različne naloge, kar lahko vključuje tako fizične kot mentalne izzive. Ko se otrok osredotoči na nalogo, kot je pisanje, branje ali reševanje naloge, njegovi možgani potrebujejo počitek. Dodatno pa lahko doživljajo čustveni stres zaradi novih izkušenj ali nalog, kar povečuje potrebo po sprostitvi.

- Če so otroci pod stresom, bodisi zaradi šole, družinskih težav ali drugih dejavnikov, lahko začnejo trpeti zaradi čustvene utrujenosti. To se lahko pokaže z nenadnim in pogostim drgnjenjem oči. Včasih se otroci ne zavedajo, da jim bo počitek pomagal, vendar instinktivno posežejo po tem dejanju, da bi se pomirili.