Zakaj si otroci drgnejo oči, ko so utrujeni?

B.R.
Malček 0
03. 12. 2025 02.34

Verjetno ste že opazili, da si otroci, ko postanejo utrujeni, pogosto manejo oči. Mnogi starši, vzgojitelji in skrbniki se sprašujejo, zakaj to počnejo in kaj ta gib pomeni.

deklica

Otroci so pravi mali raziskovalci sveta okoli sebe, vsakodnevno se soočajo z različnimi dražljaji, nalogami in izzivi, ki jih izčrpajo. Zaradi vsega tega prekomernega raziskovanja, stimulacije in informacij, ki jih prejmejo čez dan, ni čudno, da postanejo utrujeni. Utrujenost pa pogosto privede do tega, da si otroci začnejo drgniti oči.

- Otroci skozi dan pogosto prekomerno obremenijo svoja telesa z igrami in različnimi aktivnostmi. Fizična utrujenost pomeni, da mišice in sklepi delujejo do svojih meja, kar povzroči nelagodje, napetost in potrebo po počitku. Ko so oči utrujene zaradi dolgotrajnega gledanja ali naprezanja, otroci pogosto posežejo tudi po drgnjenju oči, saj želijo ublažiti nelagodje.

- Občutek utrujenosti ni vedno le fizičen. Otroci se morajo skozi dan osredotočiti na različne naloge, kar lahko vključuje tako fizične kot mentalne izzive. Ko se otrok osredotoči na nalogo, kot je pisanje, branje ali reševanje naloge, njegovi možgani potrebujejo počitek. Dodatno pa lahko doživljajo čustveni stres zaradi novih izkušenj ali nalog, kar povečuje potrebo po sprostitvi.

- Če so otroci pod stresom, bodisi zaradi šole, družinskih težav ali drugih dejavnikov, lahko začnejo trpeti zaradi čustvene utrujenosti. To se lahko pokaže z nenadnim in pogostim drgnjenjem oči. Včasih se otroci ne zavedajo, da jim bo počitek pomagal, vendar instinktivno posežejo po tem dejanju, da bi se pomirili.

Verjetno ste že opazili, da si otroci, ko postanejo utrujeni, pogosto drgnejo oči.
Verjetno ste že opazili, da si otroci, ko postanejo utrujeni, pogosto drgnejo oči. FOTO: Adobe Stock

Drgnjenje oči ni le navada, ampak lahko otrokom pomaga na več načinov:

Zaščita oči pred nelagodjem

Ko so oči utrujene, se lahko pojavijo neprijetni občutki, kot so srbenje, pekoč občutek ali občutek suhosti. Ko otroci drgnejo oči, poskušajo odpraviti te dražljaje in tako zaščititi oči. Drgnjenje oči je naraven način, kako telo poskuša sprostiti napetost, ki se nabira zaradi dolgotrajnega naprezanja.

Aktivacija solznih žlez

Drgnjenje oči lahko pomaga aktivirati solzne žleze, kar prispeva k boljši vlažnosti oči. Solze so ključnega pomena za ohranjanje zdravja oči, saj pomagajo očistiti morebitne delce in ohraniti oči vlažne. Tako drgnjenje oči ni le zaščitni refleks, temveč tudi način, kako se oči regenerirajo in ostanejo zdrave.

Sprostitev

Poleg fizične zaščite oči drgnjenje oči deluje tudi kot način za sprostitev. Ko otroci drgnejo oči, pogosto sprostijo napetost v telesu in umirijo svoje misli. To je nekakšen telesni signal, da potrebujejo kratek počitek. Ta preprosta gesta omogoča otrokom, da se osredotočijo na počitek in izboljšanje svojega počutja.

Čeprav je drgnjenje oči pri otrocih povsem normalen in naraven odziv na utrujenost, starši in skrbniki lahko pomagajo, da zmanjšajo potrebo po tem gibu. Pomembno je, da otrokom omogočite dovolj časa za počitek in spanje ter jih spodbudite, da redno izvajajo sprostitvene vaje in se izognejo pretiranemu naprezanju oči (npr. predolgim uram pred zaslonom).

Če se drgnjenje oči zgodi prepogosto ali se pojavi skupaj z drugimi težavami, kot so bolečine v očeh ali glavoboli, je priporočljivo obiskati pediatra ali očesnega specialista, da izključite morebitne zdravstvene težave.

otroci utrujenost oči drgnjenje oči razvoj otroka otrok
