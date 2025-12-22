Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?

Na družbenih omrežjih je veliko pozornosti požel video mamice Jenne, ki je razložila, zakaj se otroci pogosto "slabše" obnašajo v prisotnosti mam kot očetov. Po njenih besedah razlog ni v napakah pri vzgoji, temveč v močni čustveni vezi.

Ključni razlog: Mama ni samo starš, ampak tudi otrokova čustvena opora

"Mama je varen prostor, kjer otrok lahko izrazi vse svoje občutke – tudi tiste manj prijetne," je povedala Jenna.