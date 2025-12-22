Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?

Na družbenih omrežjih je veliko pozornosti požel video mamice Jenne, ki je razložila, zakaj se otroci pogosto "slabše" obnašajo v prisotnosti mam kot očetov. Po njenih besedah razlog ni v napakah pri vzgoji, temveč v močni čustveni vezi.
Ključni razlog: Mama ni samo starš, ampak tudi otrokova čustvena opora
"Mama je varen prostor, kjer otrok lahko izrazi vse svoje občutke – tudi tiste manj prijetne," je povedala Jenna.
Strokovnjaki potrjujejo: čustvena navezanost vpliva na otrokovo vedenje
Z mnenjem se strinjajo tudi strokovnjaki s področja psihologije otrok. Terapevtka Krystal Britt pojasnjuje, da imajo otroci običajno močnejšo čustveno povezavo z enim od staršev – najpogosteje z mamo.
Tisti starš, ki je bolj čustveno navzoč, postane otrokova opora. Otrok mu pokaže svojo resnično naravo – tudi svojo stisko, pravi Britt.
Otroci svoja čustva najraje izražajo pred tistim, ki mu najbolj zaupajo. Če vedo, da jih ta oseba brezpogojno ljubi, se ob njej počutijo dovolj varne, da izrazijo jezo, žalost ali razočaranje.
Če se vaš otrok obnaša bolj občutljivo, razdraženo ali trmasto prav v vaši bližini, to ne pomeni, da ste slab starš. Nasprotno – to pomeni, da se ob vas počuti varnega in ljubljenega.
Vir: yumama
