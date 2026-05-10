Zakaj otrok hodi po prstkih? Kdaj je to normalno in kdaj nakazuje težave?

Prvi koraki otroka so za starše izjemno vesel trenutek. Starši nestrpno čakajo, da njihov otrok začne hoditi, saj je hoja eden od ključnih kazalcev zdravega in normalnega razvoja. Vendar pa se včasih zgodi, da otrok hodi kot balerina – po prstih. To se staršem sprva morda zdi ljubko, kasneje pa jih lahko tudi zaskrbi. Ali je to običajno ali je treba poiskati pomoč strokovnjaka?

Hoja po prstih je ponavadi začasna

Obstaja več razlogov, zakaj otrok hodi po prstih, vendar je najpogosteje to naraven del procesa učenja hoje. Malčki lahko tako hodijo vse do konca drugega leta starosti. Če to počnejo občasno, nato pa normalno stopijo na tla in hodijo normalno, običajno ni razloga za skrb. Če pa postane hoja po prstih prevladujoči način hoje in otrok ne izpopolni pravilne hoje s celotnim stopalom, je priporočljivo, da se posvetujete s pediatrom.

icon-expand Prvi koraki FOTO: Thinkstock

Kaj lahko pomeni hoja po prstih?

Kot smo že napisali, je hoja po prstih običajno del otrokovega razvoja, ki sčasoma mine. Vendar pa lahko v nekaterih primerih pomeni tudi simptom nekaterih resnejših težav. Če otrok predolgo ali stalno hodi po prstih, je treba upoštevati, da to lahko nakazuje razvojne anomalije, avtizem, bolezni mišic in kosti. Pomembno je vedeti, da hoja po prstih običajno ni edini simptom težav, temveč je pogosto povezana še z drugimi simptomi. Dotična hoja lahko pomeni tudi težave z ahilovo tetivo, nepravilno strukturo kosti ali šibkostjo mišic. Poleg tega lahko tudi hipersenzitivnost povzroči, da otrok hodi po prstih, kar je pogosto pri avtizmu, pri čemer se lahko pojavijo tudi težave z govorom, osamljenostjo in socializacijo.

Kaj storiti, če otrok hodi po prstih?

Starši lahko svojim otrokom nudijo podporo od začetka, vendar jih ne smejo siliti, da čim prej začnejo hoditi, saj je to naraven proces. Uporaba hojic ali drugih pripomočkov med učenjem hoje ni priporočljivo. Dobro je, da ima otrok možnost bose hoje, zato je priporočljivo, da mu ob priložnosti sezujete čevlje in nogavice ter ga pustite hoditi po različnih površinah. Če hoja po prstih traja tudi po drugem letu starosti, je priporočljivo, da se posvetujete s strokovnjakom. V nekaterih primerih so potrebni nevrološki testi, da se izključijo morebitne motnje ali zdravstvene težave, včasih pa bo otrok morda potreboval ortopedske čevlje. Pomembno je vedeti, da sama hoja po prstih običajno ni znak resne motnje, vendar bodite pozorni, če se pojavljajo tudi drugi simptomi, kot so psihomotorične motnje, preobčutljivost na določene dražljaje ali težave s socializacijo. Če boste ukrepali pravočasno, bo verjetnost za napredek večja.