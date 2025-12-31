Bibaleze.si
Zakaj je tretje leto slabše od drugega?

B.R.
Malček 0
31. 12. 2025 02.54

Tretje leto življenja otroka prinaša številne izzive in presenečenja, ki lahko staršem hitro preobrnejo vsakodnevno rutino. Medtem ko se dvoletniki še vedno trudijo obvladovati osnovne veščine in komunikacijo, triletniki že polno zavzamejo svoj svet z novimi zahtevami, željami in izbruhi jeze. Preberi zabaven seznam razlogov, zakaj je veliko "slabše" imeti triletnika kot dvoletnika.

triletnica

Čeprav so otroci pri treh letih še vedno neizmerno ljubki in polni energije, vendar njihova neodvisnost in želja po nadzoru lahko staršem postavijo kar nekaj ovir. Poglejte, zakaj je tretje leto pogosto "slabše" od drugega:

- Pri dveh letih komaj govorijo. Pri treh letih ne nehajo govoriti.

- Pri dveh letih jočejo. Pri treh letih imajo epske izbruhe jeze, da si včasih prepričan, da so obsedeni.

- Pri dveh letih pojejo vse, kar jim postaviš pred njih. Pri treh letih kot da jedo le tri stvari ... ponavadi tiste, katerih nočeš, da jedo.

- Pri dveh letih kopanje traja deset minut in rezultat je čisto dete. Pri treh letih kopanje traja približno eno uro, rezultat pa je mokra kopalnica, mokri starši in 16 uporabljenih brisač.

- Pri dveh letih nosijo plenice, ki se menjavajo pod tvojim budnim očesom. Pri treh letih so naučeni na kahlico, svet pa se vrti okoli njihovega mehurja in prebave.

- Pri dveh letih jim pozornost pritegne čokolada v trgovini. Pri treh letih imajo cel seznam stvari, ki jih želijo, da jim kupiš v trgovini.

- Pri dveh letih jim dovolijo, da jih oblečeš, in videti so tako ljubko in nedolžno. Pri treh letih vztrajajo, da sami izberejo oblačila in videti so, kot da so pobegnili iz risanke.

- Pri dveh letih ne marajo, ko se umažejo. Pri treh letih komaj čakajo, da se valjajo v blatu.

- Pri dveh letih ti dovolijo, da narediš stvari namesto njih, zaradi česar prihraniš veliko časa. Pri treh letih želijo absolutno vse narediti sami, zaradi česar vse traja VEČNO.

- Pri dveh letih je manipulacija zadnja stvar, ki jim pade na pamet. Pri treh letih te obvladujejo. In zelo dobro se tega zavedajo.

Vir: miss7mama


dveletnik triletnik razvoj
