Zakaj je dobro, da otroci kolesarijo?

Kolesarjenje spodbuja celostni telesni razvoj

Pri vožnji s kolesom sodeluje celotno telo, obe strani telesa delujeta usklajeno, kar pripomore k boljši simetriji gibanja. Otrok pri tem: - izmenično krči in izteguje nogi, - prenaša težo telesa z ene strani na drugo, - spodbuja protizasuk gibanja medenice in trupa, - aktivira stranske mišice, ki skrbijo za pokončno držo. Zaradi teh usklajenih gibov kolesarjenje močno prispeva k boljši drži telesa, stabilnosti in gibalni učinkovitosti.

Otroci praviloma radi kolesarijo in večina se jih nauči kolesariti pri štirih ali petih letih. A dolga je pot, ko so sposobni samostojno in varno kolesariti po cesti.

Kdaj je čas za prvo pravo kolo?

Mnogi starši se sprašujejo, kdaj je primeren čas za prvo kolo s pedali (in pomožnimi koleščki). Čeprav otroci že zgodaj preizkušajo tricikle, so ta pogosto nepraktični – pedala so nameščena spredaj in jih otrok težje doseže. -Ko otrok že doseže pedala in jih zmore sam poganjati, je pogosto tudi že motorno pripravljen za pravo kolo s pomožnimi koleščki. To se običajno zgodi okoli 3. leta starosti, vendar je pomembno, da vsak otrok napreduje v svojem tempu. Pomembno je tudi, da otrok zna sam : - splezati na kolo, - sestopiti z njega, - začeti poganjati samostojno.

Kdaj odstraniti pomožna koleščka in kako?

Ko otrok začne kazati znake, da samostojno lovi ravnotežje, je čas za odstranitev pomožnih koleščkov. Pomembno: Koleščka vedno odstranimo obe hkrati, da preprečimo nagibanje in asimetrično držo. Pred tem jih lahko rahlo privzdignemo, da se otrok privadi vožnje brez njihove opore. Ob učenju držimo kolo zadaj za sedež, ne za krmilo – otrok naj se uči samostojnega vodenja. Otroka ne opozarjamo, kdaj ga spustimo. Tako bo samozavestneje ugotovil, da zmore sam.

Se otrok hitreje nauči voziti kolo, če uporablja poganjalec?

Da, poganjalci so odlična priprava na pravo kolo! Otroci z njihovo pomočjo razvijajo: ravnotežje, koordinacijo gibanja, kontrolo telesa v gibanju. Ko otrok na poganjalcu doseže točko, da se lahko odrine in med vožnjo dvigne noge, že pridobiva temeljne veščine za vožnjo kolesa. Pomembno je, da se otrok izmenično odriva z nogami, in ne z obema hkrati. Tako krepi natančnost gibanja in motorično usklajenost.

Višina sedeža: ključen element pri učenju vožnje

Pravilna višina sedeža igra pomembno vlogo tako pri poganjalcu kot pri pravem kolesu: Na poganjalcu mora otrok z obema stopaloma doseči tla s celim podplatom. Na kolesu s pedali mora otrok sedeti tako, da varno doseže tla, ne le s prsti. Če je sedež previsok, bo otrok izgubil občutek za varnost in ravnotežje, kar lahko zavira napredek pri učenju.

Prednosti kolesarjenja za otroke