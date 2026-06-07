Kaj je na dinozavrih, da jih otroci preprosto obožujejo?

Najbolj zanimivo pri tovrstnih obsesijah je to, da je lahko predmet navdušenja karkoli – npr. specifična plišasta žival, pisala, letala, astronomija, posebni junaki iz risanke in podobno. Zelo pogosto pa se na seznamu znajdejo prav dinozavri, ki navdušujejo zlasti dečke. V nekaterih primerih je njihovo zanimanje tako veliko, da se starši začnejo spraševati, ali morda ne gre pri njihovem otroku že za pretiravanje. A brez skrbi – 'dinoobdobje' je povsem normalno, predvsem pa pozitivno, strokovnjaki ga imenujejo tudi obdobje ' intenzivnega zanimanja' .

Čeprav marsikateremu staršu vse skupaj zveni povsem tuje, poznajo ti otroci pogosto na desetine imen različnih vrst dinozavrov. Poleg tega natančno vedo, kako so se prehranjevali, kje so živeli in kakšne so bile njihove značilnosti. Raven poznavanja dinozavrov je pri nekaterih res presenetljiva, še posebej ob misli, da povprečna odrasla oseba le redko prepoznava dinozavre po imenih. Raziskovalci še ne vedo natančno, kaj vzpodbudi tako močan interes, tudi starši zelo težko določijo trenutek ali dogodek, ki je sprožil zanimanje. Kljub temu pa je psihologom uspelo ugotoviti ključne razloge za njihovo navdušenje.

Najpogostejši razlogi za 'dinoobdobje'

Ker so že izumrli: Druge živali, ki so otrokom pogosto zanimive – npr. leve, tigre, slone in žirafe – je mogoče videti v dokumentarnih oddajah ali v živalskem vrtu. Dinozavrov pa ni mogoče obiskati, vidimo jih lahko le v animiranih filmih. Ravno to dejstvo otroka še bolj vzpodbudi, zato razvije močno zanimanje za ta velikanska bitja.

So strašljivi: Z dinozavri se ne more primerjati nobena žival, ki v današnjem času živi na našem planetu. Njihova velikost, ogromni zobje in kremplji navdušujejo otroke, saj jih vzpodbudijo k razmišljanju, kako je bilo v času, ko so še živeli.

Velikanska okostja: Večina otrok dinozavre spoznava in se o njih uči iz knjig, filmov in oddaj, pa tudi v muzejih. Otroci, ki imajo možnost, da si fascinantna okostja dinozavrov ogledajo v muzejih, so še toliko bolj navdušeni, saj gre za izjemno doživetje, ki še bolj podžge njihovo domišljijo.

So strokovnjaki: Gre za njihov prvi poskus obvladovanja – biti strokovnjak v nečem in vedeti stvari, ki jih starši in ostali ne poznajo, jim dviga samozavest.

Verjetno ni naključje, da se starostno obdobje za razvijanje intenzivnih interesov prekriva s starostjo, ki temelji na domišljiji – to je od 3. do 5. leta. A intenzivno zanimanje ima v večini primerov tudi rok trajanja in ponavadi zvodeni v roku šestih mesecev do treh let. Kot starši lahko prispevamo k spodbujanju otrokovih posebnih zanimanj tako, da z njimi delimo njihovo navdušenje: da se z njimi pogovarjamo o dinozavrih, jih odpeljemo v knjižnico po knjige, obiščemo muzej in dinopark, se igramo paleontologe ... A v nekaterih (sicer redkih) primerih zanimanje za dinozavre v otroštvu ne ugasne in lahko otroka spremlja velik del življenja.