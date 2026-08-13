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Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil

S.B.
Vzgoja in vrtec 1
13. 08. 2026 03.30

"Zakaj me otrok ne posluša?" je eno najpogostejših vprašanj staršev. A razlog vas bo morda presenetil. Pogosto ne gre za trmo, temveč za to, da otrok nekaterih stvari zaradi razvoja možganov še ne zmore.

pogovor

"Kolikokrat ti moram še povedati?"

"Zakaj me sploh ne poslušaš?"

"Ali me slišiš?"

To so stavki, ki jih izreče skoraj vsak starš. Ko otrok ignorira navodila, ne pospravi igrač ali nadaljuje z vedenjem, za katerega smo ga že večkrat prosili, se hitro zdi, da gre za trmo, neposlušnost ali preizkušanje meja.

Toda strokovnjaki opozarjajo: otrok, ki ne posluša, pogosto ni otrok, ki noče poslušati. Velikokrat tega enostavno še ne zmore. Razlog se skriva v razvoju otroških možganov, sposobnosti samoregulacije in načinu, kako odrasli otroku sporočamo svoje zahteve.

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Otroci ne razmišljajo kot odrasli

Ena največjih napak, ki jih starši pogosto naredijo, je pričakovanje, da bo otrok razumel situacijo tako kot odrasel.

Majhen otrok še nima popolnoma razvitih možganskih področij, ki so odgovorna za nadzor impulzov, načrtovanje, razumevanje posledic, uravnavanje močnih čustev ali preusmerjanje pozornosti.

Prefrontalni korteks, del možganov, ki sodeluje pri samokontroli in sprejemanju odločitev, se razvija še vse do odraslosti.

To pomeni, da otrok pogosto ne ignorira starša zato, ker bi bil "nespoštljiv", ampak zato, ker njegova sposobnost ustaviti igro, sprejeti navodilo in spremeniti vedenje še ni enaka kot pri odraslem.

Prefrontalni korteks, del možganov, ki sodeluje pri samokontroli in sprejemanju odločitev, se razvija še vse do odraslosti.
Prefrontalni korteks, del možganov, ki sodeluje pri samokontroli in sprejemanju odločitev, se razvija še vse do odraslosti.FOTO: Adobe Stock

"Saj me sliši, samo noče narediti": ali res?

Ko otrok ne reagira na naš klic, starši pogosto sklepajo: "Namerno me ignorira."

A strokovnjaki opozarjajo, da obstaja več možnih razlogov:

1. Otrok je popolnoma zatopljen v dejavnost

Otroški možgani težje preklapljajo med dejavnostmi.

Če se otrok igra, ustvarja ali gleda zanimivo vsebino, lahko resnično težko takoj prekine dejavnost in se odzove. To ni enako kot zavestno kljubovanje.

2. Navodilo je bilo predolgo ali preveč zapleteno

Majhni otroci pogosto ne zmorejo slediti več korakom hkrati.

Namesto: "Pojdi v sobo, pospravi igrače, obleci pižamo in pridi umit zobe." raje: "Najprej pospraviva igrače." (počakamo) "Zdaj greva po pižamo."

3. Otrok potrebuje stik, preden lahko sodeluje

Raziskave s področja razvoja otrok kažejo, da otroci lažje sodelujejo, ko se počutijo povezane z odraslim.

Ukaz iz druge sobe:"Pospravi takoj!" pogosto sproži odpor. Bolj učinkovit pristop: "Vidim, da se lepo igraš. Čez pet minut bova pospravila. Ti bom pomagal."

Raziskave s področja razvoja otrok kažejo, da otroci lažje sodelujejo, ko se počutijo povezane z odraslim.
Raziskave s področja razvoja otrok kažejo, da otroci lažje sodelujejo, ko se počutijo povezane z odraslim.FOTO: Adobe Stock

Včasih otrok ne posluša, ker so čustva premočna

Ste že kdaj poskušali otroku razložiti nekaj pomembnega sredi izbruha jeze?

Verjetno brez uspeha.

Ko je otrok preplavljen z močnimi čustvi, se njegova sposobnost poslušanja in razmišljanja zmanjša. Najprej potrebuje pomoč pri umirjanju, šele nato lahko sprejme razlago.

Strokovnjaki temu pravijo čustvena regulacija. Otrok se je ne rodi sposoben popolnoma obvladovati, ampak se je uči skozi odnos z odraslimi.

Zato pogosto bolj kot: "Nehaj jokati, saj ni nič takega." pomaga: "Vidim, da si zelo jezen. Tukaj sem. Ko se umiriš, bova rešila."

Ali starši preveč govorijo?

Presenetljivo pogosto je odgovor pritrdilen. Otroci se lahko hitro "izklopijo", če poslušajo dolga pojasnila, opozorila in predavanja. Kratka sporočila so pogosto učinkovitejša. 

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Kako doseči, da vas otrok pogosteje posluša?

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih sprememb:

Najprej stik, potem navodilo

Približajte se otroku in ga nagovorite.

Govorite jasno in kratko

Ena zahteva naenkrat.

Ponudite izbiro

"Se boš oblekel zdaj ali čez dve minuti?"

Opazite dobro vedenje

Otroci pogosto ponavljajo vedenje, ki ga odrasli opazijo.

Namesto da ves dan opozarjamo na napake, pohvalimo tudi trenutke sodelovanja:

"Všeč mi je, kako si hitro pospravil knjige."

Prilagodite pričakovanja starosti

Od triletnika ne moremo pričakovati enake samokontrole kot od desetletnika.

Vir: Harvard Center on the Developing Child

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Komentarji (1)

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jafalical 14. 08. 2026 08.37
eni starsi ne zacnejo z vzgojo v ranem otrostvu, ne postavijo meje in otrok seveda ne slisi, ne razume, ko to od njega zahtevajo.Pa ne mislim biti "grob" do otroka, ampak postaviti mejo z vso ljubeznijo, toplino, predvsem pa z vzgledom.Nekateri starsi so sami ne zreli, ne vejo kaj je prav in kaj narobe in zmotno mislijo, da ce postavijo meje pomeni biti grob do otorka.Velika razlika postaviti mejo in biti grob se pri tem!
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