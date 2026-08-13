Zakaj vas otrok ne posluša? Razlog vas bo morda presenetil

"Kolikokrat ti moram še povedati?" "Zakaj me sploh ne poslušaš?" "Ali me slišiš?" To so stavki, ki jih izreče skoraj vsak starš. Ko otrok ignorira navodila, ne pospravi igrač ali nadaljuje z vedenjem, za katerega smo ga že večkrat prosili, se hitro zdi, da gre za trmo, neposlušnost ali preizkušanje meja. Toda strokovnjaki opozarjajo: otrok, ki ne posluša, pogosto ni otrok, ki noče poslušati. Velikokrat tega enostavno še ne zmore. Razlog se skriva v razvoju otroških možganov, sposobnosti samoregulacije in načinu, kako odrasli otroku sporočamo svoje zahteve.

Otroci ne razmišljajo kot odrasli

Ena največjih napak, ki jih starši pogosto naredijo, je pričakovanje, da bo otrok razumel situacijo tako kot odrasel. Majhen otrok še nima popolnoma razvitih možganskih področij, ki so odgovorna za nadzor impulzov, načrtovanje, razumevanje posledic, uravnavanje močnih čustev ali preusmerjanje pozornosti. Prefrontalni korteks, del možganov, ki sodeluje pri samokontroli in sprejemanju odločitev, se razvija še vse do odraslosti. To pomeni, da otrok pogosto ne ignorira starša zato, ker bi bil "nespoštljiv", ampak zato, ker njegova sposobnost ustaviti igro, sprejeti navodilo in spremeniti vedenje še ni enaka kot pri odraslem.

icon-expand Prefrontalni korteks, del možganov, ki sodeluje pri samokontroli in sprejemanju odločitev, se razvija še vse do odraslosti. FOTO: Adobe Stock

"Saj me sliši, samo noče narediti": ali res?

Ko otrok ne reagira na naš klic, starši pogosto sklepajo: "Namerno me ignorira." A strokovnjaki opozarjajo, da obstaja več možnih razlogov: 1. Otrok je popolnoma zatopljen v dejavnost Otroški možgani težje preklapljajo med dejavnostmi. Če se otrok igra, ustvarja ali gleda zanimivo vsebino, lahko resnično težko takoj prekine dejavnost in se odzove. To ni enako kot zavestno kljubovanje. 2. Navodilo je bilo predolgo ali preveč zapleteno Majhni otroci pogosto ne zmorejo slediti več korakom hkrati. Namesto: "Pojdi v sobo, pospravi igrače, obleci pižamo in pridi umit zobe." raje: "Najprej pospraviva igrače." (počakamo) "Zdaj greva po pižamo." 3. Otrok potrebuje stik, preden lahko sodeluje Raziskave s področja razvoja otrok kažejo, da otroci lažje sodelujejo, ko se počutijo povezane z odraslim. Ukaz iz druge sobe:"Pospravi takoj!" pogosto sproži odpor. Bolj učinkovit pristop: "Vidim, da se lepo igraš. Čez pet minut bova pospravila. Ti bom pomagal."

icon-expand Raziskave s področja razvoja otrok kažejo, da otroci lažje sodelujejo, ko se počutijo povezane z odraslim. FOTO: Adobe Stock

Včasih otrok ne posluša, ker so čustva premočna

Ste že kdaj poskušali otroku razložiti nekaj pomembnega sredi izbruha jeze? Verjetno brez uspeha. Ko je otrok preplavljen z močnimi čustvi, se njegova sposobnost poslušanja in razmišljanja zmanjša. Najprej potrebuje pomoč pri umirjanju, šele nato lahko sprejme razlago. Strokovnjaki temu pravijo čustvena regulacija. Otrok se je ne rodi sposoben popolnoma obvladovati, ampak se je uči skozi odnos z odraslimi. Zato pogosto bolj kot: "Nehaj jokati, saj ni nič takega." pomaga: "Vidim, da si zelo jezen. Tukaj sem. Ko se umiriš, bova rešila."

Ali starši preveč govorijo?

Presenetljivo pogosto je odgovor pritrdilen. Otroci se lahko hitro "izklopijo", če poslušajo dolga pojasnila, opozorila in predavanja. Kratka sporočila so pogosto učinkovitejša.

Kako doseči, da vas otrok pogosteje posluša?