Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?

L.G.
Vzgoja in vrtec 3
20. 08. 2026 02.30

Ali je otrok dovolj zaščiten pred soncem? Ima pravilno nameščen avtosedež? Ali ga lahko za trenutek spustimo z oči na igrišču? Je njegov telefon varen? Kaj pa družbena omrežja? Današnji starši imajo občutek, da morajo biti ves čas na preži.

Starši so v hudi čustveni stiski. Neprestano jih skrbi za prihodnost in predvsem dobrobit otroka.

Pediatrinja in mati dveh otrok dr. Edith Bracho-Sanchez je v nedavnem prispevku za CNN poimenovala pojav, ki ga opaža pri številnih družinah: 'safety fatigue' oziroma izčrpanosti zaradi nenehne skrbi za otrokovo varnost. Gre za stanje, ko nas množica opozoril, nasvetov in svaril začne tako obremenjevati, da ne vemo več, čemu posvetiti pozornost.

Otroci danes skoraj ne poznajo dolgčasa in to je lahko težava
Preberi še
Otroci danes skoraj ne poznajo dolgčasa in to je lahko težava

Starši še nikoli niso imeli toliko informacij

Sodobni starši imajo dostop do več informacij kot katera koli generacija pred njimi. Na prvi pogled je to prednost. V nekaj sekundah lahko preverimo priporočila pediatrov, preberemo najnovejše raziskave ali si ogledamo video o varnosti otrok.

Težava nastane, ker informacije ne prihajajo le od strokovnjakov. Družbena omrežja vsak dan ponujajo novo opozorilo: nevarne igrače, skrite nevarnosti v domu, tveganja na igriščih, opozorila o hrani, vodi, spanju in številnih drugih vsakdanjih situacijah. Po besedah dr. Bracho-Sanchez se starši znajdejo pod plazom opozoril, med katerimi so nekatera zelo pomembna, druga pa precej manj relevantna za njihovo življenje.

Posledica je občutek, da nikoli ne naredimo dovolj.

Starši se znajdejo pod plazom opozoril, med katerimi so nekatera zelo pomembna, druga pa precej manj relevantna za njihovo življenje.
Starši se znajdejo pod plazom opozoril, med katerimi so nekatera zelo pomembna, druga pa precej manj relevantna za njihovo življenje.FOTO: Shutterstock

Ko nas strah prepriča, da je nekaj pogostejše, kot je v resnici

Psihologi pojav razlagajo tudi s t. i. hevristiko razpoložljivosti. To pomeni, da ljudje nevarnost pogosto ocenjujemo glede na to, kako hitro se spomnimo primera, ne pa glede na dejansko verjetnost, da se bo zgodil.

Če starš v enem tednu vidi več videov o otrocih, ki so se poškodovali na trampolinu, lahko dobi občutek, da se takšne nesreče dogajajo zelo pogosto. Enako velja za opozorila o požarih, utopitvah ali ugrabitvah.

Čeprav so nekatera opozorila utemeljena, lahko pretirana izpostavljenost dramatičnim vsebinam ustvari občutek, da je svet za otroke nevarnejši, kot je v resnici.

8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok
Preberi še
8 nasvetov za starše za podporo in tolažbo otrok

Izčrpanost nam lahko prepreči, da bi slišali najpomembnejša opozorila

Paradoks sodobnega starševstva je, da lahko preveč opozoril doseže ravno nasproten učinek.

Ko so starši neprestano bombardirani z novimi priporočili, se pri mnogih pojavi otopelost. Namesto da bi vsako opozorilo vzeli resno, začnejo vse informacije ignorirati. Dr. Bracho-Sanchez opozarja, da se takrat lahko zgodi, da prezremo tudi tista tveganja, ki so dejansko pomembna.

To ne pomeni, da staršem ni mar za otroke. Ravno nasprotno. Pomeni, da so psihično in čustveno preobremenjeni.

Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Preberi še
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu

Popoln starš ne obstaja

Dodaten pritisk ustvarjajo družbena omrežja, kjer se zdi, da nekateri starši vedno ravnajo pravilno. Vedno uporabljajo najboljšo opremo, poznajo najnovejša priporočila in nikoli ničesar ne spregledajo.

V resničnem življenju pa to ni mogoče.

Ameriško psihološko združenje (APA) opozarja, da starši že leta poročajo o nadpovprečno visoki ravni stresa. Kronični stres in občutek, da smo ves čas odgovorni za vse morebitne nevarnosti, lahko vodita v starševsko izgorelost.

Pri tem se pogosto pojavi tudi občutek krivde. Starši imajo občutek, da bi morali narediti več, čeprav že zdaj vlagajo ogromno energije v skrb za svoje otroke.

Starši imajo občutek, da bi morali narediti več, čeprav že zdaj vlagajo ogromno energije v skrb za svoje otroke.
Starši imajo občutek, da bi morali narediti več, čeprav že zdaj vlagajo ogromno energije v skrb za svoje otroke.FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko starši storijo?

Strokovnjaki svetujejo, da se osredotočimo na preverjene in res pomembne varnostne ukrepe. Namesto da poskušamo slediti vsakemu viralnemu opozorilu, je smiselno informacije preverjati pri zanesljivih virih, kot so pediatri, zdravstvene ustanove in uradne organizacije.

Pomaga lahko tudi, da si občasno vzamemo odmor od vsebin, ki ustvarjajo občutek strahu. Če nam določeni profili na družbenih omrežjih povzročajo tesnobo, jih lahko brez slabe vesti prenehamo spremljati.

Najpomembnejše pa je zavedanje, da dobra skrb za otroka ne pomeni popolne zaščite pred vsakim tveganjem. Otroci potrebujejo varnost, vendar potrebujejo tudi prostor za raziskovanje, samostojnost in običajne življenjske izkušnje.

Morda je prav zato največji izziv sodobnega starševstva najti ravnovesje med previdnostjo in zaupanjem. Ne le v otroka, ampak tudi vase.

Viri: CNN Health, American Psychological Association (APA), Choosing Therapy

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
stres pri starših vzgoja varnost otrok starševstvo
Naslednji članek
Vzgoja in vrtec

5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze

Bibaleze.si Neodgovoren oče vozil otroke brez pasov – svarilo za vse starše
24ur.com Kdo vzgaja otroke – starši ali ulica?
Bibaleze.si To morate storiti ob izpadu trme - tudi, če je sredi trgovine
Bibaleze.si Otroci in zaslon: kdaj je pravi trenutek za pametni telefon?
Bibaleze.si Izgubljen otrok na Boču: Kako ravnati in kaj storiti, če se vaš otrok izgubi
Bibaleze.si Varno otroško igrišče: Nasveti za brezskrbno igro vaših malčkov
Bibaleze.si E-skiro za otroka: da ali ne?
Priporoča
Komentarji (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos 20. 08. 2026 10.48
Ker imajo enega do dva otroka, zavita v vato.
ODGOVORI
0 0
Ramzess 20. 08. 2026 10.07
"Popoln starš ne obstaja" Sicer ne, a če se vpletejo službe kot so CSD in podobno pa morajo obstajati, ker drugače ne pridejo skozi njihov sistem nadzora, ko ji jim iščejo vse napake in pomanjkljivosti, ki jih lahko uporabijo proti njim. Teorija je eno, praksa pa drugo.
ODGOVORI
0 0
Ramzess 20. 08. 2026 10.03
Danes je svet drugačen kot je bil pred več desetletij, za časa naše mladosti.
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912