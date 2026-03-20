Zakaj otrok včasih "izbere" enega starša

Najslabše vedenje doma?

Utrujajoč je občutek stalnega "boja", še posebej, ko otroka prevzamete iz varstva, vrtca ali obiska pri bivšem partnerju. Pripraviti se morate na novo dozo očitanja, kako nemogoč je vaš otrok, vi, ki zanj skrbite, pa očitno delate nekaj narobe. Vendar včasih se zgodi ravno nasprotno. Po prevzemu vam povedo, kako lepo je bilo, kako je vaš otrok sodeloval in kako prijeten je. Nekoliko zmedeni odpeljete otroka, misleč, ali res govorimo o istem otroku. Sprašujete se, kako takšno otrokovo vedenje vzpostaviti tudi doma. V domačem okolju otrok na vse možne načine hitro pokaže nezadovoljstvo in izgleda, kot da je vse tegobe in težave prihranil, da jih bo reševal doma. Mama ob takšnem otrokovem vedenju pogosto občuti veliko dvoma: "Le kaj delam narobe, da se le ob meni tako obnaša? " Pomembno sporočilo, ki pomaga razrešiti krivdo in lastni dvom, naj bo: Otrok vam kaže svoje razburjenje, frustracije, jezo, strahove ... ker se ob vas počuti varno.

"Hočem, da me da spat oči!" ne odražajo nobenih prikritih čustev ali zamer do mamice.

Vaš otrok se počuti dovolj varnega, da vam pokaže, da mu je težko in upa, da mu boste lahko pomagali. Ker svojih čustev ne zna izraziti besedno, to kaže z vedenjem. Potrebuje njemu varno osebo, ki mu bo dovolila čutiti, kar čuti, in zdržat s tem, toliko, da močno čustvo mine. Temelj razumevanja tega pojava predstavlja teorija navezanosti, po kateri otrok razvija močno čustveno vez z osebo, ki najpogosteje in najbolj dosledno zadovoljuje njegove potrebe. Vendar se dinamika teh vezi skozi razvoj spreminja, saj otrok postopno razvija nove socialne kompetence, samostojnost in širši socialni svet.

Otrok potrebuje njemu varno osebo, ki mu bo dovolila čutiti, kar čuti, in zdržat s tem, toliko, da močno čustvo mine

Otrokova želja po enem staršu ni osebna