Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo

Zakaj otroci lažejo – najpogostejši razlogi

1. Izogibanje posledicam ali kazni Eden najpogostejših razlogov je strah pred posledicami. Otroci hitro povežejo resnico s kaznijo, zato raje izberejo laž, da bi se izognili reakciji odraslih. 2. Pridobivanje odobravanja ali pozornosti Otroci lahko lažejo, ker želijo biti videti bolje v očeh odraslih – na primer trdijo, da so nekaj naredili, čeprav niso. To pogosto izvira iz želje po pozornosti ali pohvali. 3. Preizkušanje meja in razvoj kognitivnih sposobnosti Pri mlajših otrocih laži pogosto izvirajo iz razvoja domišljije in socialnih veščin. V tem obdobju se otrok uči razlikovati med domišljijo in resničnostjo ter opazuje, kako drugi zaznavajo resnico. 4. Strah, sram ali nelagodje Če se otrok sramuje ali je prestrašen, lahko uporabi laž kot način, da se izogne neprijetnemu občutku ali razgovoru. 5. Posnemanje odraslih ali okolice Otroci pogosto posnemajo vedenje, ki ga opazijo pri odraslih. Če odrasli pogosto uporabljajo "bele laži" ali se izogibajo resnici, se lahko to prenese tudi na otrokovo vedenje.

icon-expand Kot starši smo včasih soočeni s trenutki, ko nas otrokovo vedenje spravi v jezo ali frustracijo. FOTO: Adobe Stock

Kako naj se starši pravilno odzovejo

Strokovnjaki poudarjajo, da je reakcija staršev ključna pri učenju poštenosti. Prekomerna jeza, poniževanje ali pretirana kazen lahko vodi v več skrivanja in strahu pred resnico. Bolje je graditi občutek varnosti, da otrok razume, da je resnica vedno boljša izbira. 1. Ostanite mirni Čeprav je odkritje laži lahko čustveno, burno reagiranje z jezo pogosto povzroči, da se otrok še bolj zapre. Mirna in spoštljiva komunikacija odpira vrata iskrenosti. 2. Ločite otrokovo dejanje od osebnosti Ne govorite "Ti si lažnivec." Namesto tega recite: "Laž ni pravilen način za reševanje težav." S tem otroku poveste, da je laž dejanje, ne njegova vrednost kot oseba. 3. Spodbujajte razumevanje in pogovor Namesto obtožujočih vprašanj uporabite: "Zakaj si mislil, da je to boljša izbira?" "Kaj se je zgodilo, preden si to rekel?" Tak pogovor pomaga otroku razmišljati o motivih in se učiti brez občutka sramu.

icon-expand Otroci so bolj pripravljeni povedati resnico, če vedo, da ne bodo ostro kaznovani. FOTO: Adobe Stock

4. Ustvarite varno okolje za resnico Otroci so bolj pripravljeni povedati resnico, če vedo, da ne bodo ostro kaznovani. Empatija in razumevanje zmanjšujeta strah in spodbujata iskrenost. 5. Pohvalite iskrenost Ko otrok prizna resnico, ga pohvalite. To okrepi povezavo med poštenostjo in pozitivno pozornostjo. 6. Uporabite smiselne posledice Če otrok laže, naj bo posledica logično povezana z dejanjem, ne pa naključna kazen. Na primer, če je otrok lagal o domači nalogi, se pogovorita o strategiji učenja in prevzemanju odgovornosti.

Razlike glede na starost

Razumevanje laži se razvija z otrokom: - Mlajši otroci (do ~5 let) pogosto mešajo domišljijo in resnico ter ne lažejo vedno z namenom. - Osnovnošolci (~6–12 let) lažejo, da se izognejo kazni ali zaradi želje po boljšem vtisu. Najstniki lažejo iz osebnih razlogov, ohranjanja zasebnosti ali pritiska vrstnikov. Z njimi je ključen odprt dialog in spoštovanje.

Kdaj poiskati strokovno pomoč