Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo

B.R.
Vzgoja in vrtec 1
11. 01. 2026 02.27

Laži pri otrocih so pogosta in običajna faza njihovega razvoja. Ne pomenijo nujno, da je otrok "slab" ali "nevzgojen", ampak pogosto kažejo na način, kako otrok razume svet, svoje občutke in posledice svojih dejanj. Namesto da bi se osredotočili na kaznovanje, strokovnjaki svetujejo, da starši razumejo razloge za laži in se odzovejo tako, da gradijo zaupanje, razumevanje in pošteno komunikacijo.

Starši in otrok

Zakaj otroci lažejo – najpogostejši razlogi

1. Izogibanje posledicam ali kazni

Eden najpogostejših razlogov je strah pred posledicami. Otroci hitro povežejo resnico s kaznijo, zato raje izberejo laž, da bi se izognili reakciji odraslih.

2. Pridobivanje odobravanja ali pozornosti

Otroci lahko lažejo, ker želijo biti videti bolje v očeh odraslih – na primer trdijo, da so nekaj naredili, čeprav niso. To pogosto izvira iz želje po pozornosti ali pohvali.

3. Preizkušanje meja in razvoj kognitivnih sposobnosti

Pri mlajših otrocih laži pogosto izvirajo iz razvoja domišljije in socialnih veščin. V tem obdobju se otrok uči razlikovati med domišljijo in resničnostjo ter opazuje, kako drugi zaznavajo resnico.

4. Strah, sram ali nelagodje

Če se otrok sramuje ali je prestrašen, lahko uporabi laž kot način, da se izogne neprijetnemu občutku ali razgovoru.

5. Posnemanje odraslih ali okolice

Otroci pogosto posnemajo vedenje, ki ga opazijo pri odraslih. Če odrasli pogosto uporabljajo "bele laži" ali se izogibajo resnici, se lahko to prenese tudi na otrokovo vedenje.

Kot starši smo včasih soočeni s trenutki, ko nas otrokovo vedenje spravi v jezo ali frustracijo.
Kot starši smo včasih soočeni s trenutki, ko nas otrokovo vedenje spravi v jezo ali frustracijo. FOTO: Adobe Stock

Kako naj se starši pravilno odzovejo

Strokovnjaki poudarjajo, da je reakcija staršev ključna pri učenju poštenosti. Prekomerna jeza, poniževanje ali pretirana kazen lahko vodi v več skrivanja in strahu pred resnico. Bolje je graditi občutek varnosti, da otrok razume, da je resnica vedno boljša izbira.

1. Ostanite mirni

Čeprav je odkritje laži lahko čustveno, burno reagiranje z jezo pogosto povzroči, da se otrok še bolj zapre. Mirna in spoštljiva komunikacija odpira vrata iskrenosti.

2. Ločite otrokovo dejanje od osebnosti

Ne govorite "Ti si lažnivec." Namesto tega recite: "Laž ni pravilen način za reševanje težav." S tem otroku poveste, da je laž dejanje, ne njegova vrednost kot oseba.

3. Spodbujajte razumevanje in pogovor

Namesto obtožujočih vprašanj uporabite:

"Zakaj si mislil, da je to boljša izbira?"

"Kaj se je zgodilo, preden si to rekel?"

Tak pogovor pomaga otroku razmišljati o motivih in se učiti brez občutka sramu.

Otroci so bolj pripravljeni povedati resnico, če vedo, da ne bodo ostro kaznovani.
Otroci so bolj pripravljeni povedati resnico, če vedo, da ne bodo ostro kaznovani. FOTO: Adobe Stock

4. Ustvarite varno okolje za resnico

Otroci so bolj pripravljeni povedati resnico, če vedo, da ne bodo ostro kaznovani. Empatija in razumevanje zmanjšujeta strah in spodbujata iskrenost.

5. Pohvalite iskrenost

Ko otrok prizna resnico, ga pohvalite. To okrepi povezavo med poštenostjo in pozitivno pozornostjo.

6. Uporabite smiselne posledice

Če otrok laže, naj bo posledica logično povezana z dejanjem, ne pa naključna kazen. Na primer, če je otrok lagal o domači nalogi, se pogovorita o strategiji učenja in prevzemanju odgovornosti.

Razlike glede na starost

Razumevanje laži se razvija z otrokom:

- Mlajši otroci (do ~5 let) pogosto mešajo domišljijo in resnico ter ne lažejo vedno z namenom.

- Osnovnošolci (~6–12 let) lažejo, da se izognejo kazni ali zaradi želje po boljšem vtisu.

Najstniki lažejo iz osebnih razlogov, ohranjanja zasebnosti ali pritiska vrstnikov. Z njimi je ključen odprt dialog in spoštovanje.

Kdaj poiskati strokovno pomoč

Če otrok stalno laže brez občutka krivde, manipulira situacije ali ima druge vedenjske težave (npr. agresivnost, izolacija), je smiselno poiskati pomoč psihologa ali pediatra. Tak vzorec je vredno strokovno obravnavati, saj lahko kaže na globlje čustvene ali vedenjske težave.

Laži so pri otrocih del normalnega razvoja in učenja, kako deluje svet. Pomembno je razumeti razloge, ki stojijo za lažmi, ter se odzvati mirno, empatično in poučno. S tem gradimo zaupanje, spoštovanje in dolgotrajno poštenost, ki so ključne življenjske veščine.

Viri: KidsBeWell, Sanford Health, Institute of Child Psychology

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
otroške laži vzgoja razvoj otroka starševstvo komunikacija z otroki
Prelepa Soča 11. 01. 2026 20.22
Lažejo otroci, ki ne zaupajo staršem.
