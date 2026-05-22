4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi

S.B.
Vzgoja in vrtec 0
22. 05. 2026 04.00

Vse več raziskav kaže, da stik z naravo ni le prijetna prostočasna aktivnost za otroke, temveč pomemben dejavnik njihovega duševnega zdravja. Otroci, ki redno preživljajo čas v zelenih okoljih, v parkih, gozdovih ali na igriščih v naravi, imajo pogosto nižje ravni stresa, boljše razpoloženje in večjo čustveno stabilnost.

narava

Narava kot "reset" za otroške možgane

Znanstveni pregledi raziskav kažejo, da naravno okolje pomaga pri tako imenovani psihološki regeneraciji, to pomeni, da se možgani lažje umirijo, ko niso izpostavljeni stalnim dražljajem mestnega okolja, kot so hrup, ekran in hiter tempo življenja.

Že kratkotrajna izpostavljenost naravi lahko zmanjša občutke napetosti in izboljša razpoloženje, kar potrjuje več študij, ki so analizirale vpliv narave na čustveno stanje otrok in mladostnikov.

FOTO: Adobe Stock

Manj stresa, več gibanja in igre

Eden ključnih razlogov za nižji stres je tudi način, kako se otroci v naravi gibljejo in igrajo. Namesto strukturiranih dejavnosti v zaprtih prostorih imajo v naravi več svobode, raziskovanja in proste igre, kar dokazano pozitivno vpliva na čustveno počutje.

Sistematični pregledi raziskav ugotavljajo, da stik z naravo podpira dobro počutje, zmanjšuje stres in prispeva k večji odpornosti otrok.

Narava zmanjšuje mentalno obremenitev

Naravno okolje deluje tudi kot "blažilec" za kognitivno preobremenjenost. Otroci so danes pogosto izpostavljeni številnim informacijam, šoli, ekranom in socialnim dražljajem. Narava jim omogoča, da se od teh dražljajev odklopijo, kar zmanjšuje mentalno utrujenost in posledično tudi stres.

Raziskave kažejo, da zeleni prostori pomagajo pri zmanjšanju duševne utrujenosti ter izboljšujejo pozornost in koncentracijo, kar posredno vpliva tudi na manj stresa v vsakdanjih situacijah.

FOTO: Adobe Stock

Več povezanosti in čustvene stabilnosti

Otroci v naravi pogosto preživljajo čas bolj socialno, skupaj z vrstniki ali družino. To krepi občutek varnosti, pripadnosti in čustvene stabilnosti, kar so pomembni zaščitni dejavniki pred stresom.

Sistematične raziskave potrjujejo povezavo med stikom z naravo in boljšim socioemocionalnim razvojem otrok, vključno z večjo samozavestjo in boljšo sposobnostjo soočanja s stresom.

Čeprav narava ni "čudežna rešitev" za vse stresne obremenitve otrok, znanstveni dokazi jasno kažejo: več časa na prostem pomeni manj stresa, boljše razpoloženje in večjo čustveno odpornost.

Zato strokovnjaki staršem pogosto svetujejo preprosto rešitev, več sprehodov, več igre zunaj in čim manj časa pred zasloni. Narava namreč otrokom ne ponuja le prostora za igro, temveč tudi prostor za umiritev.

Vir: childrenandnature.com, pubmed.com

otrok in narava duševno zdravje otrok zmanjševanje stresa psihološka regeneracija vzgoja v naravi
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

