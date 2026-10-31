Če želite vzgojiti samozavestno hčerko, jo naučite teh šestih veščin

Pri vzgoji deklic je zato pomembno, da poleg šolskega znanja razvijamo tudi veščine, ki jim bodo pomagale pri soočanju z življenjskimi izzivi. Ameriški portal YourTango izpostavlja šest življenjskih lekcij, ki lahko deklicam pomagajo odraščati v samostojne, samozavestne ženske, ki znajo razmišljati s svojo glavo in se ne podrejajo pričakovanjem drugih zgolj zato, da bi jim ugajale. 1. Naučite jo, da ni treba slepo upoštevati vseh pravil Otroci se morajo naučiti spoštovati pravila, vendar je enako pomembno, da razumejo, zakaj obstajajo. Deklica, ki se nauči razmišljati s svojo glavo, bo lažje prepoznala položaje, v katerih je treba opozoriti na krivico ali se postaviti za nekoga, ki se sam ne zna braniti. To ne pomeni, da mora nasprotovati vsaki avtoriteti ali zavračati dogovore. Pomeni, da zna vprašati, kadar nečesa ne razume, in spoštljivo izraziti nestrinjanje, kadar meni, da nekaj ni prav. Starši ji lahko pri tem pomagajo tako, da ji dovolijo izraziti drugačno mnenje, ne da bi vsako nestrinjanje razumeli kot neposlušnost. Pomembno je, da se nauči argumentirati svoje stališče, poslušati druge in sprejeti tudi možnost, da se moti. Deklica, ki se ne boji vedno ugajati vsem, bo kot odrasla lažje sprejemala odločitve, ki so skladne z njenimi vrednotami.

icon-expand Deklica, ki se ne boji vedno ugajati vsem, bo kot odrasla lažje sprejemala odločitve, ki so skladne z njenimi vrednotami. FOTO: Adobe Stock

2. Naučite jo samostojnosti, ne čakanja na rešitelja Sporočilo, da bo nekdo drug nekoč prišel in rešil vse njene težave, lahko deklici oteži razvoj samostojnosti. Pomembno je, da že v otroštvu postopoma spoznava, kako poskrbeti zase in kako poiskati rešitev, ko se znajde pred izzivom. To se začne z majhnimi vsakodnevnimi nalogami. Naj si pripravi šolsko torbo, pospravi svoje stvari, sodeluje pri gospodinjskih opravilih in se nauči ravnati z denarjem. Ko je dovolj stara, naj postopoma prevzema tudi zahtevnejše odgovornosti, primerne svoji starosti. Samostojnost ne pomeni, da nikoli ne sme prositi za pomoč. Nasprotno, pomembno je, da zna prepoznati, kdaj nekaj zmore sama in kdaj potrebuje podporo. Cilj je, da verjame vase in razume, da lahko s trudom, znanjem in pomočjo drugih najde pot tudi iz zahtevnih položajev. 3. Pokažite ji, da je pomembneje živeti po svojih vrednotah kot ugajati drugim Otroci že zgodaj zaznavajo, kaj prinaša pohvale in kaj lahko povzroči neodobravanje. Deklice so lahko še posebej izpostavljene pričakovanjem, da morajo biti prijazne, ustrežljive in vedno sprejete v družbi. Toda želja po ugajanju lahko sčasoma zasenči vprašanje, kaj si želijo same. Starši jim lahko pomagajo tako, da se z njimi pogovarjajo o vrednotah, kot so iskrenost, spoštovanje, prijateljstvo, pravičnost in sočutje. Pomembno je, da jih ne učijo zgolj tega, kako biti všečne drugim, temveč tudi tega, kako prepoznati odnose, v katerih se počutijo varne in spoštovane. V času družbenih omrežij je to še posebej pomembno. Število všečkov, sledilcev ali povabil na druženje ne določa človekove vrednosti. Deklica mora vedeti, da ji ni treba spreminjati svoje osebnosti samo zato, da bi bila sprejeta. Pomagajte ji odkriti, kaj jo veseli, v čem je dobra in kaj ji je v življenju zares pomembno. Tako bo lažje gradila samozavest, ki ni odvisna zgolj od mnenja okolice.

icon-expand Pomagajte ji odkriti, kaj jo veseli, v čem je dobra in kaj ji je v življenju zares pomembno FOTO: Adobe Stock

4. Spodbujajte jo, da se odloča tudi takrat, ko jo je strah Strah pred napakami, zavrnitvijo ali kritiko lahko otroka ovira pri preizkušanju novih stvari. Če se boji, da bo razočaral starše ali da se mu bodo vrstniki posmehovali, se bo morda raje umaknil, čeprav si nečesa želi. Zato je pomembno, da deklici omogočimo, da postopoma sprejema lastne odločitve in se iz njih uči. Lahko si izbere novo dejavnost, izrazi svoje mnenje ali poskusi nekaj, za kar še nima dovolj izkušenj. Starši jo pri tem podprite, tudi kadar rezultat ni popoln. Pohvalite njen trud, pogum in pripravljenost, da se je lotila nečesa novega. Če se zmoti, ji pomagajte razumeti, kaj se lahko iz izkušnje nauči, namesto da napako predstavite kot neuspeh. Samozavest namreč ne pomeni, da se človek nikoli ne boji. Pomeni, da se zna s strahom spoprijeti in kljub negotovosti narediti korak naprej.

5. Naučite jo prisluhniti svoji intuiciji Otroci potrebujejo odrasle, ki jim pomagajo razumeti svet, vendar je pomembno tudi, da se naučijo prepoznavati lastne občutke. Deklica, ki se navadi zaupati sebi, bo lažje opazila, kdaj se v določenem odnosu ne počuti dobro ali ko jo nekdo sili v nekaj, česar si ne želi. To je še posebej pomembno pri prijateljstvih in pozneje pri partnerskih odnosih. Ni treba, da otrok vedno zna natančno pojasniti, zakaj mu neka situacija vzbuja nelagodje. Pomembno je, da ve, da lahko o tem spregovori in da ga bodo odrasli poslušali. Starši lahko njeno zaupanje vase krepijo tako, da njenih občutkov ne zavračajo z besedami, kot sta pretiravaš ali to ni nič takega. Namesto tega jo vprašajte, kaj jo skrbi in kaj bi ji pomagalo, da bi se počutila varneje. Ob tem jo učite tudi kritičnega razmišljanja. Intuicija je lahko pomemben signal, vendar jo je dobro povezati z dejstvi, premislekom in pogovorom z zaupanja vredno osebo. 6. Pokažite ji, da je bolje biti sam kot ostajati v slabem odnosu Prijateljstva so v otroštvu izjemno pomembna, zato lahko izključenost iz družbe ali spor z najboljšo prijateljico povzročita veliko stisko. Deklica lahko zaradi strahu pred osamljenostjo sprejema vedenje, ki jo prizadene, ali se pretvarja, da je nekdo drug. Zato jo je pomembno naučiti, da ji ni treba vztrajati v odnosu, v katerem je poniževana, izkoriščana ali nenehno nesrečna. Pojasnite ji, da kakovost prijateljstva ni odvisna od tega, koliko prijateljev ima, temveč od tega, kako se ob njih počuti. Pravi prijatelji ji dovolijo biti to, kar je, spoštujejo njene meje in se z njo pogovarjajo tudi takrat, ko se ne strinjajo. To velja tudi za poznejše življenjske odločitve. Ni se treba odpovedati lastnim vrednotam, da bi ohranili odnos, ki nam ne ustreza. Hkrati je pomembno, da deklica zna razlikovati med odnosom, ki jo dolgoročno prizadene in običajnimi nesoglasji, ki jih je mogoče rešiti s pogovorom. Zdravi odnosi namreč niso brez konfliktov, temveč temeljijo na spoštovanju in pripravljenosti, da težave rešujemo skupaj.

Uspeh ni samo odlična ocena v spričevalu

Odlične ocene so lahko zelo pomembne, vendar niso edino merilo otrokovega razvoja. Deklica potrebuje tudi priložnosti, da se nauči sprejemati odločitve, prevzemati odgovornost, izražati svoje mnenje in graditi zdrave odnose. Pri tem ni treba, da jo starši ves čas učijo z dolgimi pogovori. Veliko se nauči že z opazovanjem odraslih. Naprimer, kako se odzivamo na napake, kako govorimo o drugih ljudeh, ali znamo priznati, da se motimo, in ali spoštujemo njene meje. Pomembno je tudi, da ve, da je ljubljena ne glede na ocene, dosežke ali uspehe. Ko otrok razume, da njegova vrednost ni odvisna od tega, kako dobro se odreže, lažje sprejema izzive in se pobere po razočaranjih. Naš cilj ni vzgojiti deklice, ki se nikoli ne zmoti, nikoli ne potrebuje pomoči in vedno ve, kaj storiti. Cilj je vzgojiti osebo, ki se zna učiti, zaupa vase, spoštuje druge in se zna postaviti zase, ko je to potrebno.