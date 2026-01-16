Veste, kaj je pravilo 7-7-7?

Otroci na svet ne pridejo z navodili za uporabo, zato naloga staršev ni enostavna. Neka mamica je tako na TikToku razložila, kako ona vzgaja svoje otroke, in sicer se poslužuje pravila 7-7-7, ki je trenutno zelo priljubljeno. Kot je pojasnila, to pravilo pomeni, da se otrokov življenjski cikel deli na tri faze, od katerih vsaka traja sedem let. "Tako boste vzgojili dobre ljudi," trdi Linda.

Prvih sedem let življenja – varna povezanost

Prva faza traja do sedmega leta otroškega življenja. Kot je mama Linda pojasnila v videu, so otroci v tem obdobju še posebej radovedni in zelo hitro vpijejo informacije iz okolice. "V tej fazi imajo starši ključno vlogo pri zagotavljanju varnega in spodbudnega okolja, kjer lahko otroci znotraj svojih meja raziskujejo in eksperimentirajo." Poudarja, da je v tej prvi fazi zelo pomembno, da starši otroku posvetijo dovolj pozornosti, da vzpostavijo varno povezanost, ki je nujna za zdravo in srečno odraščanje. Linda trdi, da so do sedmega leta najpomembnejše tri dejavnosti - skupna igra na tleh, branje pravljic ter sprehodi v naravi.

Do 14. leta – razvoj socialnih in čustvenih veščin

V drugi fazi, ki traja od sedmega do 14. leta, so otroci osredotočeni na učenje, zato ni presenetljivo, da v teh letih začnejo obiskovati šolo. "Otroci se učijo, kako biti del skupnosti, dejansko razvijajo socialne in čustvene veščine, ki so jih pridobili v prvih letih življenja v družini. Najpomembnejše pa je, kako pridobiti nove prijatelje in reševati konflikte," pojasnjuje mama. V tem obdobju je pomembno, da otroci krepijo koncept dobrega in slabega, ki jim bo pomagal pri reševanju zapletenih situacij, ki morda niso neposredno povezane z njimi. Glavna naloga staršev v tej fazi je naučiti otroke, kako se obnašati v skupini, naučiti jih, kako negovati prijateljstva z organiziranjem iger z vrstniki ter s športnimi in drugimi skupinskimi dejavnostmi, ki jih naučijo timskega dela, športnega duha in pozitivno vplivajo na njihovo zdravje.

Od 15. leta – korak k neodvisnosti

Po 14. letu se začne tretja faza po pravilu 7-7-7. Ta faza je najbolj zapletena, saj se začne v puberteti in traja do 21. leta. "Otroci niso več otroci, ampak najstniki z oblikovano osebnostjo," poudarja, a dodaja, da otroci še vedno potrebujejo nasvete. "V tej fazi je pomembno, da otrokom omogočimo, da delajo napake in prevzamejo posledice svojih dejanj, vendar morajo vedeti, da nikoli niso sami. Čeprav ves čas govorijo, da želijo biti neodvisni, še vedno potrebujejo nekoga, ki jih bo vodil." Dodaja, da so v tretji fazi najpomembnejše stvari: spoštovanje otrokovih odločitev, tudi če se vam zdijo napačne, ne kaznovanje za napake, saj so te pomembne za njihov razvoj in napredek, ter podpora. Čeprav otroci v tej starosti iščejo neodvisnost, še vedno potrebujejo nekoga, na katerega se lahko zanesejo.