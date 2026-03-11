Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo

Narcis ima občutek superiornosti, medtem ko pogosto omalovažuje druge. Če želimo obdržati odnos s takšno osebo, bomo žal morali postaviti meje, vzpostaviti realna pričakovanja ter ohraniti čustveno distanco. Prvi korak je prepoznavanje narcisa in če sumite, da je to kdo od vaših bližnjih, boste lahko opazili naslednje štiri znake, ki to potrjujejo:
Vznemirjajoče fraze
"Ti si breme", "Po vsem, kar sem naredila zate, mi takole vračaš?" in "Tako si nehvaležen" je nekaj primerov vznemirjajočih besednih zvez, ki jih lahko uporabljajo narcistične matere. Namen teh besed je, da vas prizadenejo in prisilijo, da ponovno razmislite o svojih odločitvah.
Pretirano nadzorovanje
Morda je najbolj značilna lastnost narcističnega vedenja potreba po nadzoru. Ne glede na to, s kakšnim namenom to opravičujejo, posamezniki z narcističnimi lastnostmi ne morejo nehati izvajati nadzora nad osebami v svojem življenju.
Narcisoidne matere želijo, da se stvari naredijo po njihovo in v to vas bodo z različnimi metodami prisilile. Po njihovem mnenju je le njihov način pravi. Večinoma gre za čustveno izsiljevanje ali zmerjanje, če poskušate nasprotovati njihovi odločitvi.
Pomanjkanje podpore
Le redkokdaj vam bodo narcistične matere nudile polno podporo, ki jo potrebujete. Eden od pogostih znakov narcističnega vedenja je, da vas oseba omalovažuje in ima za prešibke, da bi sami rešili svoje težave. Vendar se ta vzorec lahko spremeni, ko nehate popuščati njihovim zahtevam. Ko začutijo, da vas bodo izgubile, se lahko njihovo vedenje začne spreminjati na bolje.
Nespoštovanje vaših meja
Narcisi niso pozorni na meje svojih otrok. Lahko stopijo v vašo sobo, medtem ko opravljate pomemben telefonski klic, lahko pobrskajo po vaših osebnih stvareh, lahko za vašim hrbtom pokličejo vaše prijatelje in vas lahko spravijo v zadrego ob vsaki priložnosti. Z drugimi besedami, verjetno ne bodo spoštovali vaših fizičnih, časovnih, intelektualnih, socialnih in čustvenih meja.
