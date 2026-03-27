Teh življenjskih veščin se otroci naučijo s hišnimi opravili

Otroci naj pri hišnih opravilih pomagajo staršem, nekaj pa naj naredijo popolnoma sami. Starši sami presodite, kaj je glede na starost in sposobnosti otroka primerno in varno ter pri katerih opravilih še vedno potrebuje vaš nadzor in pomoč. Če boste dosledni in vztrajni pri otrokovem izvajanju hišnih opravil, se bodo vaši otroci naučili marsikatere življenjske veščine, kot so spodaj navedene.

Odgovornost

Otrok bo s sodelovanjem in pomaganjem pri hišnih opravilih dojel, da življenje v skupnosti, kot je družina, zahteva določene norme in pravila, ki se jih je treba držati. Če vsak prispeva delček svojega znanja in sposobnosti, je za vso družino lažje. Ker malčki izjemno radi posnemajo odrasle, jih gospodinjska opravila, kot so npr. sesanje, zlaganje perila, brisanje prahu, veselijo in zato tudi z veseljem sodelujejo pri njih. Vaša naloga je, da jih povabite k sodelovanju in spodbujate, čeravno opravil ne naredijo tako popolno kot vi. Z vajo bodo namreč tudi oni izboljšali svoje veščine. Hkrati se lahko dogovorite, katera opravila so v domeni otroka. in ustvarite seznam ali razpredelnico, ki jo obesite na vidnem mestu. Ko otrok opravi kaj od naštetega, lahko poleg nariše kljukico. To bo zanj nagrada za opravljeno delo. Hkrati pa se bo naučil, da njegov vsakdanjik vsebuje tudi nekaj časa, namenjenega domačemu gospodinjstvu.

Otroci izjemno radi posnemajo starše, zato jim bodite za vzgled.

Sprejemanje odločitev

Ena izmed odličnih idej, ki jih je na svojem blogu delila Amber Folkman, mama treh otrok, je 'mamina trgovina' oz. skrinjica z dobrotami in zanimivostmi, kot so čokoladice, pobarvanke, papir, barvice, uganke in podobne otrokom ljube reči. Z njimi Amber nagrajuje svoje otroke za uspešno opravljena hišna opravila. Otrok, ki zaključi svojo nalogo, si lahko za nagrado iz škatle, polne dobrot, izbere eno izmed reči. Otroci se namreč lahko na ta način odločijo, ali bodo opravili hišno opravilo in prejeli skromno nagrado za opravljeno delo ali ne. Na ta način bo otrok postavljen pred izziv oz. sprejemanje odločitve, za katero bo nosil tudi posledice. Če delo dobro opravi in dokonča, dobi nagrado, če se ga ne loti, ostane praznih rok.

Samostojnost

Mar ni lepo videti najstnika, ki je povsem samostojen, zna skrbeti za osebno higieno in svojo sobo, si zna pripraviti zajtrk, sveža oblačila in pomiti posodo? Vse to boste dosegli, če boste otroka že od majhnega navajali, da sodeluje pri hišnih opravilih. Sprva naj bodo njegove naloge lahke in prilagojene njegovi starosti, kot so npr. brisanje prahu, sesanje tal, pospravljanje igrač, umivanje zelenjave in sadja, iskanje parov nogavic ipd. Nato pa hišna opravila z njegovim odraščanjem postopoma prilagodite. Šolskih otrokom lahko že zaupate, da bo nahranil hišne ljubljenčke, zalil rože, pomil posodo, pobrisal okna, pometel in zložil perilo. Kot najstnik bo že znal povsem poskrbeti sam zase in bo na ta način samostojen, vas pa ne bo strah, kako se bo v življenju znašel, ko bo enkrat na svojem. Ker bo znal opraviti marsikatero hišno opravilo in poskrbeti zase, pa bo znatno rasla tudi njegova samozavest.

Od majhnega učite otroke hišnih opravil, da boste kasneje lahko ponosni na njihovo samostojnost.

Motivacija