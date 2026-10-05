Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko

V ospredju je nekaj, kar naredimo skoraj mimogrede, pozdrav. A prav majhne stvari so včasih tiste, ki otroku povedo največ. Da smo ga opazili. Da nam je pomemben. Da smo veseli, ker je tukaj.

"Dobro jutro" lahko pomeni veliko več kot dve besedi

Teden otroka letos otroke in odrasle spodbuja k razmišljanju o pozdravljanju, prijaznosti in majhnih dejanjih, s katerimi drug drugemu pokažemo, da se opazimo. "Dobro jutro", "dober dan", "živjo", nasmeh ali pogled v oči se morda zdijo popolnoma vsakdanji. Toda prav s takšnimi drobnimi dejanji vzpostavljamo stik z ljudmi okoli sebe. Kot poudarjajo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, pozdrav pravzaprav sporoča: opazim te, vesel sem, da si tukaj, želim ti lep dan. In tega se lahko naučijo tudi otroci, ne le kot pravila lepega vedenja, temveč kot način, kako biti pozoren do drugih.

icon-expand Prav s takšnimi drobnimi dejanji, kot je prijeten pozdrav, vzpostavljamo stik z ljudmi okoli sebe. FOTO: Adobe Stock

Teden otroka ima v Sloveniji dolgo tradicijo

Teden otroka v Sloveniji poteka že od leta 1954, letošnji pa je že 72. po vrsti. Nosilec programa je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki v tem času v ospredje postavlja otroke, njihove potrebe, pravice, ustvarjalnost in dobro počutje. Vsako leto izberejo drugačno temo, ki odpira pogovor o otroštvu in položaju otrok v družbi. Leta 2025 je bila v ospredju prijaznost in pomen besed "prosim" in "hvala", leto prej pa je Teden otroka spodbujal otroško radovednost. Letošnja tema se tako vrača k nečemu zelo osnovnemu, odnosu med ljudmi.

Otroci bodo ustvarjali, raziskovali in sodelovali

Teden otroka tudi letos ne bo namenjen zgolj pogovoru. Po vsej Sloveniji bodo društva in zveze prijateljev mladine pripravili delavnice, predstave, izlete, športne aktivnosti, druženja in druge dogodke za otroke. Pripravljeni so tudi različni natečaji, pri katerih bodo otroci skozi branje, likovno ustvarjanje, pisanje in uganke razmišljali o pomenu pozdrava in prijaznosti. Med drugim bodo lahko sodelovali pri bralno-likovnem natečaju "Dobro jutro, dober dan – z želvico Avo širimo pozdrav", literarnem natečaju "Dober dan in dober tek – ko deliš kruh, deliš prijaznost" ter ugankarskem natečaju "Nov razredni pozdrav". Teden se bo začel v ponedeljek, 5. oktobra, ob 10. uri, ko bo potekal tudi posvet in vseslovenska premiera kratke predstave Lucije Ćirović in Kikija. Predstava bo po premieri ostala dostopna tudi v prihodnjih dneh.

icon-expand Pozdrav in "dobro jutro" je pomembna gesta za lep začetek dneva. FOTO: Adobe Stock

In kaj lahko naredimo starši?

Morda ni treba veliko. Letošnja tema je pravzaprav lep opomnik, da otroci ne potrebujejo vedno velikih gest. Včasih potrebujejo samo občutek, da jih vidimo. Ko zjutraj otrok pride v kuhinjo, ga lahko namesto hitrega daj, pohiti, zamudili bomo najprej pozdravimo. Ko pride iz šole, lahko odložimo telefon in ga pogledamo. Ko srečamo njegovega prijatelja, ga pozdravimo. In ko otrok sam pozdravi nekoga, mu ni treba takoj razlagati, kako se mora lepo obnašati. Lahko preprosto opazimo, da je naredil nekaj prijaznega. Ker otroci veliko več kot iz naših navodil razumejo iz tega, kar vsak dan vidijo pri nas.

Pav to pa je eno od sporočil letošnjega Tedna otroka

V času, ko pogosto hitimo od ene obveznosti k drugi, lahko pozabimo na čisto osnovne stvari. Na pogled. Nasmeh. Pozdrav. Nekaj sekund pozornosti. Teden otroka nas letos spominja, da prijaznost ni nujno velika gesta. Včasih je samo: "Dobro jutro." In morda prav ta dva besedi nekomu polepšata dan bolj, kot bomo kadar koli izvedeli. "Dobro jutro. Dober dan. Živjo. Oj. Čao. Zdravo. Hej." Kakor koli že pozdravimo, pomembno je, da se ne pozabimo opaziti.