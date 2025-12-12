Narcisoidna mama? To je 6 ključnih znakov

'Jaz, jaz in samo jaz. Nihče drug si ne bi smel drzniti ukrasti mojih žarometov.' To je bistvo tega, kar počne narcistična mati. Čeprav je zdrava mera ljubezni do sebe pomembna, je pomembno, da izkazujete ljubezen in spoštovanje do drugih, še posebej do svojih otrok.

Kako prepoznati narcistično mamo?

1. Otroke obravnava kot svoj "podaljšek" Vse dobro, kar naredite, pripisuje sebi, svoji vrhunski genetiki in svojemu trudu pri vzgoji. Na to vas bo nenehno opominjala in kar malo dramatizirala. Z veseljem bo prevzela zasluge drugih. Govorila bo o tem, kako težko je plačala vaše ure violine, čeprav morda celo sami veste, da je ure v resnici plačeval vaš oče. Vse, kar počnete ali si prizadevate, je seveda ne bo naredilo ponosne, ampak obratno. Nič ne bo nikoli dovolj dobro zanjo.

Hujskanje otrok enega proti drugemu

V klasični narcistični družinski dinamiki narcistična mati izbere 'zlatega otroka', ki je zanjo popoln, in 'grešnega kozla', ki je kriv za vse. Včasih se najde tudi izgubljeni otrok, ki je običajno zanemarjen. Narcisoidna mati s tem, ko otroke spravlja enega proti drugemu, vse postavi na svoje mesto in jih uči, da si morajo zaslužiti pozornost, če si jo sploh zaslužijo. Del tega vedenja bi lahko pripisali sadističnemu nagonu, saj narcisa rada vidi, da njeni otroci trpijo. Nekatere matere lahko svoje otroke obrnejo proti sorodnikom ali sosedom (v primeru družine z enim otrokom).

icon-expand Narcistična mama lahko hujska otroka zoper ostalih sorojence ali sorodnike. FOTO: Adobe Stock

Takšne mame ni mogoče preseči

Nikoli ne smete prehiteti svoje mame s svojimi talenti ali videzom, razen če vam sama tega ne dovoli. Tudi takrat, ko bo starejša, bo takšna mati postala ljubosumna in bo našla načine, da vas bo omalovaževala ali sabotirala vaše uspehe.

Gaslighting

Gaslighting je oblika čustvene zlorabe, pri kateri skuša napadalec žrtev obnoreti, tako da začne dvomiti vase in v svojo resničnost. Gaslighting je klasičen element narcistične zlorabe. Otroci ne pričakujejo, da bi njihovi bližnji lahko storili kaj tako groznega, pogosto pa se niti ne zavedajo, da so postali žrtev. Če boste kaj opazili, vam bodo govorili, da si domišljate, da ste preveč občutljivi, nori, dokler ne boste sami podvomili v lastno presojo.

icon-expand Gaslighting je oblika čustvene zlorabe, pri kateri skuša napadalec žrtev obnoreti, tako da začne dvomiti vase in v svojo resničnost. FOTO: Adobe Stock

Münchausenov sindrom Gre za pretvarjanje, da je oseba bolna ali pa še naprej igra vlogo bolnika tudi po ozdravitvi. Nekatere narcistične matere včasih svoje otroke 'trenirajo', da se pretvarjajo, da so bolni, da bi jih ostali ljudje tolažili in jim dajali pozornost. Z nedosledno skrbjo za otroka daje mati vedeti, da ni vreden pozornosti, ga postavlja v podrejen položaj, sama pa se počuti močnejša in koristna.

Manjkajoča darila

Prefinjen, a učinkovit način, da otroku poveste, da ni dovolj dober, je, da mu podarite poškodovana ali pokvarjena darila. To je običajna praksa pri narcističnih materah in otrok bo večinoma mislil, da gre za naključje. Kajti zakaj bi mati naredila kaj takega? Navsezadnje imajo takšne matere sadistično veselje, ko vidijo svojega otroka v nelagodju, zato ji povejte svoje mnenje.

Kako narcizem vpliva na otroke?

Ker nikoli niste vedeli, kakšne volje bo vaša mama, ste hodili kot po jajcih okoli nje in ves čas spremljali situacijo. Odličen senzor, ki ste ga razvili, vam je pomagal preživeti, saj je bilo za vas bolje vnaprej misliti na vse slabe scenarije in se naučiti pravočasno pobegniti, kot pa čakati, da se slabo res zgodi. Na žalost so otroci narcisov vzgojeni tako, da ignorirajo svoja čustva. Naučili ste se, da je najboljši način za preživetje ne čutiti ničesar. Vsak se rodi s prirojenim občutkom za to, kaj je dobro in kaj slabo, ker nam to pove intuicija. A ker ste se naučili potlačiti svoja čustva, ne znate prepoznati drugih toksičnih ljudi okoli sebe. Večino časa se boste tudi v dobi odraslosti lahko počutili krive za stvari, ki ste jih storili, kot tudi za stvari, ki jih niste storili. Doživljali boste določena čustva, delali napake, ki jih počne vsak človek, vendar vas bo sram, ker se boste dojemali kot slabega človeka. Otroci, ki jih vzgajajo narcistične matere, pogosto odraščajo z nizkimi standardi in slabimi mejami. Če ne veste, kaj so meje, potem je normalno, da jih kršite. Ker vas je vzgajala narcisoidna mati, se lahko razvijejo negotovosti v odnosih, strah, da vaš partner ne želi intimnosti, ki si jo želite, zato lahko postanete vsiljivi in se počutite še slabše.

icon-expand Morali se boste sprijazniti z dejstvom, da nikoli ne boste imeli takšne mame, kot bi si jo želeli. FOTO: Adobe Stock

Kako ozdraveti in najti mir?

1. Nehajte kriviti sebe Ko ugotovite, da je vaša mati narcisoidna, je ta trenutek lahko osvobajajoč. Vse postane bolj jasno. 2. Prepoznajte njene namere in ravnajte v skladu s tem V odnosu z mamo pomislite na njene poteze in na to, kako so zasnovane tako, da vas prizadenejo. Poglejte širšo sliko dogajanja in poskušajte biti čim bolj brezbrižni. 3. Zmanjšajte stike Čeprav se ne zavzemamo za popolno prekinitev stikov z mamo, se poskusite čustveno zaščititi, naj vas pri tem ne ovira občutek krivde, ki bi vam ga lahko vzbujala, kot odrasla oseba lahko postavite jasne meje. 4. Poskrbite zase Počutili se boste krive, ker niste bili prijazni do nje, vendar se morate naučiti poskrbeti zase. Sliši se enostavno, vendar ni in potrebovali boste veliko vaje in včasih tudi zdravljenje travme. Morali se boste sprijazniti z dejstvom, da nikoli ne boste imeli takšne mame, kot bi si jo želeli.