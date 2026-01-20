Bibaleze.si
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva

B.R.
Vzgoja in vrtec 2
20. 01. 2026 10.07

Ko se porodniška konča, marsikatera mama naleti na nepričakovano težavo – vrtec ne sprejme njenega otroka, ker nove otroke vpisujejo šele septembra. To vprašanje je še posebej pereče na podeželju, kjer starši pogosto nimajo alternativnih možnosti varstva, nekateri pa so zaradi tega celo prisiljeni dati odpoved.

mama in dojenček

Novinar Denis Malačič je za 24UR poročal o težavah mamic. Namreč ko se konča porodniška, marsikatera mama naleti na nepričakovano težavo – vrtec ne sprejme njenega otroka, ker nove otroke vpisujejo šele septembra. To vprašanje je še posebej pereče na podeželju, kjer starši pogosto nimajo alternativnih možnosti varstva, nekateri pa so zaradi tega celo prisiljeni dati odpoved.

Skupina mamic zato zdaj zahteva spremembo zakonodaje, ki bi staršem omogočila lažji prehod iz porodniške v vrtec, brez dodatnega stresa in finančnih izgub.

Ko se porodniška konča, marsikatera mama naleti na nepričakovano težavo – vrtec ne sprejme njenega otroka, ker nove otroke vpisujejo šele septembra.
FOTO: Adobe Stock

Kot je pojasnila ena od mam, je po koncu porodniške začela iskati prosto mesto za sina v svoji občini in še v treh sosednjih, a nikjer ni bilo prostih mest do septembra. "Vrtec je trenutno povsem poln, tako da nimamo prostega mesta," so ji odgovorili v enem od vrtcev, drugod pa so ji sporočili, kdaj bi otrok lahko začel obiskovati vrtec.

Poleg tega so opozorili, da dodatnega oddelka trenutno ne odpirajo, zasebno varstvo pa večinoma sprejema starejše otroke, ne tako majhne.

Starša opozarjata, da je otroka mama v vrtec prijavila šele po porodu, kar pomeni, da je zamudila marčevski uradni rok prijave. Posledično je otrok danes vpisan zgolj evidenčno in ni uvrščen na noben čakalni seznam za prosto mesto pri ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Kljub temu po podatkih ministrstva javni in zasebni vrtci skupaj ponujajo več kot 5.000 prostih mest, a so ta razpoložljiva predvsem za otroke, ki že izpolnjujejo pogoje starosti ali so prijavljeni pravočasno.

Ker zgodba ni osamljena, je skupina mamic pripravila predlog dopolnitve zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Predlog omogoča začasno podaljšanje starševskega dopusta, če otrok kljub pravočasni prijavi ni sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest.

Ukrep bi bil časovno omejen, vezan na uradno potrdilo vrtca in financiran z delnim nadomestilom, s čimer bi se zapolnila obstoječa sistemska vrzel brez večjih finančnih ali administrativnih posledic. Kot so pojasnile mame, država tako prihrani več, kot če bi starši zaradi pomanjkanja varstva zapustili trg dela.

Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AFŽ 20. 01. 2026 18.05
pol pa vsi vpisat v zasedene vrtce, da si podaljšaš porodniško
ODGOVORI
0 0
medŠihtom 20. 01. 2026 15.56
-2
ko ste se štepali pa niste pomislili na odgovornost ki pride s sončkom? ste se štepali kar tako malo za instagram ?
ODGOVORI
1 3
