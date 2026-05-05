Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?

S.B.
Vzgoja in vrtec 0
05. 05. 2026 04.00

Skupno kopanje bratov in sester je za mnoge starše povsem vsakdanja stvar, praktična, zabavna in pogosto tudi čudovit trenutek povezovanja. A slej ko prej se pojavi vprašanje: kdaj to postane neprimerno in kdaj je čas za ločene kopeli?

Strokovnjaki poudarjajo, da ni točno določene starosti, pri kateri bi morali otroci nehati s skupnim kopanjem. Najpomembnejši dejavnik je preprost: občutek otroka.

Če se eden od otrok začne počutiti nelagodno ali želi več zasebnosti, je to jasen znak, da je čas za spremembo. Otroci namreč postopoma razvijajo občutek za svoje telo, meje in zasebnost in to pri vsakem otroku poteka drugače.

Starost kot okvir: med približno 4. in 7. letom

Čeprav univerzalnega pravila ni, strokovnjaki pogosto omenjajo okvirno obdobje:

- okoli 4–5 let se začne večje zavedanje lastnega telesa

- med 5. in 7. letom pa otroci že bolje razumejo zasebnost

Takrat mnogi starši začnejo uvajati ločeno kopanje, še posebej pri otrocih različnega spola.

FOTO: Adobe Stock

Znaki, da je čas za ločitev

Namesto starosti je bolj pomembno opazovati vedenje. Med najpogostejšimi znaki so:

- otrok reče, da želi biti sam

- postane sramežljiv ali se zakriva

- izogiba se skupnemu kopanju

- kaže nelagodje ali zadrego

To so pomembni trenutki, ko otrok razvija občutek lastnih meja in starši jih morajo spoštovati.

Zakaj je skupno kopanje sploh v redu?

Pri mlajših otrocih je skupno kopanje povsem normalno, saj je praktično za starše, krepi odnos med sorojenci in je pogosto za otroke tudi zabavna igra. Strokovnjaki poudarjajo, da je takšno vedenje problematično šele, ko ga otroci sami začnejo doživljati kot neprijetno.

Pri mlajših otrocih je skupno kopanje povsem normalno.
FOTO: Adobe Stock

Vloga staršev: pogovor in občutek

Ključno je, da starši spremljajo razvoj otroka, spodbujajo odprt pogovor, ne silijo v skupno kopanje ter postopoma uvajajo zasebnost. Pomembno je tudi, da otrokom pomagajo razumeti, da je želja po zasebnosti nekaj povsem normalnega.

Brez panike, gre za naraven proces

Prehod iz skupnega v ločeno kopanje ni znak, da je nekaj narobe, ravno nasprotno. Gre za naraven razvojni korak, povezan z odraščanjem.

In čeprav je staršem včasih hudo za tistimi igrivimi trenutki v kadi, strokovnjaki poudarjajo: prav ti prehodi so pomembni za zdrav razvoj otroka, njegove samopodobe in občutka varnosti.

Vir: Snuggymom

kopanje otrok vzgoja zasebnost otrok razvoj otroka starševstvo
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

