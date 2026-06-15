Psihologi opozarjajo na sindrom glavnega lika pri otrocih

Vprašanje je, kaj se zgodi, ko kultura postopoma začne premikati fokus skoraj izključno na posameznika - na njegovo podobo, občutke, uspeh in vidnost, medtem ko sposobnost zdržati frustracijo, upoštevati druge in sprejeti, da nismo vedno v središču, ostaja vedno bolj v ozadju. V zadnjih letih se je za ta pojav začel uporabljati izraz "main character syndrome" (sindrom glavnega lika). Ne gre za uradno diagnozo, temveč za sodoben izraz, ki opisuje način doživljanja, kjer posameznik začne svet nezavedno doživljati predvsem skozi svojo perspektivo, svoje občutke in svojo "zgodbo". Pri otrocih in mladostnikih je to še posebej pomembno vprašanje, saj se njihova identiteta šele oblikuje.

Odraščanje v kulturi vidnosti

Današnji otroci ne odraščajo več samo v fizičnih odnosih, ampak tudi v digitalnem prostoru, kjer je pozornost postala ena najpomembnejših vrednot. Družbena omrežja spodbujajo vidnost, odzive, všečke, sledilce in občutek, da mora biti posameznik zanimiv, opažen ali poseben, da obstaja. Tudi otroške vsebine so pogosto oblikovane okoli ideje individualne izjemnosti: biti najboljši, najbolj zanimiv, najbolj samozavesten, najbolj unikaten. Ob tem pa je manj prostora za učenje nečesa zelo pomembnega - da smo del odnosov, skupnosti in sveta, ki se ne vrti samo okoli nas. Ko je poudarek pretežno na individualni posebnosti, lahko otrok težje razvija frustracijsko toleranco in sposobnost sprejemanja omejitev realnosti. "Otrok ne potrebuje občutka, da je središče sveta. Potrebuje občutek, da je pomemben, hkrati pa del sveta, v katerem obstajajo tudi drugi."

Kaj se začne spreminjati v doživljanju otroka

Otroci razvojno gledano že naravno izhajajo iz egocentrične perspektive. Postopoma se šele učijo, da imajo tudi drugi ljudje svoje potrebe, občutke in meje. To je dolgotrajen proces razvoja empatije in socialnega razumevanja. Če okolje pretežno krepi idejo, da morajo biti otrokovi občutki vedno v ospredju, da mora biti stalno potrjen ali da je frustracija nekaj, kar je treba takoj odstraniti, se lahko razvoj tega procesa upočasni. Otrok lahko začne težje prenašati čakanje, neuspeh, dolgčas, neprilagajanje okolice njegovim željam, občutek, da ni vedno opažen ali izbran. To ne pomeni, da postane "narcis", pomeni predvsem, da težje razvije notranjo stabilnost ob občutku, da ni ves čas v središču pozornosti.

icon-expand Otroci razvojno gledano že naravno izhajajo iz egocentrične perspektive. FOTO: Shutterstock

Ko identiteta začne temeljiti na odzivu okolice

Pomemben del tega pojava je tudi zunanja usmerjenost identitete. Otrok začne sebe doživljati predvsem skozi odzive drugih: koliko pozornosti dobi, koliko je opažen, kako zanimiv deluje navzven. Takšna identiteta pa je pogosto zelo krhka. Če je občutek vrednosti močno vezan na odziv okolice, otrok težje razvije stabilen notranji občutek sebe, vsaka kritika, neopaženost ali primerjava pa lahko postane močno ogrožajoča. Prav zato nekateri otroci danes zelo intenzivno reagirajo na situacije, ki so bile nekoč normalen del odraščanja, na primer, da niso izbrani, da niso najboljši ali da niso v središču pozornosti. "Ko otrok svojo vrednost gradi predvsem na vidnosti, lahko hitro začne doživljati neopaženost kot osebno nevrednost."

icon-expand Otrok začne sebe doživljati predvsem skozi odzive drugih: koliko pozornosti dobi, koliko je opažen, kako zanimiv deluje navzven. FOTO: Shutterstock

Frustracija kot pomemben del razvoja

Sodobna kultura pogosto dojema frustracijo skoraj kot nekaj škodljivega. Starši so pod velikim pritiskom, da morajo otroka zaščititi pred neprijetnimi občutki, razočaranji ali nelagodjem. A razvojno gledano je prav frustracija eden ključnih prostorov psihološkega zorenja. Otrok skozi izkušnjo čakanja, omejitev in nepopolnosti postopoma razvija potrpežljivost, samoregulacijo, empatijo, občutek za druge in sposobnost prilagajanja realnosti. Če je otrok stalno v poziciji, kjer se okolje prilagaja njemu, težje razvije občutek, da tudi odnosi zahtevajo vzajemnost, prilagajanje in zmožnost zdržati, da ni vedno po naše.

To ni problem "razvajenih otrok"

Pomembno je razumeti, da pri tem pojavu ne gre za "razvajenost" ali slabo vzgojo. Gre za širši kulturni premik, kjer se je poudarek iz skupnosti in prilagajanja močno premaknil proti individualnosti, samopromociji in stalni vidnosti. Mnogi starši ob tem delujejo iz zelo dobre namere. Želijo, da bi otrok imel samozavest, da bi znal izraziti sebe in verjeti vase. Problem ne nastane zaradi podpore otrokovi individualnosti, temveč takrat, ko zmanjka prostora za učenje, da svet ni organiziran samo okoli naših občutkov in želja. Otrok za zdrav razvoj ne potrebuje občutka, da je najbolj poseben. Potrebuje občutek, da je varen, viden in pomemben - hkrati pa tudi izkušnjo, da so pomembni tudi drugi ljudje. Potrebuje odnose, kjer: - se ga sliši, a se mu tudi postavi mejo, - se njegove občutke razume, a ne postanejo središče vsega, - lahko izrazi sebe, a se hkrati uči upoštevati druge. Prav ravnotežje med individualnostjo in sposobnostjo sobivanja je eden ključnih temeljev psihološke zrelosti. Morda je eden največjih izzivov sodobnega starševstva prav ta, da otroku pomagamo razviti občutek lastne vrednosti, ne da bi ta postal popolnoma odvisen od pozornosti, potrditve in vidnosti. Otrok ne potrebuje občutka, da je glavni lik v svetu, temveč občutek, da je lahko del nekega odnosa, tudi kadar ni v središču.