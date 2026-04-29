Če otroku vedno pomagate, mu s tem škodujete

B.R.
Vzgoja in vrtec 0
29. 04. 2026 04.00

Samostojnost je ena najpomembnejših veščin, ki jih lahko otrok začne razvijati že v predšolskem obdobju. Prav v teh zgodnjih letih se oblikujejo temelji za odgovornost, samozavest in sposobnost samostojnega reševanja izzivov, ki jih bo otrok potreboval vse življenje.

Otrok joka ob oblačenju

Starši, vzgojitelji in drugi odrasli imajo pri tem ključno vlogo – s pravim pristopom lahko otroku omogočijo, da v varnem okolju razvija občutek kompetentnosti, neodvisnosti in notranje moči.

Kako začeti?

1. Majhni koraki štejejo največ

Otrok lahko začne pridobivati občutek samostojnosti že pri preprostih vsakodnevnih opravilih – obuvanje, umivanje rok, pospravljanje igrač. Ključno je, da mu damo čas, podporo in pohvalo za trud, ne le za uspeh.

2. Rutina daje občutek varnosti

Dosledna dnevna rutina otroku pomaga razumeti, kaj se pričakuje od njega. Ko ve, kaj sledi, se lažje loti nalog samostojno in samozavestno.

FOTO: Arhiv naročnika

3. Ponujanje izbire

Dajanje možnosti izbire (npr. izbira oblačil ali malice) krepi otrokovo odločanje in občutek nadzora. Pomembno je, da so možnosti primerne otrokovi starosti in sposobnostim.

4. Spodbujanje, ne vsiljevanje

Otroku omogočimo, da poskuša sam – tudi če gre sprva počasi ali nerodno. Prehitra pomoč lahko sporoči, da ne zmore, kar zmanjšuje samozavest.

5. Vključevanje v družinsko življenje

Predšolski otrok je lahko odličen pomočnik – naj sodeluje pri kuhanju, zlaganju perila ali pripravi torbe za vrtec. S tem se uči odgovornosti in koristi skupnega dela.

Učenje samostojnosti je dolgotrajen proces, ki zahteva potrpežljivost, doslednost in zaupanje v otroka. Ko mu dovolimo, da naredi stvari sam, mu obenem sporočamo, da zmore in da verjamemo vanj – kar je največje darilo za njegov razvoj.

Vir: childmind.org

samostojnost otroka razvoj otroka vzgoja zaupanje v otroka samozavest pri otrocih
