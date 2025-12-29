Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise

Starševstvo sploh ni lahko delo, še težje pa je vzgojiti čustveno stabilne otroke. Vseskozi se trudimo, da ne bi "zamočili" in da bi vzgojili čustveno stabilne in inteligentne posameznike. Eden najslabših rezultatov, ki si jih večina staršev lahko predstavlja, je, da njihov otrok postane narcis. Toda ali lahko to kako preprečimo?
V podcastu Open Relationships: Transforming Together voditeljica Andrea Miller in psiholog dr. Stan Tatkin razpravljata o dveh glavnih načinih, kako lahko starši svoje otroke nehote spremenijo v prave narcise, poroča Yourtango.
Naučijo jih nadzorovati in manipulirati s svojimi starši
Največja lekcija, ki se jo morate naučiti kot starš, je, kako se upreti svojim otrokom in se naučiti reči ne. Kaj se zgodi v nasprotnem? Dr. Tatkin pravi: "Kaj se zgodi, ko si nedosleden in se ne moreš zoperstaviti? Kar se mene tiče, izgubim spoštovanje do tebe. Prav tako te začnejo otroci videti kot šibke in nesposobne. Potem te začnejo manj spoštovati, ker vedo, da vas lahko nadzorujejo in manipulirajo z vami."
Posledice so torej zelo pomembne in starši, ki niso dosledni pri postavljanju meja in prikazovanju posledic, lahko potencialno vzgojijo male narcise.
Kako prekiniti ta krog?
Da bi se torej starši začeli spreminjati, morajo otrokom začeti kazati posledice svojih dejanj. "Otrokom morate pokazati posledice na način, primeren njihovi starosti. Pokažite jim naravne posledice njihovih dejanj in jih pozovite k odgovornosti, če kršijo pravila ali jih ne upoštevajo," pravi Tatkin. Poleg tega bi morali pri otroku oblikovati empatijo, vendar v mejah.
Pretirano strogo starševstvo
Pretirano strog ali avtoritaren starš, tisti, ki je neprilagodljiv in hladen, lahko prispeva tudi k temu, da otrok postane narcis. Psiholog pojasnjuje, da če starši niso pozorni na čustva svojih otrok, se bodo ti verjetno enako obnašali do drugih ljudi v svojem življenju. Zaradi tega prestrog starševski slog zahteva ravnovesje med ljubeznijo in strogostjo.
Po mnenju Ameriškega psihološkega združenja: V [avtoritativnem] slogu starševstva so starši skrbni, odgovorni in podpirajo, vendar postavljajo trdne meje svojim otrokom. Poskušajo nadzorovati otrokovo vedenje z razlago pravil, razpravljanjem in sklepanjem. Poslušajo vidike otrok, vendar jih ne sprejemajo vedno."
Kot pri vsem v življenju morate najti ravnovesje. In resnica je, da ne morete pričakovati, da vas bo vaš otrok spoštoval, če ne stopite korak naprej in postanete vodja, vreden spoštovanja. Po drugi strani pa ne morete pričakovati, da bo vaš otrok čustveno varen, če sami niste rešili svojih težav.
Tako lahko ta dva starševska stila povzročita resno škodo otrokom, ne glede na to, ali na koncu postanejo narcisi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV