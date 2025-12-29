Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise

Starševstvo sploh ni lahko delo, še težje pa je vzgojiti čustveno stabilne otroke. Vseskozi se trudimo, da ne bi "zamočili" in da bi vzgojili čustveno stabilne in inteligentne posameznike. Eden najslabših rezultatov, ki si jih večina staršev lahko predstavlja, je, da njihov otrok postane narcis. Toda ali lahko to kako preprečimo? V podcastu Open Relationships: Transforming Together voditeljica Andrea Miller in psiholog dr. Stan Tatkin razpravljata o dveh glavnih načinih, kako lahko starši svoje otroke nehote spremenijo v prave narcise, poroča Yourtango.

Naučijo jih nadzorovati in manipulirati s svojimi starši

Največja lekcija, ki se jo morate naučiti kot starš, je, kako se upreti svojim otrokom in se naučiti reči ne. Kaj se zgodi v nasprotnem? Dr. Tatkin pravi: "Kaj se zgodi, ko si nedosleden in se ne moreš zoperstaviti? Kar se mene tiče, izgubim spoštovanje do tebe. Prav tako te začnejo otroci videti kot šibke in nesposobne. Potem te začnejo manj spoštovati, ker vedo, da vas lahko nadzorujejo in manipulirajo z vami." Posledice so torej zelo pomembne in starši, ki niso dosledni pri postavljanju meja in prikazovanju posledic, lahko potencialno vzgojijo male narcise.

Kako prekiniti ta krog?

Da bi se torej starši začeli spreminjati, morajo otrokom začeti kazati posledice svojih dejanj. "Otrokom morate pokazati posledice na način, primeren njihovi starosti. Pokažite jim naravne posledice njihovih dejanj in jih pozovite k odgovornosti, če kršijo pravila ali jih ne upoštevajo," pravi Tatkin. Poleg tega bi morali pri otroku oblikovati empatijo, vendar v mejah.

Pretirano strogo starševstvo