Prvi tedni šole brez kričanja: rutina, ki družini prihrani jutranji kaos

Če so prva šolska jutra v vašem domu videti kot tekmovanje, v katerem vsi zamujajo, niso pa povsem prepričani kam, niste edini. Začetek šolskega leta lahko tudi najbolj organizirano družino hitro spravi iz tira. Po poletju se je treba znova navaditi na zgodnje vstajanje, urnike, domače naloge in vsakodnevno logistiko. Dobra novica? Jutranjega kaosa ni treba reševati s še glasnejšim opozarjanjem. Veliko bolj učinkovito je, da del jutra preprosto prestavite v večer.

Najboljše šolsko jutro se začne večer prej

Eden najpogosteje priporočenih načinov za mirnejša jutra je zelo preprost: čim več stvari pripravite že dan prej. Otrok lahko zvečer izbere oblačila, pripravi torbo in preveri, ali je vanjo pospravil vse potrebščine. Pri starejših otrocih to lahko pomeni tudi preverjanje domačih nalog, športne opreme ali polnjenje računalnika oziroma drugih elektronskih naprav. Strokovnjaki staršem svetujejo pripravo oblačil in šolske torbe večer prej, saj lahko tako preprečimo številne jutranje zaplete in nepotrebne konflikte. To ne pomeni, da mora biti otrokova torba zvečer pripravljena tako popolno, kot da se naslednje jutro odpravljate na odpravo na Triglav. Pomembno je predvsem, da otrok postopoma prevzema odgovornost za svoje stvari.

icon-expand Strokovnjaki svetujejo, da šolsko torbo in oblačila pripravite zvečer. FOTO: Adobe Stock

Torba, copati in športna oprema naj imajo svoj stalni naslov

Koliko časa družine vsako jutro izgubijo z iskanjem ene same stvari, verjetno nihče ne želi zares izračunati. Zato je koristno ustvariti posebno mesto za šolske potrebščine. Lahko je to košara, polica, kljukice ob vratih ali kotiček v predsobi. Tam naj bodo torba, jakna, čevlji in vse drugo, kar otrok potrebuje za odhod. Tudi strokovnjaki priporočajo tako imenovano izhodiščno točko oziroma stalno mesto, kjer so pripravljene torbe, oblačila in druge stvari, ki jih družina potrebuje ob odhodu. Prednost je očitna. Namesto vprašanja "Kje je moja torba?" otrok sčasoma ve, kje jo mora iskati.

Ne vstajajte ob uri, ko bi že morali biti obuti

Ena največjih napak pri organizaciji šolskega jutra je nerealno načrtovanje časa. Če otrok za oblačenje, zajtrk, umivanje zob in pripravo potrebuje 45 minut, budilka pa zazvoni 40 minut pred odhodom, težava ni nujno v otrokovi počasnosti. Prvi tedni šole so dober čas za iskren preizkus: koliko časa družina dejansko potrebuje od vstajanja do odhoda? Strokovnjaki priporočajo, da otroci in starši ne poskušajo nenadoma preklopiti iz počitniškega ritma v zelo zgodnja jutra. Veliko lažje je postopoma vzpostaviti reden urnik spanja in vstajanja. Redne dnevne rutine otrokom pomagajo, da vedo, kaj lahko pričakujejo in jim dajejo občutek predvidljivosti.

icon-expand Rutina je najlajžji način, kako odpraviti jutranji kaos. FOTO: Adobe Stock

Dovolj spanja je pogosto najbolj podcenjen del jutranje rutine

Otrok, ki zjutraj težko vstane, ni vedno len ali trmast. Včasih je odgovor veliko preprostejši: premalo je spal. American Academy of Pediatrics poudarja, da otroci dobro uspevajo ob redni spalni rutini. Pomanjkanje spanja je povezano z razdražljivostjo, težavami s koncentracijo in težjim vsakodnevnim funkcioniranjem, medtem ko lahko dovolj spanja podpira boljše vedenje, spomin in uspešnost v šoli. Zato je jutranji mir pogosto odvisen od večera. Če se večer vsak dan konča ob drugi uri, če otrok pred spanjem dolgo uporablja zaslone in če je čas za spanje vsak večer predmet pogajanj, bo tudi jutro težje predvidljivo.

Zajtrk, ki ga otrok res poje, je boljši od popolnega zajtrka, ki ostane na krožniku

Jutro ni najboljši čas za prehranske bitke. Seveda je pomembno, da otrok zaužije hranljiv zajtrk, vendar ni nujno, da je vsako jutro videti kot fotografija iz kuharske revije. Če otrok zjutraj ne mara jajc, ga ni treba vsak dan prepričevati, da bo ravno danes postal ljubitelj omlete. American Academy of Pediatrics poudarja pomen zajtrka za energijo, pozornost in šolsko delo ter staršem svetuje, naj razmišljajo tudi nekoliko ustvarjalneje. Zajtrk ni nujno omejen na tradicionalna živila. Pomembno je tudi, da imajo otroci dovolj časa za jed in da jutro ni ena sama velika dirka. Praktična rešitev je, da imate nekaj preverjenih zajtrkov, za katere že veste, da jih otrok rad poje. Jogurt s sadjem, ovseni kosmiči, kruh z namazom, jajce, sendvič ali kaj drugega. Družinam pogosto bolj koristi nekaj preprostih in izvedljivih možnosti, kot vsakodnevno izumljanje novega popolnega obroka. In še ena dobra ideja: del zajtrka lahko pripravite že večer prej.

Otrok naj ne bo le potnik v jutranji rutini

Šolska pripravljenost ni samo vprašanje, ali otrok zna prebrati svoje ime ali pravilno držati svinčnik. NHS poudarja, da vsakodnevne rutine in dejavnosti doma pomagajo otrokom pri pripravi na šolo, UNICEF pa med pomembnimi veščinami izpostavlja samostojnost in postopno učenje vsakodnevnih opravil, kot so oblačenje, zapenjanje, nošenje nahrbtnika in skrb za svoje stvari. Zato je koristno, da otrok sodeluje pri pripravi na naslednji dan. Lahko: - sam izbere oblačila, - pomaga pripraviti torbo, - preveri urnik, - pripravi stvari za šport, - pospravi copate na pravo mesto, - sam opravi del jutranjih opravil. Pri mlajših otrocih lahko pomaga tudi preprost seznam ali slikovni prikaz jutranjih korakov. Cilj ni popolnost. Cilj je, da mama ali oče ne postaneta osebni alarm, garderober, tajnik, iskalec izgubljenih predmetov in organizator odprave in vse to v prvih 30 minutah dneva.

Rutina naj bo dovolj trdna, ne pa vojaško stroga

Otroci imajo radi predvidljivost, vendar to ne pomeni, da mora biti vsak družinski dan načrtovan do zadnje minute. American Academy of Pediatrics poudarja, da so rutine najbolj koristne takrat, ko so redne in predvidljive, vendar še vedno dopuščajo nekaj izbire in prilagodljivosti. Otrok lahko denimo izbira med dvema majicama, dvema zajtrkoma ali se odloči, ali bo najprej oblekel nogavice ali umil zobe. Majhne izbire mu dajejo občutek samostojnosti, staršem pa lahko prihranijo nepotrebne jutranje prepire.

icon-expand Večer prej se pogovorite in pripravite na naslednji dan. FOTO: Profimedia

Najpomembnejše: ne spreminjajte vsega naenkrat

Prvi tedni šole niso pravi trenutek za uvedbo desetih novih pravil. Če so vaša jutra trenutno kaotična, začnite z eno spremembo. Morda boste ta teden vsak večer pripravili torbo. Naslednji teden uvedete stalno mesto za šolske stvari. Nato preverite, ali je čas vstajanja realen. Družinska rutina ne nastane zato, ker ste jo en večer zapisali na hladilnik. Nastane skozi ponavljanje. Največja skrivnost mirnejšega jutra pa tiči prav v tem, da manj stvari, ki jih morate rešiti ob 7.15, pomeni tudi manj razlogov za kričanje.

Večerni mini ritual za mirnejše jutro

Pred spanjem naj družina preveri samo štiri stvari: 1. Kaj bom oblekel? Oblačila so pripravljena. 2. Kaj moram odnesti? Torba in potrebščine so pripravljene. 3. Kje so moje stvari? Torba, čevlji in jakna imajo svoje stalno mesto. 4. Kdaj moram vstati? Budilka je nastavljena dovolj zgodaj, da jutro ni tekma s časom. Morda jutra nikoli ne bodo povsem brez naglice. A med kričanjem: "Pohiti, kje je tvoja torba?!" in mirnim odhodom skozi vrata obstaja precej razlike in največkrat se začne že večer prej.