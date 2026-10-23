Vas otrok ne pusti niti na stranišče? To je lahko razlog

Nekateri otroci se brez težav zamotijo z igračami, raziskujejo okolico in se z veseljem odpravijo v naročje druge odrasle osebe. Drugi pa želijo imeti mamo ali očeta ves čas v svoji bližini. Sledijo jima po stanovanju, se oklepajo njunih nog, protestirajo, ko morata opraviti gospodinjsko opravilo, in težko sprejmejo, da se starš za nekaj minut posveti nečemu drugemu. Takšno vedenje je lahko za starše zelo izčrpavajoče. Včasih si želijo le, da bi lahko v miru odšli na stranišče, skuhali kosilo ali dokončali opravilo, ne da bi jih pri tem spremljal jok. Ameriški portal Parents takšne otroke opisuje z izrazom 'Velcro kid.' Dobesedni prevod bi bil 'otrok ježek', vendar gre za pogovorno oznako, ne za strokovno diagnozo. Z njo opisujemo otroke, ki iščejo veliko telesne bližine in potrditve ter se težje ločijo od svojih staršev.

icon-expand Pri dojenčkih in malčkih je strah pred ločitvijo od staršev zelo pogost, zlasti med šestim mesecem in tretjim letom starosti. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se nekateri otroci tako močno oklepajo staršev?

Razlogov za takšno vedenje je lahko več. Pomembno je vedeti, da otrokova potreba po bližini ni nujno znak težave. Pogosto je povsem običajen del razvoja. 1. Ločitvena tesnoba je del odraščanja Pri dojenčkih in malčkih je strah pred ločitvijo od staršev zelo pogost, zlasti med šestim mesecem in tretjim letom starosti. Otrok postopoma spoznava, da je mama ali oče lahko zunaj njegovega vidnega polja, vendar še ne zna vedno zanesljivo razumeti, da se bo starš vrnil. Zato lahko začne jokati, ko mama zapusti sobo, se oklepa starša ob prihodu v vrtec ali zavrača druge osebe, čeprav jih dobro pozna. Takšni odzivi so pogosto del normalnega razvoja in se sčasoma zmanjšujejo. 2. Otrok potrebuje občutek varnosti Starši so za majhnega otroka pomembna varna točka, od katere se lahko postopoma oddaljuje in raziskuje svet. Ko je utrujen, bolan, prestrašen ali preobremenjen, lahko potrebuje več bližine kot običajno. Tudi otrok, ki je že precej samostojen, se lahko v določenem obdobju znova začne močneje oklepati starša. To se lahko zgodi ob vstopu v vrtec, selitvi, prihodu sorojenca ali drugi večji spremembi. 3. Otroci se razlikujejo po temperamentu Nekateri otroci so po naravi bolj previdni, občutljivi ali zadržani v novih okoliščinah. Potrebujejo več časa, da se ob drugih ljudeh počutijo sproščeno, in pogosteje iščejo bližino znane osebe. To ne pomeni, da jih moramo na silo spremeniti v bolj družabne otroke. Pomembno je, da spoštujemo njihov temperament in jim omogočimo, da samozavest razvijajo postopoma. 4. Včasih otrok preživlja zahtevnejše obdobje Če se je otrok nenadoma začel močneje oklepati starša, je smiselno razmisliti, ali se je v njegovem življenju kaj spremenilo. Morda je začel obiskovati vrtec, se je prestrašil, bil bolan ali doživel neprijetno izkušnjo. Namesto da njegovo vedenje takoj označimo za razvajenost, poskusimo ugotoviti, kaj bi lahko potreboval. Včasih je odgovor več počitka, več predvidljivosti ali preprosto nekaj dodatnega časa za bližino.

icon-expand Če se je otrok nenadoma začel močneje oklepati starša, je smiselno razmisliti, ali se je v njegovem življenju kaj spremenilo. FOTO: Shutterstock

Kako otroku pomagati, da bo postopoma bolj samostojen?

Cilj ni, da otrok ne bi več potreboval staršev, temveč da bi se ob njihovi podpori počasi naučil, da lahko varno raziskuje svet tudi takrat, ko niso neposredno ob njem. 1. Ne zavračajte njegove potrebe po bližini Ko otrok išče objem ali želi biti v vaši bližini, mu lahko to omogočite, kadar je mogoče. Ni ga treba namenoma puščati jokati, da bi se naučil samostojnosti. Otroku lahko poveste: "Vidim, da želiš biti ob meni. Tukaj sem." Ko se počuti varnega, bo pogosto lažje naredil tudi naslednji korak k samostojni igri. 2. Samostojnost razvijajte v majhnih korakih Če otrok ne prenese, da odidete iz sobe, začnite z zelo kratkimi ločitvami. Povejte mu, da boste za trenutek odšli po kozarec vode, in se nato vrnite. Postopoma lahko podaljšujete čas, ko se otrok igra sam, vi pa ste v bližini. Pomembno je, da ne pričakujete prevelikih sprememb čez noč. 3. Vedno mu povejte, da se boste vrnili Namesto da neopazno odidete, otroku mirno pojasnite, kaj se bo zgodilo. Na primer: "Zdaj grem pripravit kosilo. Ti se lahko igraš tukaj, potem pa bova skupaj prebrala knjigo." Pri mlajših otrocih so konkretne in preproste razlage učinkovitejše od dolgih obljub. Ko se vrnete, mu s svojim vedenjem pokažete, da lahko zaupa vašim besedam. 4. Uvedite predvidljivo rutino Otroci se lažje spopadajo z ločitvijo, če vedo, kaj lahko pričakujejo. Pri odhodu v vrtec lahko pomaga kratek, vedno podoben ritual slovesa: objem, poljub in jasno slovo. Poslavljanja ne podaljšujte po nepotrebnem, vendar se tudi ne izmuznite brez pozdrava. Miren in dosleden odziv otroku pomaga postopoma pridobivati občutek varnosti. 5. Pohvalite trud, ne le rezultata Če se otrok nekaj minut igra sam, mu lahko poveste: "Opazila sem, da si medtem lepo sestavljal kocke. Uspelo ti je, čeprav sem bila v drugi sobi." Tako poudarite njegovo sposobnost, ne da bi mu sporočali, da je potreba po bližini napačna. Samostojnost se gradi skozi izkušnje, v katerih otrok postopoma spoznava, da zmore tudi sam. 6. Poskrbite tudi zase Nenehna otrokova potreba po pozornosti je lahko naporna. Starši potrebujejo počitek, čas za opravila in trenutke, ko niso ves čas na voljo. Postavljanje nežnih, jasnih meja je povsem sprejemljivo. Otroku lahko poveste: "Zdaj bom deset minut telefonirala. Ti se lahko igraš tukaj, potem pa bom spet na voljo." Če je otrok varen, mu ni treba ustreči pri vsaki prošnji za takojšnjo pozornost. Pomembno je, da ostanete mirni, dosledni in mu pokažete, da meja ne pomeni zavrnitve.

icon-expand Velika potreba po bližini sama po sebi še ne pomeni, da ima otrok težavo. FOTO: Shutterstock

Kdaj je otrokova navezanost razlog za skrb?

Velika potreba po bližini sama po sebi še ne pomeni, da ima otrok težavo. Pomembni so njegova starost, okoliščine in predvsem to, koliko njegovi strahovi vplivajo na vsakdanje življenje. Če je otrok ob vsaki ločitvi izjemno prestrašen, dlje časa ne zmore obiskovati vrtca ali šole, zavrača dejavnosti, ki so primerne njegovi starosti, ali ima zaradi strahu težave s spanjem, je smiselno poiskati nasvet pediatra. Pozorni bodite tudi na ponavljajoče se telesne težave, kot so bolečine v trebuhu pred odhodom od doma. Če vas otrokovo vedenje skrbi ali močno obremenjuje družinsko življenje, se lahko o tem pogovorite tudi z otroškim psihologom. Strokovnjak lahko pomaga ugotoviti, ali gre za običajno razvojno obdobje ali za tesnobo, pri kateri otrok potrebuje dodatno podporo.

Otrok, ki potrebuje bližino, ni nujno razvajen

Ko se otrok nenehno oklepa starša, je lahko težko najti ravnovesje med njegovo potrebo po varnosti in željo po več samostojnosti. Toda teh dveh stvari ni treba postavljati nasproti. Otrok lahko hkrati potrebuje objem in se uči samostojne igre. Lahko joka ob odhodu v vrtec in se pozneje veselo igra z vrstniki. In lahko potrebuje več časa kot drugi otroci, da se v novih okoliščinah počuti varnega. Samostojnost ne nastane tako, da otrok neha potrebovati starša, temveč tako, da ob njegovi podpori postopoma začne zaupati tudi vase.