Otroci obožujejo praznični čas. To je obdobje, ko se lahko veselijo v družbi staršev, prijateljev in različnih skupnosti, katerim pripadajo. Prazniki poudarjajo pomen skupnega doživljanja veselja. Ko otrok na obrazih svojih staršev in starih staršev opazi veselje, se skozi proces zrcalnih nevronov v njem okrepi občutek globokega zadovoljstva. Tako se veselje zapiše v njegovo telo in postane dragoceni spomin za vse življenje.

Veselje kot temelj otrokovega razvoja

Veselje predstavlja temeljno čustvo in je hkrati prirojena potreba vsakega posameznika. Za njegovo krepitev pri otrocih in mladostnikih smo odgovorni odrasli. Predvsem je to poslanstvo staršev, ki s pristnimi odnosi, toplino in bližino v otroku vzbujajo občutke veselja. Ti se vtisnejo vanj in pomembno zaznamujejo njegov razvoj. Spomnimo se kultnega filma Življenje je lepo (La vita è bella iz leta 1997), ki ponazori moč domišljije in očetove topline, s katero obvaruje svojega sina pred travmo sredi največjih življenjskih grozot. Razvoj otrokovih možganov v zgodnjem otroštvu poteka s hitrostjo, ki se nikoli več v življenju ne ponovi. Raziskave, objavljene v okviru programa The Human Safety Net, potrjujejo, da na nastajanje nevronskih povezav odločilno vpliva okolje, v katerem otrok odrašča. Pristni čustveni dražljaji, spodbuda in vsakodnevno doživljanje veselja delujejo kot biološko gorivo za možgane.

icon-expand Otroci obožujejo praznični čas. FOTO: Adobe Stock

Praznična čarobnost in družinske tradicije

Prihajajoči december v sebi nosi posebno čarobnost, ki jo otroci občutijo z vsemi čutili. Odrasli praznike pogosto dojemamo skozi prizmo obveznosti, medtem ko otrokom predstavljajo priložnost za ustvarjanje trajnih spominov. Nostalgija, ki jo odrasli občutimo ob vonju po cimetu ali ob obisku praznično okrašenih mest, se je izoblikovala prav v naših najzgodnejših letih. Otroci nam ponujajo priložnost, da skupaj z njimi ponovno odkrijemo pravo čarobnost prazničnega doživljanja. Ob tem lahko obudimo in ustvarimo svoje družinske tradicije, kot so večerno branje, peka piškotov za razveseljevanje svojih bližnjih ter ustvarjalnost, ki naš dom spremeni v pravljično deželo. Takšni običaji otrokom dajejo občutek predvidljivosti, varnosti in pripadnosti. Ko se otrok počuti kot del tople skupnosti, gradi notranjo čustveno stabilnost, ki mu pozneje v odraslosti pomaga premagovati življenjske preizkušnje. Praznične zgodbe so nam odraslim lahko velik vir navdiha pri iskanju pravega pomena praznovanj. Otrokom pa zgodbe o prazničnih preobrazbah na njim razumljiv in čaroben način približajo pomembne življenjske lekcije o skrbi za sočloveka, družinskih vrednotah in prijateljstvu, ki daje moč za premagovanje vseh ovir. Ko odrasli skupaj z otrokom vstopamo v svet domišljije in sanjarimo, se v varni navezanosti otrokova domišljija pretvarja v bogato čustveno inteligenco.

icon-expand Darila so del praznikov, vendar ne bi smela biti njihov najpomembnejši del. FOTO: Shutterstock

Manj je več- tudi med prazniki

Za krepitev pristnega veselja je potrebno upoštevati načelo "manj je več". Pretirana stimulacija z zunanjimi dražljaji lahko predstavlja precejšen izziv za otroški živčni sistem. Praznične lučke, obiski, pričakovanje daril in spremenjen dnevni ritem lahko pri otroku povzročijo čustveno preobremenjenost ali nemir. Zato je naloga staršev, da otroku pomagajo uravnavati njegova močna čustva. Raziskave s področja otroškega duševnega zdravja poudarjajo, da je kakovosten in reden spanec ključnega pomena za otrokovo čustveno stabilnost. Pomanjkanje spanja namreč neposredno poslabša otrokovo zmožnost obvladovanja vedenja in čustvenih odzivov. Praznični čas naj bo priložnost, da starši skozi igro in z umirjenimi večernimi rutinami podpremo zdrave spalne navade in medsebojno povezovanje. Otroško veselje ni naključno in ni zgolj rezultat prazničnih daril. Gre za globoko čustveno stanje, ki ga odrasli sooblikujemo vsak dan z zmernostjo, toplino, odzivnostjo in prisotnostjo. Ko otroku omogočimo odraščanje v okolju, ki mu nudi veselje, varno navezanost in domišljijo, mu ne podarimo le lepega otroštva. Podarimo mu močne možganske povezave, visoko odpornost na stres ter čustveno kompetentnost, ki ga bo varovala in vodila skozi celotno odraslo življenje. V tem mesecu si odrasli lahko dovolimo reči "ne" situacijam, za katere čutimo, da si jih resnično ne želimo ali jih ne potrebujemo. Tako si vzamemo več časa za odnose, v katerih lahko znova odkrijemo čarobno moč temeljnega čustva veselja. Bralna priporočila za praznični čas: Julia Donaldson: Palčič (3+) Dr. Seuss: Kako je Grinch ukradel Božič (4+) Chris Van Allsburg: Polarni vlak (5+) Astrid Lindgren: Božič v Hrupni vasi (6+) Maja Lunde: Snežena sestra (12+) Charles Dickens: Božična pesem (12+) Monika Erjavec Bizjak je mag. zakonskih in družinskih študij, je strokovna sodelavka v humanitarnih programih in izvajalka delavnic v sklopu humanitarnega projekta Veriga dobrih ljudi. Je tudi certificirana družinska in šolska mediatorka in se ukvarja z reševanjem sporov z mediacijo in s širjenjem ter z razvojem kulture medsebojnih odnosov.