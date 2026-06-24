Popkultura, zvezdniki in vplivneži: kje je meja med navdihom in obsedenostjo?

Otrokova sposobnost posnemanja dejanj drugih je močna oblika učenja, saj spodbuja interakcijo s starši in otrokom pomaga pri spoznavanju družbenega okolja. Danes je ta interakcija usmerjena pretežno na posameznike, ki jih spremljajo preko zaslonov (vplivneži in slavne osebnosti). Če so včasih otroci iskali zgled v starših, moderni teti, ki je živela v velikem mestu, ali kreativnem učitelju, ki je bil pravi frajer na šoli, se v današnjem času raje zgledujejo po slavnih na spletu (število sledilcev ima zelo pomembno vlogo) ali celo postanejo obsedeni z njimi in njihovim življenjem, ki ga vsak trenutek dneva lahko spremljajo preko zaslonov. Čeprav ni nič narobe z idealiziranjem pevcev, junakov najljubših serij, uspešnih športnikov ali posameznikov, ki živjijo adrenalinsko življenje pred kamerami, je pomembno, da otroci ne razvijejo obsesivne navezanosti na te osebe tako, da jih uporabljajo kot svoje edine vzornike. Življenja vzornikov in vplivnežev se otrokom pogosto zdijo razburljiva, glamurozna in brezskrbna. Ni presenetljivo, da mladi posnemajo in vpijajo slike na zaslonu ter jih interpretirajo kot resničnost. Na primer, če otrokov najljubši pevec oglašuje modni dodatek ali oblačilo, bodo otroci njegovo mnenje cenili veliko bolj kot mnenje staršev in izdelek videli kot nujnost, da se povežejo s svojim idolom in tako zadostijo potrebi po pripradnosti in sprejemanju, ki je v obdobju mladostništva izrazito močna.

icon-expand North West FOTO: AP

Občudovanje je del odraščanja

Mlajši otroci in pogosto tudi mladostniki še nimajo dovolj razvitega kritičnega razmišljanja, da bi razumeli, da gre pogosto za skrbno izbrano in načrtovano podobo, za katero se najpogosteje skriva želja po dobičku. Za razumevanje ozadja popolnih fotografij in brezhibnih vsebin, otroci in mladostniki potrebujejo odrasle, ki jih o tem učijo, z njimi raziskujejo in jih zavarujejo. Otroški in mladostniški psihiater dr. Ravitz pojasnjuje, da mladi potrebujejo vzornike zunaj družine, saj jim ti pomagajo oblikovati predstavo o tem, kakšni želijo postati. Težava nastane takrat, ko otrok začne svojo vrednost meriti skozi življenje svojega idola, ko zvezdnik postane njegov edini vir navdiha in samopotrditve ali ko idealiziranje lahko uniči otrokovo življenje do te mere, da zanemarja odnose v resničnem življenju in se izolira od prijateljev ("živih stikov"), zanemari svoje interese, šolske obveznosti, ter začne postavljati materialistične vrednote kot prioriteto. Starševska pozornost naj bo usmerjena predvsem na to, koliko prostora vzorniki zavzemajo v otrokovem življenju, saj začetno občudovanje lahko hitro preraste v obsedenost, ko otrok večino časa preživi ob spremljanju objav vzornika, nenehno govori le o njem ali pa postane močno vznemirjen ob vsaki novici v povezavi z njim. Raziskave kažejo, da so zlasti dekleta, ki močno idealizirajo slavne osebnosti, bolj dovzetna za nerealistične predstave, predvsem vezane na telesni videz. Popolne fotografije in digitalno obdelane podobe lahko ustvarjajo občutek, da nikoli niso dovolj lepe, vitke ali uspešne. Vrednotenje sebe predvsem skozi telesni videz lahko poveča ranljivost za različne oblike zlorab in nasilja, kot so grooming, spolno nasilje, spletno nadlegovanje (cyberbullying) in fizično nasilje, posledice pa se lahko kažejo tudi v odraslem življenju.

Na spletu niso samo slabi vzorniki

Na srečo imajo številne javne osebnosti tudi zelo spodbuden vpliv. Športniki pogosto navdušujejo s svojo disciplino, vztrajnostjo in predanostjo ciljem. Mnogi glasbeniki, igralci in vplivneži svojo prepoznavnost uporabljajo za pomoč drugim, ozaveščanje o pomembnih družbenih temah ali podporo dobrodelnim projektom. Prav zato ni pomembno le, koga otrok občuduje, temveč predvsem, katere lastnosti pri tej osebi prepoznava kot vredne posnemanja. Če otrok občuduje športnika zaradi njegove delavnosti ali glasbenico zaradi njenega poguma in ustvarjalnosti, je to lahko dragocen vir motivacije. Pomembno je razumeti, kakšen vpliv imajo slavne osebe na življenje otrok, da jim pomagamo, da ne posnemajo slabega vedenja samo zato, ker se nekdo, ki jim je všeč, tako vede. Najboljše orodje je pogovor. Otroka lahko vprašamo: "Kaj te pri tej osebi navdušuje? Zakaj ti je ta oseba tako posebna? Kako bi ti ravnal na njegovem mestu? Se ti zdi, da kdaj sprejme napačno odločitev?"

icon-expand Pomembno je, da se z otrokom pogovarjamo o zdravih vzorih, ki jih lahko vidijo na spletu. FOTO: Adobe Stock