Je vaš otrok devica? Ena napačna beseda ga lahko zaboli bolj, kot pokaže

Otrok v znamenju device naj bi bil opazovalen, premišljen, delaven in zelo pozoren na podrobnosti. Pogosto ne potrebuje veliko pozornosti, da bi se počutil pomembnega, potrebuje pa občutek, da je opažen, razumljen in sprejet tudi takrat, ko ni popoln. In prav tu se skriva morda največji paradoks male device: otrok, ki je lahko videti izjemno zbran in samostojen, je v sebi pogosto veliko bolj občutljiv, kot pokaže navzven.

Otrok, ki opazi več, kot mislite

Medtem ko drugi otroci preprosto stečejo v novo igralnico, lahko otrok v znamenju device najprej nekaj časa opazuje. Kdo je tukaj? Kaj počnejo drugi? Kako stvari delujejo? Kam lahko odložim svoje stvari? Njegov svet je pogosto sestavljen iz podrobnosti. Astrologi otrokom v znamenju device pogosto pripisujejo radoveden in analitičen um ter veliko potrebo po razumevanju sveta okoli sebe. Zanje ni vedno dovolj, da nekaj samo je, pogosto želijo vedeti tudi, zakaj je tako. Zato se nikar ne čudite, če vaš mali devičnik ali devica postavlja vprašanja, ki vas presenetijo. Lahko se dolgo ukvarja z eno samo temo, razstavlja stvari, sestavlja kocke, rešuje uganke ali želi natančno razumeti pravila igre. Njegovi možgani redko povsem mirujejo. In prav zato je dolgčas zanj lahko precej neprijeten.

icon-expand Ena najbolj znanih astroloških značilnosti device je perfekcionizem. FOTO: Adobe Stock

Mali perfekcionist, ki si največkrat največ težav povzroča sam

Ena najbolj znanih astroloških značilnosti device je perfekcionizem. Toda pri otroku se ta ne pokaže nujno tako, da želi imeti popolno sobo in same petice. Včasih je veliko bolj neopazen. Otrok lahko obupa nad risbo, ker ni takšna, kot si jo je predstavljal. Lahko znova in znova briše eno samo črko. Lahko se dolgo pripravlja na nekaj, česar se drugi otrok loti brez večjega razmišljanja. Težava ni v tem, da otrok želi stvari narediti dobro. Težava nastane takrat, ko začne verjeti, da mora biti popoln, da bi bil dovolj dober. Astrologi zato staršem otrok v znamenju device posebej svetujejo previdnost pri kritiki. Tak otrok naj bi bil pogosto že sam do sebe zelo strog, zato lahko dodatno opozarjanje na napake hitro okrepi občutek, da ni dovolj dober. Pomembno je, da se nauči, da je včasih tudi "dovolj dobro" zares dovolj dobro. Namesto: "Zakaj nisi tega naredil bolje?" bo za takšnega otroka pogosto veliko bolj koristilo: "Vidim, koliko truda si vložil. Kaj misliš, da bi naslednjič naredil drugače?" Razlika je ogromna.

Zelo rad pomaga, toda pazite, da ne postane "pridni otrok", ki vedno skrbi za vse

Otrok v znamenju device naj bi imel po astroloških opisih izrazito potrebo po tem, da je koristen. Rad pomaga pri pripravi mize. Rad kaj popravi. Rad pospravi. Rad ima občutek, da lahko prispeva. To je lahko čudovita lastnost. Toda tudi pri tem obstaja druga plat. Če otroka vedno hvalimo predvsem takrat, ko pomaga, uboga, dosega dobre rezultate ali naredi nekaj "prav", lahko začne povezovati svojo vrednost s tem, koliko naredi za druge. Zato je pomembno, da otrok sliši tudi: "Rad/a te imam, tudi ko danes ne narediš ničesar." Otrok ni dragocen zato, ker je priden ali zato, ker pomaga. Ni dragocen zato, ker ima dobre ocene. Dragocen je že zato, ker je. To je sporočilo, ki ga mali perfekcionist včasih potrebuje bolj kot kdorkoli drug.

icon-expand Otrok v znamenju device naj bi imel po astroloških opisih izrazito potrebo po tem, da je koristen. FOTO: Adobe Stock

Rutina mu lahko daje občutek varnosti

Presenečenja so zabavna, vendar ne za vsakogar. Otrok v znamenju device naj bi imel rad določeno mero predvidljivosti. Jasna pravila, znan dnevni ritem in občutek, da ve, kaj se bo zgodilo, mu lahko pomagajo, da se počuti varneje. To seveda ne pomeni, da mora biti njegovo življenje organizirano do zadnje minute. Prav nasprotno. Preveč pravil lahko pri otroku, ki je že sam po sebi nagnjen k samonadzoru, povzroči še več pritiska. Najboljša kombinacija je pogosto preprosta: dovolj strukture, da se počuti varno in dovolj svobode, da lahko raziskuje svet po svoje. Jasna pravila in rutina so med najpogosteje omenjenimi pristopi pri astrološkem opisu vzgoje otroka v znamenju device.

Ko je tiho, še ne pomeni, da je vse v redu

To je morda ena pomembnejših stvari. Otrok v znamenju device ni nujno otrok, ki bo vedno glasno povedal, kaj ga muči. Včasih bo raje razmišljal, analiziral in čakal. Morda se bo umaknil. Astrološki opisi device pogosto poudarjajo zadržanost, občutljivost in nagnjenost k temu, da otrok svojih skrbi ne pokaže vedno takoj. Zato takšnega otroka ni vedno dobro vprašati le: "Je vse v redu?" Ker bo morda odgovoril: "Ja." In potem še vedno vse občutke nosil v sebi. Včasih je bolje ustvariti trenutke, ko pogovor pride sam od sebe. Med vožnjo ali med sprehodom. Pred spanjem ali pa recimo ob skupnem branju. Vprašajte ga, kaj ga trenutno najbolj zanima, kaj ga je danes presenetilo, kaj se mu je zdelo morda najtežje. In predvsem poslušajte, tudi ko odgovori niso dolgi.

icon-expand Otrok v znamenju device ni nujno otrok, ki bo vedno glasno povedal, kaj ga muči. FOTO: Adobe Stock

Njegova največja prednost? Sposobnost, da vidi tisto, kar drugi spregledajo

Otrok v znamenju device lahko razvije neverjeten občutek za podrobnosti. Opazi napake in hitro razume sistem. Zna se osredotočiti in je zelo potrpežljiv. Lahko je tudi izjemno zanesljiv. In pogosto že zelo zgodaj pokaže odgovornost, ki pri drugih otrocih pride nekoliko pozneje. Prav ta kombinacija radovednosti, discipline in pozornosti do podrobnosti je lahko njegova velika prednost. Morda ne bo vedno prvi otrok, ki bo glasno stopil v prostor. Morda ne bo vedno zahteval, da vsi gledajo njega. Toda medtem ko se drugi pogovarjajo, lahko on že opazuje, posluša in sestavlja svojo sliko sveta. In ko spregovori, vas lahko preseneti, koliko je pravzaprav opazil.

Njegova šibka točka? Strah, da ni dovolj dober

Če bi morali starši otroka v znamenju device zapomniti le eno stvar, bi bila to verjetno ta: Ne dodajajte še več pritiska otroku, ki ga morda že sam ustvarja dovolj. Namesto da bi ga učili samo, kako postati boljši, ga naučite tudi, kako sprejeti napako. Pokažite mu, da se tudi vi motite. Da kosilo včasih ne uspe in da se odrasli kdaj zmotijo. Da ni treba vedno vedeti odgovora in da lahko nekaj narediš slabo in se zaradi tega svet ne konča. Otrok v znamenju device po astroloških razlagah pogosto potrebuje prav dovoljenje za nepopolnost. Njegova nagnjenost k visokim standardom je lahko velika prednost, lahko pa se spremeni tudi v pretirano samokritičnost in dvom vase.

Kako torej vzgajati otroka v znamenju device?