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Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?

S.B.
Vzgoja in vrtec 0
10. 06. 2026 04.00

Strah pred glasnimi zvoki, nevihtami ali temo je pri otrocih zelo pogost in v večini primerov del normalnega razvoja. Strokovnjaki poudarjajo, da otroci pogosto reagirajo na zvoke in situacije, ki jih ne razumejo ali jih doživljajo kot nepredvidljive, saj še nimajo popolnoma razvitega občutka varnosti in razlage sveta okoli sebe.

strah

Zakaj se otroci bojijo teh stvari?

Otroški možgani še razvijajo sposobnost razumevanja, kaj je resnično nevarno in kaj ne. Zato lahko glasen zvok (npr. grmenje, petarde, sesalec) deluje kot grožnja, tema povzroča občutek "neznanega", nevihta pa sproži občutek izgube nadzora.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da je to pogosto naraven razvojni pojav, ki se z odraščanjem običajno zmanjša.

Kako otrok reagira?

Otrok se lahko odzove na različne načine. Lahko si pokrije ušesa, začne jokati ali kričati, išče starša ali varno osebo, se skrije ali postane razdražen, lahko pa tudi otrpne. Gre za naraven stresni odziv telesa, ki ga sproži občutek nevarnosti.

Strah pred glasnimi zvoki, nevihtami ali temo je pri otrocih zelo pogost in v večini primerov del normalnega razvoja.
Strah pred glasnimi zvoki, nevihtami ali temo je pri otrocih zelo pogost in v večini primerov del normalnega razvoja.FOTO: Adobe Stock

Kako naj se odzovejo starši?

1. Ostani miren

Otrok zelo hitro "bere" čustva staršev. Če ostaneš miren, mu s tem sporočaš, da situacija ni nevarna.

2. Poimenuj, kar se dogaja

Namesto zanikanja strahu pomaga: "Slišim, da te je strah grmenja." in recimo: "To je glasen zvok, ampak je samo nevihta."

To otroku pomaga razumeti situacijo.

3. Ponudi fizično varnost

Otroka lahko v tistem trenutku objamete, ga primete za roko ali pa se usedete poleg njega, da lahko čuti vašo bližino in fizično prisotnost. Fizična bližina namreč dokazano zmanjšuje občutek strahu.

4. Priprava na situacije

Če veš, da bo zunaj nevihta, ognjemet ali glasen dogodek, otroka prej pripravi: "Zdaj bo zunaj grmelo, ampak smo v hiši in smo varni." Napoved zmanjša šok.

5. Ne posmehuj se strahu

Strokovnjaki opozarjajo, da stavki kot so "to ni nič" ali "ne boj se" pogosto niso učinkoviti, saj otrok čustva še vedno močno doživlja.

Otroški možgani še razvijajo sposobnost razumevanja, kaj je resnično nevarno in kaj ne.
Otroški možgani še razvijajo sposobnost razumevanja, kaj je resnično nevarno in kaj ne.FOTO: Adobe Stock

Kdaj gre za nekaj več kot normalen strah?

Pri večini otrok strahovi sčasoma izzvenijo. Vendar je smiselno poiskati pomoč, če:

- strahovi trajajo dlje časa in se stopnjujejo,

- otrok zaradi njih ne spi ali ne deluje normalno,

- se izogiba vsakdanjim situacijam (npr. ne gre ven),

- ima močne fizične reakcije (panika, bruhanje, tresenje).

Strah pred glasnimi zvoki, nevihtami in temo je pri otrocih zelo pogost in večinoma normalen. Ključno je, da starši ne zmanjšujejo pomena otrokovega občutka, temveč mu pomagajo, da se ob njem počuti varno. 

S časom, ponavljajočimi se varnimi izkušnjami in podporo odraslih otrok razvije razumevanje, da glasen zvok ne pomeni nevarnosti, tudi če se tako zdi.

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