Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic

S.B.
Vzgoja in vrtec 0
22. 05. 2026 04.00

V zadnjih letih se v strokovnih in starševskih razpravah vse pogosteje pojavlja vprašanje: ali je prepoved kletvic pri otrocih sploh učinkovit vzgojni pristop ali pa je bolj smiselno, da starši otrokom pomagajo razumeti njihov pomen in kontekst?

Strokovnjaki s področja razvoja otrok poudarjajo, da otroci kletvic ne uporabljajo nujno iz "neposlušnosti", temveč pogosto kot način izražanja čustev, frustracije ali posnemanja okolice.

Kletvice kot del učenja jezika

Po pojasnilih strokovnjakov otroci jezik prevzemajo predvsem skozi opazovanje in posnemanje odraslih ter vrstnikov. Ko slišijo določene besede, jih pogosto ponavljajo, ne da bi popolnoma razumeli njihov pomen ali družbeno težo.

Zato del strokovne javnosti opozarja, da popolna prepoved pogosto ne odpravi težave, ampak jo le potisne v ozadje, otrok pa še vedno ostaja v okolju, kjer te besede sliši.

Strokovni viri s področja razvoja otrok poudarjajo, da otroci kletvice ne uporabljajo nujno iz "neposlušnosti", temveč pogosto kot način izražanja čustev.
Strokovni viri s področja razvoja otrok poudarjajo, da otroci kletvice ne uporabljajo nujno iz "neposlušnosti", temveč pogosto kot način izražanja čustev.FOTO: Shutterstock
Kaj narediti, ko otrok izreče grdo besedo?
Zakaj nekateri starši ne prepovedujejo kletvic?

Starši, ki se odločijo za bolj "sproščen" pristop, običajno ne ignorirajo vedenja, ampak ga obravnavajo drugače in namesto kazni izberejo pogovor, razložijo, kaj besede pomenijo, ter poudarijo, kdaj in zakaj so neprimerne.

Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, kako starši sami uporabljajo jezik, saj otroci zelo močno posnemajo zgled doma.

Prepoved proti razumevanju

Raziskave in strokovna priporočila kažejo, da stroga prepoved kletvic ni nujno najučinkovitejša strategija. Otroci se namreč jezikovnih vzorcev učijo tudi zunaj doma, zato popoln nadzor nad tem, kaj slišijo, ni realen.

Bolj pomembno postane učenje socialnih norm, da otroku torej pojasnimo, kdaj so besede neprimerne, razvoj samokontrole ter razumevanje vpliva besed na druge ljudi.

Raziskave in strokovna priporočila kažejo, da stroga prepoved kletvic ni nujno najučinkovitejša strategija.
Raziskave in strokovna priporočila kažejo, da stroga prepoved kletvic ni nujno najučinkovitejša strategija.FOTO: Adobe Stock

Kaj pravijo strokovnjaki o razvoju otrok

Psihologi opozarjajo, da je otrokov čustveni in socialni razvoj tesno povezan z načinom komunikacije v družini. Ko otroci razumejo pomen besed in posledice njihove uporabe, lažje razvijejo odgovorno komunikacijo, brez potrebe po popolni prepovedi.

Starši, ki otrokom ne prepovedujejo kletvic, praviloma ne zagovarjajo neomejenega preklinjanja, temveč drugačen vzgojni pristop, kar pomeni več pogovora, manj kaznovanja in več poudarka na razumevanju. Strokovnjaki poudarjajo, da otroci kletvice pogosto uporabljajo kot del učenja jezika in izražanja čustev, zato je ključno, da jih starši naučijo konteksta, ne le prepovedi.

vzgoja otrok preklinjanje razvoj govora starševstvo čustveni razvoj
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

