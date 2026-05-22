Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic

Strokovnjaki s področja razvoja otrok poudarjajo, da otroci kletvic ne uporabljajo nujno iz "neposlušnosti", temveč pogosto kot način izražanja čustev, frustracije ali posnemanja okolice.

Kletvice kot del učenja jezika

Po pojasnilih strokovnjakov otroci jezik prevzemajo predvsem skozi opazovanje in posnemanje odraslih ter vrstnikov. Ko slišijo določene besede, jih pogosto ponavljajo, ne da bi popolnoma razumeli njihov pomen ali družbeno težo. Zato del strokovne javnosti opozarja, da popolna prepoved pogosto ne odpravi težave, ampak jo le potisne v ozadje, otrok pa še vedno ostaja v okolju, kjer te besede sliši.

Zakaj nekateri starši ne prepovedujejo kletvic?

Starši, ki se odločijo za bolj "sproščen" pristop, običajno ne ignorirajo vedenja, ampak ga obravnavajo drugače in namesto kazni izberejo pogovor, razložijo, kaj besede pomenijo, ter poudarijo, kdaj in zakaj so neprimerne. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, kako starši sami uporabljajo jezik, saj otroci zelo močno posnemajo zgled doma.

Prepoved proti razumevanju

Raziskave in strokovna priporočila kažejo, da stroga prepoved kletvic ni nujno najučinkovitejša strategija. Otroci se namreč jezikovnih vzorcev učijo tudi zunaj doma, zato popoln nadzor nad tem, kaj slišijo, ni realen. Bolj pomembno postane učenje socialnih norm, da otroku torej pojasnimo, kdaj so besede neprimerne, razvoj samokontrole ter razumevanje vpliva besed na druge ljudi.

Kaj pravijo strokovnjaki o razvoju otrok