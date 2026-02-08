Bibaleze.si
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje

B.R.
Vzgoja in vrtec 0
08. 02. 2026 02.22

Vzgoja otrok se je skozi desetletja močno spremenila. Čeprav se sodobni starši trudijo otrokom ponuditi najboljše, strokovnjaki opozarjajo, da je včasih prav pretiran nadzor in angažiranost tisto, kar otrokom odvzema priložnosti za razvoj samostojnosti in odpornosti.

Pogovor z otroci

V različnih prispevkih o starševstvu so strokovnjaki primerjali pristope staršev nekdaj in danes ter izpostavili ključne točke, kjer se trendi razlikujejo.

1. Avtonomija in vsakodnevne naloge

V preteklosti otroci niso imeli nenehnega nadzora staršev nad vsakim korakom. Samostojno so skrbeli za hišna opravila in osebne stvari, starši pa niso stalno posegali. Kot so zapisali na KidyPulse, so se družinski ritmi in vloge skozi čas močno spremenili, sodobni otroci pa pogosto nimajo priložnosti, da bi razvili občutek odgovornosti skozi preprosta dejanja, kot so pomoč pri gospodinjstvu ali skrb za lastne obveznosti.

2. Svoboda pri igri in raziskovanju

Otroci so nekoč večino dneva preživeli zunaj, igra je bila prosta in neorganizirana, starši pa niso nadzorovali vsakega njihovega gibanja.
Otroci so nekoč večino dneva preživeli zunaj, igra je bila prosta in neorganizirana, starši pa niso nadzorovali vsakega njihovega gibanja. FOTO: Profimedia

Otroci so nekoč večino dneva preživeli zunaj, igra je bila prosta in neorganizirana, starši pa niso nadzorovali vsakega njihovega gibanja. Danes so urniki otrok polni organiziranih aktivnosti, treningov in izobraževalnih programov, prosti čas pa je redkejši. Strokovnjaki opozarjajo, da je ta sprememba zmanjšala priložnosti za razvoj ustvarjalnosti in sposobnosti samostojnega reševanja problemov.

3. Odvisnost od tehnologije in nadzor staršev

Eden največjih premikov v sodobnem starševstvu je povezan s tehnologijo. Kot poroča Manila Magazine, sodobni starši pogosto uporabljajo aplikacije za spremljanje razvoja otrok, digitalne skupnosti za nasvete in tehnologijo kot vzgojno orodje. Hkrati pa nenehno preverjajo vsak korak otroka – od uporabe zaslonov do spletnih aktivnosti – kar lahko vodi v pretirano spremljanje in zmanjšuje otrokovo priložnost, da sam raziskuje in se uči skozi lastne izkušnje.

4. Sodelovanje staršev in delitev vlog

V preteklosti je veljalo bolj jasno razmejeno starševstvo – eden od staršev je skrbel za finance, drugi za vsakodnevno vzgojo. Danes mlajše generacije staršev iščejo uravnotežen sopartnerski pristop, kjer oba starša delita odgovornost za otroka. To vključuje skupno odločanje o zdravju, izobraževanju in čustvenem razvoju otroka. Čeprav je to pozitivna sprememba, jo lahko spremlja pretirano usmerjanje in vpletanje staršev v odločitve, kjer bi otroku koristila samostojna izbira.

Nenehna usmerjenost v individualne potrebe in želje otroka vodi v pretirano spremljanje vsakega njegovega odziva, odločitev ali občutka.
Nenehna usmerjenost v individualne potrebe in želje otroka vodi v pretirano spremljanje vsakega njegovega odziva, odločitev ali občutka. FOTO: Adobe Stock

5. Od tradicionalnih vrednot do sodobnih prioritet

Starejše generacije so otroke vzgajale po tradicionalnih normah: poslušnost, mirno vedenje in jasna pravila so bila standard. Današnji starši se zavedajo pomena empatije, samospoštovanja in izražanja čustev pri otrocih – kar je pomembna sprememba. Vendar pa, kot poudarjajo strokovnjaki, lahko nenehna usmerjenost v individualne potrebe in želje otroka vodi v pretirano spremljanje vsakega njegovega odziva, odločitev ali občutka.

Kako razumeti spremembe?

Čeprav so sodobni starši pogosto bolj informirani, pozorni in vključeni kot prejšnje generacije, strokovnjaki opozarjajo, da lahko pretiran nadzor ovira razvoj neodvisnosti in samozavesti pri otrocih. Razumevanje preteklosti in učenje iz obeh pristopov – spoštovanje vrednot preteklosti ter odprtost do sodobnih spoznanj – lahko staršem pomaga najti pravo ravnovesje med skrbjo in dopuščanjem prostora za rast.

