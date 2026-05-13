Ne bom kot moji starši - in zakaj postanemo prav to?

Vzorci, ki jih ne izberemo zavestno

Način, kako smo bili vzgajani, ne ostane le v spominih, ampak postane del našega notranjega sistema. V odnosu s starši smo se učili, kaj pomeni bližina in odnosi, kako se izražajo čustva, kako se postavljajo meje in kako se odzvati na stres. Te izkušnje se postopoma oblikujejo v notranje vzorce - načine odzivanja, ki se aktivirajo predvsem v čustveno intenzivnih situacijah. Ko smo utrujeni, preobremenjeni ali čustveno preplavljeni, običajno ne reagiramo iz zavestne odločitve, temveč iz tega, kar je v nas najbolj utrjeno.

Zakaj se vzorci najbolj pokažejo prav v starševstvu

Odnos z otrokom je eden tistih odnosov, ki najbolj čustveno aktivirajo oz. prebudijo. Otrok s svojim vedenjem nehote odpira tudi naše lastne nepredelane izkušnje in bolečine. Njegova jeza, upor ali potreba po bližini lahko v nas sprožijo stare občutke, kot so nemoč, zavrnjenost, preobremenjenost, neslišanost, osamljenost ... Ko otrok pritisne na naše najbolj občutljive točke, se pogosto odzovemo hitreje, bolj intenzivno in manj premišljeno, kot bi si želeli. In prav v teh trenutkih se aktivirajo stari vzorci. To seveda ne pomeni, da smo "postali naši starši" v celoti, pomeni pa, da se je aktiviral del naše zgodbe, ki še vedno išče prostor, razumevanje, predelavo in morda odpuščanje.

Veliko staršev ima zelo jasno predstavo o tem, kakšni želijo biti. Ta zavestni del je pomemben, saj usmerja in vodi v spremembo. A poleg njega obstaja tudi nezavedni del, ki temelji na zgodnjih odnosnih izkušnjah. Ko sta ta dva dela v neskladju, se pojavi notranji konflikt. Starš ve, kako bi se želel odzivati, a se v določenem trenutku odzove drugače, kar pogosto vodi v obžalovanje. Ta razkorak ni znak neuspeha ali slabega starševstva, temveč kaže na to, da sprememba ne poteka le na ravni razmišljanja, temveč tudi na ravni čustvenih in telesnih vzorcev, ki potrebujejo čas, da se preoblikujejo. "Otrok v nas ne izgine, ko odrastemo. Ostane v načinu, kako reagiramo, ko smo utrujeni, prizadeti ali preplavljeni ..."

Zakaj zgolj odločitev ni dovolj

Odločitev, da bomo drugačni, je pomemben začetek, ni pa dovolj za trajno spremembo. Stari vzorci niso le ideje, temveč so povezani z občutki, telesnimi odzivi in načinom regulacije. Ko pride do stresa, telo pogosto "preklopi" na tisto, kar nam je najbolj znano in je bilo nekoč naučeno kot način preživetja ali ohranjanja odnosa. Zato se lahko zgodi, da se starš odzove na način, ki ga globoko v sebi ne podpira in si ga ne želi. Sprememba zahteva več kot odločitev - zahteva postopno prepoznavanje lastnih sprožilcev, čustveno predelavo bolečin spominov oz. dogodkov, razumevanje svojih odzivov in učenje novih načinov regulacije.

Kako se začne resnična sprememba

Sprememba se začne v trenutku, ko starš ne ostane le pri obsojanju sebe, temveč začne raziskovati, kaj se je v njem zgodilo. Namesto vprašanja "kaj je narobe z mano?" se pojavi vprašanje "kaj se je v meni aktiviralo?" Ta premik od krivde k razumevanju je ključen. Omogoča, da starš začne prepoznavati trenutke, ko izgublja stik s sabo, in postopoma ustvarjati več prostora med impulzom in odzivom. Pomembno je tudi, da si starš dovoli biti nepopoln. Otroci namreč ne potrebujejo staršev, ki nikoli ne naredijo napake, temveč starše, ki znajo napako prepoznati, jo po potrebi popraviti in ohraniti odnos. Čeprav se lahko v določenih trenutkih ujamemo v stare vzorce, to ne pomeni, da smo obsojeni, da jih bomo ponavljali. Zavedanje, refleksija in pripravljenost na spremembo ustvarjajo prostor, kjer se lahko vzorci postopoma preoblikujejo. Po potrebi se lahko odločimo za terapevtsko pomoč in še malce globlje predelamo vse tisto, kar nosimo v sebi. Morda res kdaj reagiramo podobno, kot so reagirali naši starši, a razlika je v tem, da lahko danes to opazimo, razumemo in naredimo drugače. Bistvo spremembe ni v tem, da nikoli ne zdrsnemo v stare načine, temveč da se znamo iz njih vrniti – bolj prisotni, bolj povezani in bolj v stiku s sabo in svojim otrokom.