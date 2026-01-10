Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama

Michelle Obama, bivša prva dama ZDA, avtorica in priznana zagovornica premišljenega starševstva, je ob promociji svoje nove knjige The Look pred občinstvom v New Yorku jasno povedala, da ne bo upoštevala vzgojnih nasvetov mamic, ki svoje izkušnje delijo predvsem prek družbenih omrežij. Pogovarjala se je z igralko in kolegico mamo La La Anthony.

Obama, danes 61-letna mati odraslih hčera – 27-letne Malie in 24-letne Sashe – je priznala, da preprosto ne more resno jemati nasvetov staršev, ki so večinoma mlajši in ne doživljajo iste življenjske faze kot ona.

"Počakajte, da boste stari 27 let, pa mi potem povejte, kaj mislite," je dejala. Dodala je, da mlade blogerke morda lahko priporočijo zadnji model otroškega vozička, a ne morejo ponuditi poglobljenih nasvetov o vzgoji in življenjskih izzivih.

Poudarila je tudi, da želi slišati mnenja ljudi, ki so dejansko vzgojili otroke in imajo življenjske izkušnje, na primer od svoje matere, Marian Robinson. "Želim se pogovarjati z ljudmi, ki so vzgojili otroke, ne le s tistimi, ki pišejo na spletu, ker so trenutno v stresni fazi starševstva," je pojasnila.