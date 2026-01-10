Bibaleze.si
Nasveti vplivnežev? Ne, hvala, pravi Michelle Obama

B.R.
Vzgoja in vrtec 0
10. 01. 2026 03.27

Michelle Obama je iskreno spregovorila o starševstvu in pojasnila, zakaj ne išče nasvetov o vzgoji otrok pri mamah vplivnicah na družbenih omrežjih.

Michelle Obama

Michelle Obama, bivša prva dama ZDA, avtorica in priznana zagovornica premišljenega starševstva, je ob promociji svoje nove knjige The Look pred občinstvom v New Yorku jasno povedala, da ne bo upoštevala vzgojnih nasvetov mamic, ki svoje izkušnje delijo predvsem prek družbenih omrežij. Pogovarjala se je z igralko in kolegico mamo La La Anthony.

Obama, danes 61-letna mati odraslih hčera – 27-letne Malie in 24-letne Sashe – je priznala, da preprosto ne more resno jemati nasvetov staršev, ki so večinoma mlajši in ne doživljajo iste življenjske faze kot ona.

"Počakajte, da boste stari 27 let, pa mi potem povejte, kaj mislite," je dejala. Dodala je, da mlade blogerke morda lahko priporočijo zadnji model otroškega vozička, a ne morejo ponuditi poglobljenih nasvetov o vzgoji in življenjskih izzivih.

Poudarila je tudi, da želi slišati mnenja ljudi, ki so dejansko vzgojili otroke in imajo življenjske izkušnje, na primer od svoje matere, Marian Robinson. "Želim se pogovarjati z ljudmi, ki so vzgojili otroke, ne le s tistimi, ki pišejo na spletu, ker so trenutno v stresni fazi starševstva," je pojasnila.

Njena izjava je sprožila razpravo

Izjava je sprožila vročo razpravo na spletu in med starši. Nekateri so Obamovo podprli in se strinjali, da izkušnje prinašajo modrost, medtem ko so drugi opozorili, da življenjske izkušnje niso odvisne le od starosti. Mladim staršem so lahko prav tako dragoceni in uporabni vpogledi v sodobne izzive vzgoje.

Komentatorji na družbenih omrežjih poudarjajo, da nasveti staršev, ki aktivno doživljajo trenutno fazo vzgoje, ne glede na starost, pogosto koristijo, saj se nanašajo na današnje izzive, kot so digitalna vzgoja, tehnologija, duševno zdravje otrok ali novi izobraževalni pristopi.

Kaj sporoča Michelle Obama?

Izkušnje so pomembne: Obamova poudarja, da so globlji in preverjeni življenjski vpogledi pogosto bolj dragoceni kot površinski nasveti s spleta.

Ne zavrača mlajših staršev: Njihov glas ni povsem nepomemben, vendar je brez časa za refleksijo lahko omejen.

Spoštovanje starejših generacij: Hkrati poziva, da spoštujemo izkušnje starejših, a premišljeno izbiramo, od koga in kako sprejemamo nasvete v digitalni dobi.

Michelle Obama starševstvo vzgoja otrok influencerji starševski nasveti
