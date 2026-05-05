Napake v komunikaciji, ki rušijo odnos z otrokom

S.B.
Vzgoja in vrtec
05. 05. 2026 04.00

Majhne besede, ki jih izrečemo vsak dan, lahko pustijo velike posledice. Preverite, katere komunikacijske napake najbolj škodujejo odnosu z otrokom.

Če otrok pride k vam z nečim, kar se mu zdi pomembno, si vzemite čas in mu prisluhnite.

Komunikacija med starši in otroki je eden najpomembnejših dejavnikov zdravega čustvenega razvoja. Raziskave kažejo, da kakovost odnosa in način pogovora neposredno vpliva na otrokovo samozavest, vedenje in kasnejše odnose v odraslosti. Kljub temu pa se v vsakdanjem življenju pogosto ponavljajo komunikacijske napake, ki lahko odnos dolgoročno slabijo.

Prehitro "reševanje problemov" namesto poslušanja

Ena najpogostejših napak je, da starši otrokove občutke takoj skušajo popraviti z nasveti ali rešitvami, namesto da bi jih najprej poslušali.

Otroci v resnici pogosto ne potrebujejo takojšnje rešitve, ampak občutek, da so slišani in razumljeni. Strokovnjaki opozarjajo, da tak pristop lahko povzroči, da se otrok začne zapirati vase ali svoje občutke skriva.

Ena najpogostejših napak je, da starši otrokove občutke takoj skušajo popraviti z nasveti ali rešitvami, namesto da bi jih najprej poslušali.FOTO: Adobe Stock

Minimaliziranje čustev: "Ni tako hudo"

Ko otrok izrazi žalost, jezo ali strah, starši včasih odgovorijo z:

"To ni nič takega."

"Pretiravaš."

Takšna komunikacija otroku sporoča, da njegova čustva niso pomembna. To lahko oslabi njegovo sposobnost prepoznavanja in izražanja lastnih občutkov kasneje v življenju.

Kritika osebnosti namesto vedenja

Namesto da bi starši opisali vedenje, pogosto kritizirajo otroka kot osebo:

"Ti si len."

"Vedno si problematičen."

Raziskave kažejo, da negativna komunikacija, kot so kritika, sramotenje ali stalno primerjanje, povečuje anksioznost in zmanjšuje otrokovo samozavest. Bolj učinkovito je opisati vedenje: "Vidim, da nisi naredil naloge."

Raziskave kažejo, da negativna komunikacija, kot so kritika, sramotenje ali stalno primerjanje, povečuje anksioznost in zmanjšuje otrokovo samozavest.FOTO: Adobe Stock

 Preveč besed in predolga razlaganja

Ko starši "predavajo" ali govorijo predolgo, otroci hitro izgubijo pozornost. Psihološke raziskave kažejo, da otroci lahko aktivno sledijo le kratkim, jasnim sporočilom, preden njihova pozornost upade .

Dolgi monologi pogosto vodijo v izklop pozornosti, odpor in slabše razumevanje sporočila.

Nepriznavanje napak in pomanjkanje opravičila

Ena najmočnejših komunikacijskih napak je prepričanje, da se starši ne smejo opravičiti.

V resnici pa je ravno obratno, opravičilo krepi odnos. Otroci, ki vidijo, da starši priznajo napake, razvijejo boljše socialne in čustvene veščine ter bolj zdravo samopodobo.

Otroci, ki vidijo, da starši priznajo napake, razvijejo boljše socialne in čustvene veščine ter bolj zdravo samopodobo.FOTO: Shutterstock

Pomanjkanje čustvene prisotnosti

Tudi fizična prisotnost ni dovolj, če starš ni čustveno vključen (npr. telefon, delo, distrakcije).

Raziskave kažejo, da kakovost komunikacije močno vpliva na zaupanje, povezanost in splošno družinsko dinamiko. Otroci zelo hitro zaznajo, ali so starši res "prisotni".

Prekinjanje in neupoštevanje otrokove perspektive

Ko otrok govori, ga starši pogosto prekinjajo ali že vnaprej sklepajo, kaj misli. To zmanjšuje občutek varnosti v komunikaciji in lahko vodi v to, da otrok sčasoma manj deli svoje misli in občutke.

Starši pogosto ponavljamo iste napake, kako jih prepoznati?
Komunikacija med starši in otroki ni le izmenjava besed, ampak temelj odnosa. Raziskave jasno kažejo, da kakovosten, odprt in spoštljiv pogovor krepi zaupanje, zmanjšuje konflikte in izboljšuje otrokov razvoj. Najpogosteje ni problem v tem, kaj starši povedo, ampak kako to povedo in ali otroka v resnici slišijo.

Vir: Psychology today

starševstvo komunikacija z otrokom vzgoja čustveni razvoj družinski odnosi
