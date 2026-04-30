Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine

M. A.
Vzgoja in vrtec 0
30. 04. 2026 04.00

Denar je nekaj, s čimer se otroci srečujejo zelo zgodaj, čeprav ga sprva ne razumejo. Vidijo, da z njim dobijo stvari, ki si jih želijo, ne vidijo pa poti, ki vodi do njega, niti odločitev, ki jih sprejemamo vsak dan. Prav zato finančna vzgoja ni nekaj, kar odložimo na kasneje. Začne se v drobnih, vsakdanjih trenutkih – pri pogovorih doma, pri opazovanju staršev in predvsem pri skupnih izkušnjah.

Otrok v trgovini

Nakupovanje je ena najbolj naravnih priložnosti za takšno učenje. Tam se vse dogaja v realnem času: otrok vidi cene, izbire, omejitve in tudi razočaranja. Če ga v ta proces vključujemo, mu dajemo priložnost, da postopoma razume, kaj pomeni vrednost denarja in kako sprejemamo odločitve. To niso lekcije, ki jih osvoji iz knjige, temveč jih mora doživeti.

Denar kot nekaj oprijemljivega

Za majhnega otroka je denar nekaj nevidnega in skoraj čarobnega. Kartica, telefon ali bankovec so zanj le sredstvo, s katerim starši "prikličejo" stvari. Zato je pomembno, da denar naredimo bolj oprijemljiv in razumljiv. Ko otrok sodeluje pri nakupih, začne opažati povezave. Vidi, da ima vsak izdelek svojo ceno, da moramo izbirati in da ne moremo vzeti vsega, kar nam je všeč. Sčasoma začne razumeti, da denar ni samoumeven in da zahteva razmislek. To je temelj, na katerem kasneje gradimo bolj kompleksno razumevanje.

Trgovina je pravzaprav odlična učilnica, če jo znamo tako uporabljati. Namesto da hitimo med policami, otroku damo čas, da opazuje in sodeluje. Ko primerjamo izdelke, mu razložimo, zakaj izberemo enega in ne drugega. Pogovor o ceni, količini ali kakovosti mu pomaga razumeti, da odločitev ni vedno preprosta. Takšne izkušnje razvijajo občutek za presojo, ki otroku koristi še dolgo po tem, ko sam začne upravljati svoj denar.

FOTO: Shutterstock

Razlika med željami in potrebami

Otroci si želijo veliko stvari, kar je del njihovega razvoja. A prav skozi nakupovanje se učijo, da želja še ne pomeni nujno tudi potrebe. Ko otrok želi nekaj, kar ni nujno, je to priložnost za pogovor. Namesto da odločitev sprejmemo namesto njega, ga vključimo v razmislek. S tem mu pomagamo razvijati notranji občutek za prioritete. Sčasoma začne razumeti, da je treba včasih počakati ali se odločiti drugače.

Starši smo prvi in najpomembnejši zgled. Otroci zelo hitro opazijo, ali nakupujemo impulzivno ali premišljeno, ali primerjamo cene ali posegamo po prvem izdelku. Če želimo, da otrok razvije zdrav odnos do denarja, to najprej pokažemo sami. Ko razmišljamo na glas, ko razložimo svoje odločitve in ko pokažemo, da tudi mi tehtamo med možnostmi, otrok dobi vpogled v proces, ki bi mu sicer ostal skrit.

Družinski test kot učna izkušnja

Zanimiv primer, kako nakupovanje postane tudi zavestna učna izkušnja, prihaja iz pobude trgovine HOFER. V sodelovanju z neodvisno raziskovalno agencijo sta izbrani dve slovenski družini, ki za en mesec izdelke uveljavljenih znamk zamenjata izključno z izdelki trgovčevih blagovnih znamk.

Pri HOFERju poudarjajo, da želijo s tem transparentnim pristopom preveriti, ali lahko družine dejansko prihranijo in to brez kompromisov pri kakovosti ali okusu. Vsaka družina opravi osem nakupov, cene pa na isti dan preverja neodvisna agencija, kar daje rezultatom dodatno težo.

FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj takšni poskusi učijo otroke?

Takšni resnični primeri so za otroke zelo dragoceni, saj pokažejo, kako odločitve vplivajo na vsakdanje življenje. Če družina spremlja tak test ali se o njem pogovarja, otrok lažje razume, da nakupovanje ni le rutina, ampak proces odločanja. Ob tem spoznava, da lahko različne izbire vodijo do različnih rezultatov. Uči se, da ni vedno treba izbrati najbolj znanega ali najdražjega izdelka. Takšne izkušnje krepijo samozavest pri odločanju in razvijajo bolj premišljen odnos do denarja.

Ena ključnih idej testa, ki ga izvaja HOFER, je vprašanje, ki si ga zastavlja veliko družin: ali lahko prihranimo, ne da bi se morali odpovedati kakovosti? To je odlična tema za pogovor tudi z otroki. Skupaj razmišljamo, kaj pomeni kakovost, kako jo prepoznamo in ali je vedno povezana s ceno. S tem otrok razvija bolj uravnotežen pogled na potrošnjo in se uči, da vrednost ni vedno očitna na prvi pogled.

Učenje skozi izkušnjo

Najmočnejše učenje se zgodi takrat, ko otrok aktivno sodeluje. Če mu damo možnost, da izbere med izdelki ali upravlja manjši znesek, postane del procesa. Takšne izkušnje imajo veliko težo, saj otrok neposredno vidi posledice svojih odločitev. Če izbere nekaj, kar se ne izkaže za najboljšo izbiro, je to dragocena lekcija, ki si jo zapomni bolje kot katerikoli nasvet.

FOTO: Shutterstock

Ko se nakup konča, se začne drugi pomemben del: pogovor. To je trenutek, ko lahko izkušnjo osmislimo in jo povežemo z razumevanjem. Če otroka vprašamo, kaj opazi ali kaj bi naredil drugače, ga spodbudimo k razmišljanju. S tem razvija sposobnost refleksije, ki je ključna za samostojno odločanje v prihodnosti.

Otroci, ki že zgodaj razvijajo občutek za denar, imajo kasneje veliko prednost. Lažje razumejo vrednost, bolje načrtujejo in se redkeje odločajo impulzivno. Takšna znanja ne nastanejo čez noč, temveč se gradijo skozi vsakodnevne situacije. Prav v teh trenutkih pa otroci pridobivajo znanje, ki jim pomaga skozi vse življenje.

