Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke

Kaj pravi znanost o strogi vzgoji

Raziskave razlikujejo med več vzgojnimi slogi, predvsem med avtoritarnim (stroga, nadzorovana, malo topline), avtoritativnim (jasna pravila, toplina in podpora) ter popustljivo, permisivno vzgojo. Po številnih študijah je ravno avtoritativna vzgoja tista, ki je najbolj dosledno povezana z boljšimi šolskimi dosežki in dolgoročnim uspehom otrok. Nasprotno pa je avtoritarna vzgoja pogosto povezana s slabšimi izidi, zlasti na področju izobraževanja in dolgoročnega razvoja.

icon-expand nasilje FOTO: Shutterstock

Dolgoročni učinki: ni vse v disciplini

Novejše obsežne študije, ki sledijo otrokom več desetletij, kažejo, da je stroga, avtoritarna vzgoja povezana z nižjimi izobraževalnimi dosežki, slabšimi dolgoročnimi življenjskimi izidi ter večjo verjetnostjo psihološkega stresa in nižje samopodobe. Razlog ni v tem, da bi se otroci manj trudili, temveč v tem, da stroga vzgoja pogosto pomeni manj avtonomije, manj spodbude k razmišljanju ter več strahu pred napakami.

Zakaj mit vseeno vztraja?

Mit o tem, da stroga vzgoja pomeni uspeh, pogosto izvira iz kratkoročnih opazovanj, da so otroci ob avtoritarni vzgoji lahko veliko bolj ubogljivi, začasno bolj disciplinirani in manj konfliktni doma. A raziskave kažejo, da se te prednosti pogosto ne prenesejo v odraslost. Ravno nasprotno, dolgoročno se bolje obnese vzgoja, ki združuje meje in toplino.

icon-expand Mit, da stroga vzgoja sama po sebi vzgaja uspešne otroke, ne drži. FOTO: Adobe Stock

Kaj dejansko deluje najbolje?