Mama zapravila denar za sinovo terapijo – in ugotovila, da je ona težava

Bridget Appleby, uspešna producentka in avtorica, se je skozi vzgojo svojega sina z ADHD-jem pogosto znašla v vlogi osebne pomočnice – in ne mame. Načrtovala je vsako minuto njegovega dne, pripravljala urnike, sezname opravil, oblačila ga je in celo v njegovo škatlo za violino skrivala sledilno napravo, da bi preprečila, da bi se spet kaj izgubilo.

Njena zgodba je znana številnim staršem otrok s posebnimi potrebami: neprestano reševanje težav, preprečevanje napak in občutek, da ves svet nosijo na svojih ramenih.

Ko pa se je njen sin približal polnoletnosti, se je odločila, da mu omogoči nekaj seans kognitivno-vedenjske terapije (CBT), da bi mu pomagala postati bolj samostojen.

Ni pa pričakovala, da bo terapija razkrila nekaj povsem drugega.

Bridget se je z visokimi pričakovanji vključila v terapijo. Na začetku je želela, da bi njen sin dobil ADHD trening, torej orodja za boljše upravljanje s časom, pozornostjo in organizacijo. A terapevtka je hitro ugotovila, da sin ne kaže interesa za spremembe – kar je eden ključnih pogojev za uspeh terapije. "Ne verjamem, da si vaš sin želi spremembe. Lahko podam nekaj predlogov, vendar brez njegove notranje motivacije verjetno ne bo uspešno," je povedala terapevtka.

Nato pa ji je dejala: "Najboljši način, da zdaj skrbite zanj, je, da ga spustite. Dovolite mu, da naredi napake, da pade – in da se sam pobere."