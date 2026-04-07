Kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje odzvati?

Izbruhi jeze so zelo pogosti pri malčkih in predšolskih otrocih (navadno od približno 18 mesecev do okoli 4 let), čeprav se lahko pojavijo tudi pri starejših otrocih. So normalna razvojna faza in del učenja samoregulacije in komunikacije.

Zakaj pride do izbruhov jeze?

1. Nevropsihološki razvoj Pri majhnih otrocih še niso povsem razviti deli možganov, ki urejajo impulze, samokontrolo in čustveno regulacijo (prefrontalna skorja). Zato se pri močnem čustvenem doživljanju odzovejo s celotnim telesnim sproščanjem čustev ali tantrumom. 2. Komunikacijske omejitve Otroci pogosto ne zmorejo jasno izraziti svojih potreb ali čustev z besedami. Ko so lačni, utrujeni, razočarani ali želijo nekaj, kar ne morejo dobiti, je tantrum naraven način, kako poskušajo ubesediti svoje občutke. "En velik del tega obdobja otrok komunicira skozi svoje telo, na fizičen način, zato ker pravzaprav tudi drugega orodja zares nima. Prevladuje predvsem vedenje, da otrok nekam pride, da nekaj vzame, da pokaže in z jokom in razburjenem želi sporočiti, da nekaj rabi, da nekaj želi in tudi kakšen tak izpad velja za otrokovo normalno vedenje," pojasnjuje Ursula Obreza, univ. dipl. psihologinja.

3. Želja po avtonomiji Ko otroci začnejo razvijati občutek samostojnosti, želijo več nadzora nad svojo okolico, kar lahko pripelje do notranjih konfliktov in frustracij, kadar njihove želje niso izpolnjene. 4. Fizični dejavniki in rutine Utrujenost, lakota, preveč zunanjih dražljajev ali nagle spremembe rutine lahko povečajo verjetnost izbruha.

Kako se nanje pravilno odzvati?

1. Ostati miren in prisoten Ko se otrok nahaja v izbruhu, je pomembno, da so starši umirjeni, nežni in prisotni. Otrok vidi in občuti mirno vedenje odraslega, kar mu pomaga počasi umiriti lastna čustvena nihanja. Strokovnjaki opozarjajo, da pretirana reakcija, vpitje ali kaznovanje lahko izbruh še okrepijo. 2. Poskrbite za varnost Najprej se prepričajte, da je otrok v varnem okolju, kjer se ne more poškodovati. Nato ostanite blizu in mu ponudite občutek varnosti. 3. Ne poskušajte takoj razložiti ali otroka naučiti lekcije Ko je otrok v polnem izbruhu, ni sposoben racionalnega razmišljanja; poskus razlage ali učenja v tem trenutku pogosto ne deluje. Bolje bo, če počakate, da otrok umiri čustva, nato pa se z njim na primeren način pogovorite. 4. Ignoriranje neželenega vedenja Pri izbruhih, ki niso nevarni, strokovna literatura svetuje, da lahko odrasli neposredne negativne odzive (tudi uradne kazni) zmanjšajo ali ignorirajo, saj lahko to vedenje nevede utrdi. Namesto tega poudarite in nagradite mirnejše vedenje. 5. Pomembna je krepitev samoregulacije Otrok se uči nadzora nad čustvi preko vzorca, ki ga vidi pri odraslih. Z modeliranjem umirjenega odziva in učenjem tehnik, kot so globoko dihanje ali besedno poimenovanje občutkov, se dolgoročno izboljšuje čustvena regulacija. 6. Prepoznajte sprožilce in jih omilite Če opazite, da se izbruhi pogosto pojavljajo ob določenih situacijah (npr. pri utrujenosti ali ob prehodih iz igre v pospravljanje), lahko z načrtovanjem predvidljivih rutin, prigrizki ali opozorili na spremembo zmanjšate intenzivnost in frekvenco tantrumov. 7. Povezovanje po umiritvi Ko otrok umiri tantrum, je to optimalen trenutek za učenje in povezovanje. Lahko se pogovorite o čustvih, poiščete primerno besedišče ali ponudite tolažbo in razlago, kaj se je dogajalo.

Kaj ni učinkovito vedenje?

"Nekje v svojih mislih je dobro imeti, da agresivnost nima le negativnega izraza, ampak ima tudi svoj pozitivni del. Skozi razvoj je dobro, če starši damo otroku prostor, da se vse to izrazi, ker se morajo vsa čustva preplesti, zato da se te stvari nekako na koncu nevtralizirajo in da otrok v predšolskem obdobju, pa tudi pozneje, počasi spravlja vse te občutke, ki ga prežemajo, pod lastno kontrolo in nadzor. Brez te faze, ko otrok lahko doživi in začuti, tudi jezo - ne more priti do tega, da zna jezo kontrolirati in umiriti ter uporabiti jezo, da mu pomaga in je konstruktivna. Tako da ni namen, da mi kot starši in tudi otroci doživljamo samo srečo, veselje, zadovoljstvo in mir. Čeprav je v tem najlažje in najlepše živeti. Za čoveško izkušnjo potrebujemo cel spekter čustev. Nujno je, da se kdaj zgodi tudi globoka žalost, razočaranje, jeza, bes ... vse to, ljubosumje, zavist, vse stvari, ki jih na prvo žogo označimo za grde, nekaj kar ne želimo. Če mi ne dovolimo da pride tudi to na plano, da se izrazi, dosežemo samo, da otrok to nekam potlači, ga pustimo samega z nečim, kar brbota v njemu in ne ve kaj bi storil s tem. 'Ne biti žalosten, ne biti jezen,' so napotki, ki ne pomagajo v teh primerih. Potrebno je otroku omogočiti varen prostor, da začuti vsa čustva, tudi negativna," še opozorja psihologinja Ursula Obreza.

Kdaj poiskati strokovno pomoč?