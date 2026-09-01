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Kako otroku pomagati, da si zapomni dneve v tednu?

S.B.
Vzgoja in vrtec 0
01. 09. 2026 04.00

Otroci si dneve v tednu pogosto težko zapomnijo, ker gre za abstrakten vrstni red brez fizičnega pomena. Raziskave in izkušnje pedagogov kažejo, da otroci najlažje usvojijo zaporedja, ko jih povežemo z glasbo, rutino, igro in vizualnimi oporami. Dobra novica? To se da naučiti na zelo preprost in zabaven način, brez prisile.

otrok

Pesmi so najhitrejša pot do pomnenja

Otroci si zapomnijo zaporedja veliko hitreje, če jih slišijo v ritmu in melodiji. Zato so pesmice za dneve v tednu ena najbolj učinkovitih metod.

Primer otroške pesmi avtorja Alberta Široka:

"Dobro jutro stric Ponedeljek,
boter Torek je že vstal?"
"Prav zares, soseda Sreda,
dobro se je nasmrčal.
Pa je prišel ponj Četrtek,
k ujcu Petku sta odšla,
na križišču sredi pota
se pridruži še Sobota,
ta pripelje še mesarja
in zakoljejo komarja,
naredijo krvavice,
klobasice, pečenice,
saj bo jutri dan veselja –
v vas prispe gospa Nedelja."

Strokovnjaki poudarjajo, da glasba deluje kot "spominski sprožilec", ki pomaga možganom shraniti zaporedja v dolgoročni spomin. Ključ je v ponavljanju besedila vsak dan (npr. zjutraj ali na poti v vrtec).

Z otrokom ponavljajte na poti v vrtec.
Z otrokom ponavljajte na poti v vrtec.FOTO: Adobe Stock

Koledar v kuhinji in vsakodnevna rutina

Ena najbolj učinkovitih metod je viden tedenski koledar doma.

Kako ga uporabljati? Vsak dan skupaj pokažete "danes je..." in otroka za tem vprašate: "kaj je bilo včeraj?" in "kaj bo jutri?" Otrok pa ob tem lahko premika marker ali nalepko po koledarju. Takšne rutine pomagajo otroku razumeti zaporedje časa, ne le besed .

Igre: "Kaj pride pred / kaj pride za?"

Otroci se učijo skozi igro, zato so preproste vaje zelo učinkovite: "Če je danes sreda, kaj je jutri?" "Kateri dan je pred petkom?" "Kateri dan manjka: ponedeljek, torek, četrtek?"

Takšne igre krepijo razumevanje zaporedja in ne le memoriranja.

Otroci si zelo zapomnijo z učenjem skozi knjigice.
Otroci si zelo zapomnijo z učenjem skozi knjigice.FOTO: Adobe Stock

Gibanje = hitrejše učenje

Ko otrok uči z gibanjem, si lažje zapomni. Primer: vsak dan predstavlja en gib (npr. ponedeljek = skok, torek = plosk), otrok pa ponavlja zaporedje z gibi. Lahko vključite tudi skakanje po dnevih. Tovrstno učenje povezuje telo in spomin, kar dokazano izboljša pomnjenje zaporedij.

Knjige in ponavljajoče zgodbe

Zelo učinkovite so tudi otroške knjige, kjer se dnevi ponavljajo v zgodbi (npr. "v ponedeljek je... v torek je..."). Otroci tako ne učijo na pamet, ampak prek konteksta in zgodbe, kar je zanje veliko bolj naravno.

Pomembno: razumevanje pride kasneje

Strokovnjaki opozarjajo, da se otroci pogosto najprej naučijo zaporedje na pamet, šele kasneje razumejo pomen (včeraj/danes/jutri). To je popolnoma normalen razvojni proces in ni znak težav.

Vir: Twinkl.com

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