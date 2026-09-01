Kako otroku pomagati, da si zapomni dneve v tednu?

Otroci si zapomnijo zaporedja veliko hitreje, če jih slišijo v ritmu in melodiji. Zato so pesmice za dneve v tednu ena najbolj učinkovitih metod.

Primer otroške pesmi avtorja Alberta Široka:

"Dobro jutro stric Ponedeljek,

boter Torek je že vstal?"

"Prav zares, soseda Sreda,

dobro se je nasmrčal.

Pa je prišel ponj Četrtek,

k ujcu Petku sta odšla,

na križišču sredi pota

se pridruži še Sobota,

ta pripelje še mesarja

in zakoljejo komarja,

naredijo krvavice,

klobasice, pečenice,

saj bo jutri dan veselja –

v vas prispe gospa Nedelja."

Strokovnjaki poudarjajo, da glasba deluje kot "spominski sprožilec", ki pomaga možganom shraniti zaporedja v dolgoročni spomin. Ključ je v ponavljanju besedila vsak dan (npr. zjutraj ali na poti v vrtec).