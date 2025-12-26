Bibaleze.si
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja

B.R.
Vzgoja in vrtec 0
26. 12. 2025 02.56

Starševstvo je pogosto polno izzivov, a eden najbolj zahtevnih trenutkov je zagotovo, ko otrok doživi izpad jeze. Izpadi jeze so običajen del razvoja, še posebej pri malčkih, vendar lahko sprožijo močna čustva tudi pri starših – od frustracije in nemoči do sramu, če se izpad zgodi v javnosti. Kljub temu obstaja metoda, ki staršem pomaga ostati mirni, obenem pa podpira otroka – radikalno sprejemanje.

Otrok

Kaj je radikalno sprejemanje?

Radikalno sprejemanje izhaja iz dialektične vedenjske terapije (DBT) in temelji na tem, da sprejmemo trenutno situacijo takšno, kot je, brez poskusa, da jo takoj spremenimo. Dr. Samantha Glickman pojasnjuje, da v starševskem kontekstu to pomeni priznati otrokovo čustveno stanje: napad jeze je normalen in del procesa odraščanja. Sprejemanje ne pomeni odobravanja neprimernega vedenja, temveč ohranjanje mirnosti in podpora otroku, medtem ko se uči regulirati svoja čustva. "Starši malih otrok se pogosto znajdejo v čustveno napetih situacijah. Radikalno sprejemanje jim pomaga ostati prisotni v trenutku in se osredotočiti na tisto, kar lahko nadzorujejo."

Kako reagirati med napadom jeze

Ko otrok doživi izpad jeze, še posebej v javnosti, je težko ohraniti mirnost. Pogosti odzivi, kot so kričanje, grožnje ali podkupovanje, pogosto poslabšajo situacijo. Namesto tega radikalno sprejemanje priporoča:

Priznajte čustva – mirno in sočutno povejte otroku: Vidim, da si zelo jezen. To je v redu."

Postavite meje – čustva so dovoljena, ne pa agresivno vedenje. Na primer: Lahko si jezen, a ne smeš udarjati."

Ostanite mirni – vaš miren ton in vedenje pomagata otroku, da se pomiri.

Ne sodite – namesto kritik ali obsojanja, opazujte in sprejmite trenutek.

Dr. Claire Selinger, otroška psihiatrinja, poudarja, da so konflikti pogosto posledica pričakovanj staršev, da se otrok mora odzvati mirno. Ko starš vpije ali zahteva takojšnje ustavljanje kričanja, to pogosto le okrepi otrokovo čustveno reakcijo.

FOTO: Adobe Stock
Starševstvo je pogosto polno izzivov, a eden najbolj zahtevnih trenutkov je zagotovo, ko otrok doživi izpad jeze. FOTO: Adobe Stock

Prednosti radikalnega sprejemanja

Radikalno sprejemanje prinaša številne koristi tako staršem kot otrokom:

Mirnost staršev – pomaga zmanjšati frustracijo in impulzivne reakcije.

Krepitev zaupanja – otrok se uči, da so njegova čustva sprejeta, kar gradi občutek varnosti.

Učenje regulacije čustev – otroci vidijo, kako se obvladujejo čustva na zdrav način.

Dolgotrajna stabilnost odnosov – starš in otrok gradita močnejšo čustveno vez.

Nasveti za praktično uporabo

Če želite naslednjič, ko otrok doživi napad jeze, preizkusiti radikalno sprejemanje:

Ostanite v trenutku – opazujte situacijo in čustva, brez sodb.

Sprejmite čustva – dovolite otroku in sebi, da občutita jezo, žalost ali razočaranje, brez impulzivnega odziva.

Ostanite pri dejstvih – recite si: Moj otrok zdaj doživlja močna čustva zaradi meje, ki sem jo postavil. Ta trenutek bo minil."

Normalizirajte tantrum – sprejmite, da je izpad jeze pri dvogodišnjem otroku normalen.

Ne čutite krivde – napad jeze ne pomeni, da ste slab starš.

Uporabite miren ton – govorite tiho, a odločno. Tako otroku pokažete, kako se spopadati s čustvi.

Napadi jeze so del otrokovega razvoja, vendar lahko izzovejo močna čustva tudi pri starših. Radikalno sprejemanje pomaga staršem ostati mirni, otrokom pa omogoča, da izražajo svoja čustva brez sramu ali strahu. Ta pristop ne le zmanjšuje stres v trenutku, temveč dolgoročno krepi zaupanje, varnost in zdrav način regulacije čustev.

Viri: Integrative-psych, Yahoo, Parents, Rightasrain

izpadi jeze pri otrocih radikalno sprejemanje čustvena regulacija starševstvo vzgoja
Vzgoja in vrtec

Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
