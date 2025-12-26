Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja

Radikalno sprejemanje izhaja iz dialektične vedenjske terapije (DBT) in temelji na tem, da sprejmemo trenutno situacijo takšno, kot je, brez poskusa, da jo takoj spremenimo. Dr. Samantha Glickman pojasnjuje, da v starševskem kontekstu to pomeni priznati otrokovo čustveno stanje: napad jeze je normalen in del procesa odraščanja. Sprejemanje ne pomeni odobravanja neprimernega vedenja, temveč ohranjanje mirnosti in podpora otroku, medtem ko se uči regulirati svoja čustva. " Starši malih otrok se pogosto znajdejo v čustveno napetih situacijah. Radikalno sprejemanje jim pomaga ostati prisotni v trenutku in se osredotočiti na tisto, kar lahko nadzorujejo. "

Ko otrok doživi izpad jeze, še posebej v javnosti, je težko ohraniti mirnost. Pogosti odzivi, kot so kričanje, grožnje ali podkupovanje, pogosto poslabšajo situacijo. Namesto tega radikalno sprejemanje priporoča:

Priznajte čustva – mirno in sočutno povejte otroku: Vidim, da si zelo jezen. To je v redu."

Postavite meje – čustva so dovoljena, ne pa agresivno vedenje. Na primer: Lahko si jezen, a ne smeš udarjati."

Ostanite mirni – vaš miren ton in vedenje pomagata otroku, da se pomiri.

Ne sodite – namesto kritik ali obsojanja, opazujte in sprejmite trenutek.

Dr. Claire Selinger, otroška psihiatrinja, poudarja, da so konflikti pogosto posledica pričakovanj staršev, da se otrok mora odzvati mirno. Ko starš vpije ali zahteva takojšnje ustavljanje kričanja, to pogosto le okrepi otrokovo čustveno reakcijo.