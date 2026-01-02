Bibaleze.si
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov

B.R.
Vzgoja in vrtec 0
02. 01. 2026

Empatija – sposobnost začutiti in razumeti čustva drugih – je ključna življenjska spretnost, ki otrokom pomaga graditi zdrave odnose, sodelovati z drugimi in prevzemati odgovornost za svoje vedenje.

Srce

Čeprav se otroci ne rodijo popolnoma empatični, lahko starši in skrbniki s pravimi pristopi zavestno krepijo empatijo in sočutje že od malih nog. Strokovnjaki s področja otrokovega razvoja poudarjajo, da se empatija ne zgodi sama od sebe; naučiti se jo je treba skozi zgled, pogovor in izkušnje.

1. Bodite zgled empatije v vsakdanjem življenju

Otroci se najhitreje učijo tako, da gledajo okoli sebe. Če starši redno pokažejo sočutje – tako do svojih otrok kot do drugih – otroci to notranje posnemajo in razumejo. To pomeni:

- poslušati druge brez prekinjanja,

- izkazovati spoštovanje in prijaznost v pogovorih,

- razlagati, kako in zakaj je pomembno upoštevati čustva drugih.

Ko otrok vidi, da starši prijazno reagirajo na čustva drugih in obravnavajo občutke z razumevanjem, to učinkovito gradi njegovo lastno empatijo.

Ko otrok vidi, da starši prijazno reagirajo na čustva drugih in obravnavajo občutke z razumevanjem, to učinkovito gradi njegovo lastno empatijo.
Ko otrok vidi, da starši prijazno reagirajo na čustva drugih in obravnavajo občutke z razumevanjem, to učinkovito gradi njegovo lastno empatijo. FOTO: Adobe Stock

2. Poučite otroka o čustvih

Razumevanje lastnih čustev je temelj za empatijo. Če otrok ne zna prepoznati ali izraziti svojih občutkov, težje zaznava druge. Starši lahko pomagajo z:

- opredeljevanjem čustev z besedami: "Vidim, da si žalosten, ker je odšel tvoj prijatelj."

- pogovori o vsakodnevnih čustvenih izkušnjah, tako pozitivnih kot negativnih, brez sodb.

- učenjem, da so čustva legitimna in da jih je v redu izraziti.

Takšni pogovori otroku omogočajo razumevanje, da imajo tudi drugi podobna čustva in doživljanja.

3. Spodbujajte razumevanje perspektive drugih

Empatija vključuje sposobnost videti svet skozi oči druge osebe. To lahko starši razvijajo z:

- vprašanji, ki otroka spodbudijo, da razmišlja o občutkih drugih: "Kako misliš, da se je počutil tvoj sošolec, ko je padel?"

- igrami vlog, kjer otrok prevzame vlogo druge osebe (npr. prijatelja, učitelja ali knjižnega junaka).

- pogovori o občutkih likov v knjigah ali filmih, s poudarkom na motivih in odzivih.

Ti pristopi delujejo kot "mišice empatije" – s ponavljanjem se otrokov način razmišljanja širi in poglablja.

4. Spodbujajte dejanja prijaznosti in vključevanja

Empatija ni le čustvo, ampak tudi dejanje. Otrok se najbolj nauči, ko lahko empatijo prakticira:

- spodbujajte majhne prijazne geste, kot je pomoč sošolcu, deljenje ali tolažba prijatelja v stiski;

- vključite otroka v družinska opravila, ki pomagajo drugim – na primer obisk pri starejših, sodelovanje v dobrodelnih akcijah ali prostovoljstvo, primerno njegovi starosti;

- vzpostavite rituale hvaležnosti, na primer deljenje treh lepih dejstev in enega prijaznega dejanja na dan.

S tem otroku pokažete, da empatija ni abstrakten koncept, ampak nekaj, kar konkretno spreminja svet okoli njega.

Empatija ni le čustvo, ampak tudi dejanje. Otrok se najbolj nauči, ko lahko empatijo prakticira.
Empatija ni le čustvo, ampak tudi dejanje. Otrok se najbolj nauči, ko lahko empatijo prakticira. FOTO: Dreamstime

5. Uporabljajte priložnosti za učenje v vsakdanjih situacijah

Brez posebnih "učnih ur" lahko starši izkoristijo vsakodnevne trenutke kot priložnost za učenje empatije. Na primer:

- po sporu z bratom ali sestro vprašajte: "Kako misliš, da je to vplivalo na drugega?"

- ko otrok vidi osebo, ki je prizadeta ali žalostna, povabite k razmisleku: "Kaj bi ti naredil, če bi bil ti na njihovem mestu?"

- skupaj razmislite, kako bi lahko popravili neprijetno situacijo: "Kaj lahko zdaj narediš, da se oseba bolje počuti?"

Takšni pogovori učijo otroka, kako prepoznati občutke in izbrati sočutne odzive v resničnih življenjskih situacijah.

Empatija ni prirojen dar, ki se pojavi kar čez noč – je spretnost, ki jo otroci razvijajo skozi zgled, pogovor, refleksijo in konkretna dejanja. Ko starši:

- pokažejo empatijo v vsakdanjih odnosih,

- pomagajo otroku prepoznati in izraziti čustva,

- spodbujajo perspektivo drugih,

- vključujejo prijazna dejanja,

- ter izkoristijo vsakodnevne situacije kot priložnost za učenje.

Viri: Starglow Media, ParentingHub, Glenhaven.org.au

Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
empatija pri otrocih učenje sočutja razvoj čustvene inteligence starševstvo vzgoja otrok
