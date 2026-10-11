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Kaj storiti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje otrok?

B.R.
Vzgoja in vrtec 0
11. 10. 2026 04.00

Vzgoja otrok je ena najlepših, a hkrati tudi ena najzahtevnejših življenjskih vlog. Vsak starš si želi svojemu otroku zagotoviti najboljše, a že od začetka lahko nastanejo nesoglasja med partnerjema glede vzgojnih pristopov. Različni starševski slogi, različna prepričanja in navade lahko povzročijo napetosti, ki vplivajo ne le na starša, temveč tudi na otroke in celotno družinsko vzdušje.

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Zakaj pride do nesoglasij glede vzgoje?

Vsak posameznik prinese v družino svoje življenjske izkušnje, vrednote in vzgojo, ki jo je prejel v otroštvu. Pred prihodom otrok si večina staršev ustvari ideal o tem, kako bo potekala vzgoja, a pogosto pozabijo upoštevati vpliv partnerjevih pričakovanj in načinov vzgoje.

Primer: mama želi, da dojenček spi ob njeni postelji prvo leto, oče pa si želi, da otrok čim prej spi sam v svoji sobi. Ali pa mama postavlja stroga pravila glede prehrane, oče pa je bolj popustljiv. Takšne razlike so povsem običajne, a če jih ne naslovimo pravočasno, lahko povzročijo konflikte.

Kako nesoglasja vplivajo na družino?

Neskladni starševski slogi lahko privedejo do:

Zmede pri otrocih: Otroci so lahko zmedeni, ko prejmejo različna sporočila od staršev.

Nedoslednosti v vzgoji: Ko starša ne delita skupnega pristopa, lahko otroci izkoriščajo razliko in se izognejo pravilom.

Povečanega stresa: Nesoglasja v partnerstvu vplivajo na vsakodnevno vzdušje in lahko zmanjšajo zadovoljstvo v družini.

Slabše komunikacije: Neprekinjeni spori lahko oslabijo komunikacijo med staršema.

Vzgoja otrok je timsko delo. Čeprav je povsem normalno, da se starša ne strinjata v vseh pogledih, je ključno, da skupaj delujeta kot enotna ekipa.
Vzgoja otrok je timsko delo. Čeprav je povsem normalno, da se starša ne strinjata v vseh pogledih, je ključno, da skupaj delujeta kot enotna ekipa. FOTO: Shutterstock

Kaj narediti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje?

1. Odkrito in spoštljivo se pogovorite o svojih pogledih

Prvi korak je, da si vzamete čas in mirno ter brez obtoževanja razpravljate o svojih vzgojnih prepričanjih. Poskušajte razumeti partnerjev pogled in pojasnite svojega. Pomembno je, da pogovor ne postane argumentacija, temveč priložnost za sodelovanje.

2. Prepoznajte svoj vzgojni slog

Vsak starš ima svoj slog vzgoje – nekateri so avtoritarni (strogi in zahtevni), drugi permisivni (popustljivi), nekateri pa demokratični (s poslušanjem in dogovarjanjem). Spoznajte, kateri slog prevladuje pri vas in partnerju, ter se pogovorite, kako lahko oba pristopa uskladite.

3. Postavite skupna pravila in meje

Natančno določite, katera pravila so za oba sprejemljiva in jih dosledno izvajajte. Otroci potrebujejo jasne meje, ki jih razumejo in spoštujejo.

4. Ne kritizirajte partnerja pred otroki

Čeprav imate različne poglede, ne izražajte nezadovoljstva ali kritik pred otroki. Otroci potrebujejo občutek varnosti in stabilnosti, ne pa dodatnih konfliktov.

5. Uporabljajte "kodo" za pomoč

V napetih trenutkih lahko z dogovorjeno besedo ali kretnjo starša drug drugemu sporočata potrebo po pomoči, brez besednih spopadov pred otroki.

6. Poiščite podporo strokovnjakov

Če razlike postanejo prevelike ali povzročajo prevelik stres, ne oklevajte poiskati pomoč psihologa, družinskega terapevta ali svetovalca za starše.

Kako graditi močan partnerski odnos ob različnih vzgojnih slogih?

Vzgoja otrok je timsko delo. Čeprav je povsem normalno, da se starša ne strinjata v vseh pogledih, je ključno, da skupaj delujeta kot enotna ekipa.

Redno si namenjajte čas za partnerski odnos.

Poslušajte drug drugega in bodite potrpežljivi.

Neskladja v vzgoji so pogosta in lahko povzročijo stres, a niso nepremostljiva. S spoštljivim dialogom, jasnim postavljanjem meja in iskanjem strokovne pomoči lahko starša najdeta skupen jezik in ustvarita ljubeče in stabilno okolje za svojega otroka.
Neskladja v vzgoji so pogosta in lahko povzročijo stres, a niso nepremostljiva. S spoštljivim dialogom, jasnim postavljanjem meja in iskanjem strokovne pomoči lahko starša najdeta skupen jezik in ustvarita ljubeče in stabilno okolje za svojega otroka. FOTO: Adobe Stock

Ne pozabite, da nihče ni popoln in vsi delamo napake.

Osredotočite se na skupne cilje: zdrav in srečen otrok ter ljubeča družina.

Kaj če se počutite boljši starš, ko partner ni zraven?

Mnogi starši doživljajo, da jim je lažje, ko so sami z otroki. To je lahko znak, da s partnerjem potrebujeta večjo usklajenost in podporo. Pomembno je, da se o tem pogovorite, poiščete vzroke za svoje občutke in delate na skupni rešitvi.

Nikoli ni prepozno za spremembe!

Vzgoja je proces učenja in rasti za starše in otroke. Tudi če ste že dlje časa v konfliktu glede vzgoje, vedno obstaja možnost izboljšav. Z iskrenostjo, potrpežljivostjo in podporo lahko dosežete pozitivne spremembe, ki bodo koristile vsem članom družine.

Nesoglasja v vzgoji so pogosta in lahko povzročijo stres, a niso nepremostljiva. S spoštljivim dialogom, jasnim postavljanjem meja in iskanjem strokovne pomoči lahko starša najdeta skupen jezik in ustvarita ljubeče in stabilno okolje za svojega otroka. Ne pozabite: vzgoja je skupno potovanje, na katerem se oba starša učita in rasteta skupaj.

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Vir: miss7mama

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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