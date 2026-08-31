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Je mogoče vzgajati brez kazni?

L.G.
Vzgoja in vrtec 0
31. 08. 2026 03.30

Večina staršev je vsaj enkrat posegla po nagradi ali kazni, ko je želela spodbuditi želeno vedenje pri otroku. Toda vse več strokovnjakov opozarja, da dolgoročno ne nagrade ne kazni ne učijo tistega, kar si starši v resnici želijo: samostojnosti, odgovornosti in notranje motivacije.

Komunikacija z otroci

Številni strokovnjaki za vzgojo menijo, da otroci ne potrebujejo vedno sistema nagrad in kazni, da bi se naučili odgovornega vedenja. Veliko pomembneje je, da razumejo posledice svojih odločitev, razvijajo samokontrolo ter se učijo sodelovati iz lastnega prepričanja in ne zato, ker pričakujejo nagrado ali se bojijo kazni.

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Zakaj nagrade niso vedno najboljša rešitev?

Na prvi pogled se zdi sistem nagrajevanja učinkovit. Otrok pospravi sobo, naredi domačo nalogo ali poje zelenjavo, ker pričakuje nagrado.

Toda raziskave s področja teorije samodoločanja (Self-Determination Theory), ki sta jo razvila psihologa Edward Deci in Richard Ryan, kažejo, da lahko pretirana uporaba zunanjih nagrad oslabi otrokovo notranjo motivacijo. Otrok začne dejavnost opravljati zaradi nagrade in ne zato, ker bi sam razumel njen pomen ali v njej užival.

To ne pomeni, da je vsaka pohvala slaba. Težava nastane, ko postanejo nagrade glavni razlog za sodelovanje. Takrat se lahko zgodi, da otrok brez obljubljene nagrade izgubi zanimanje za želeno vedenje.

Težava nastane, ko postanejo nagrade glavni razlog za sodelovanje.
Težava nastane, ko postanejo nagrade glavni razlog za sodelovanje.FOTO: Adobe Stock

Tudi kazni imajo svoje omejitve

Kazni pogosto ustavijo neželeno vedenje, vendar otroka ne naučijo nujno, kaj naj naredi drugače.

Kot navaja Psychology Today, če je otrok kaznovan zaradi kričanja na brata, se lahko nauči predvsem tega, kako se izogniti kazni. Ne nauči pa se nujno, kako izraziti jezo na primeren način ali kako rešiti spor.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da bi moral biti cilj discipline predvsem učenje. Navsezadnje beseda disciplina izhaja iz latinskega izraza, ki pomeni učiti ali usmerjati.

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Kaj uporabiti namesto nagrad in kazni?

1. Postavljajte jasne meje

Vzgoja brez kazni ne pomeni vzgoje brez pravil.

Otroci potrebujejo jasne in dosledne meje. Pravila naj bodo preprosta, razumljiva in prilagojena starosti otroka. Ko otrok ve, kaj se od njega pričakuje, se lažje odloča in počuti varneje.

2. Uporabljajte naravne posledice

Če otrok noče vzeti dežnika in ga ujame dež, bo izkušnja pogosto bolj poučna kot dolg pridigarski govor.

Naravne posledice otroku pomagajo razumeti povezavo med dejanji in rezultati, brez dodatnega kaznovanja. Seveda to velja le takrat, ko otrok zaradi posledice ni ogrožen.

Izkušnja je pogosto bolj poučna kot dolg pridigarski govor.
Izkušnja je pogosto bolj poučna kot dolg pridigarski govor.FOTO: Adobe Stock

3. Vključite otroka v reševanje težav

Namesto da starš vedno določi rešitev, lahko vpraša:
- Kaj misliš, da bi lahko naredili drugače?
- Kako lahko popraviš nastalo situacijo?
- Kaj boš storil naslednjič?

Kot piše Psych News Daily, takšen pristop spodbuja odgovornost in razvija otrokove sposobnosti reševanja problemov.

4. Osredotočite se na odnos

Raziskave kažejo, da so otroci bolj pripravljeni sodelovati z odraslimi, s katerimi se počutijo povezani in varni. Dober odnos je zato pogosto učinkovitejši od strogih kazni.

V praksi to pomeni več poslušanja, več pogovora in več zanimanja za otrokova čustva.

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5. Spodbujajte samostojnost

Po teoriji samodoločanja otroci najbolje razvijajo notranjo motivacijo, kadar so zadovoljene njihove potrebe po samostojnosti, občutku kompetentnosti in povezanosti z drugimi.

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Otrok še vedno sledi pravilu, vendar ima občutek izbire.

Raziskave kažejo, da so otroci bolj pripravljeni sodelovati z odraslimi, s katerimi se počutijo povezani in varni.
Raziskave kažejo, da so otroci bolj pripravljeni sodelovati z odraslimi, s katerimi se počutijo povezani in varni.FOTO: Shutterstock

Ali to pomeni, da nikoli ne smemo pohvaliti otroka?

Seveda ne.Strokovnjaki razlikujejo med nagrajevanjem in iskreno pohvalo. Namesto splošnih ocen, kot je 'Ti si najboljši!', je bolj koristno opisati trud ali vedenje:

'Opazila sem, da si vztrajal pri sestavljanki, čeprav je bila težka.'

Takšna povratna informacija krepi otrokovo samozavest in občutek sposobnosti, ne da bi ustvarjala odvisnost od nagrad.

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Popolna vzgoja ne obstaja

Večina staršev bo občasno posegla po obljubi sladoleda ali prepovedi risank. To je normalno.

Pomembno pa je, da se zavedamo, da dolgoročni cilj vzgoje ni otrokova poslušnost, temveč razvoj odgovornega, samostojnega in empatičnega človeka. Prav zato številni strokovnjaki danes priporočajo manj osredotočanja na nagrade in kazni ter več na odnos, pogovor in učenje življenjskih veščin.

Viri: Net.hr, Self-Determination Theory (Ryan & Deci), World Journal of Advanced Research and Reviews, Psychology Today, TheoryHub, Child and Teen Solutions.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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