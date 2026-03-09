Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?

Izbruhi jeze ali tantrumi so intenzivni čustveni odzivi otroka, ki lahko vključujejo jok, kričanje, metanje predmetov, brcanje ali ležanje na tleh ter zavračanje sodelovanja. Najpogosteje se pojavljajo med 2. in 3. letom starosti, ko se otrok razvija zelo hitro, vendar še nima dovolj razvitega nadzora nad čustvi. Raziskave kažejo, da ima večina malčkov občasne izbruhe jeze, približno 20 % dveletnikov pa doživi tantrum vsak dan.To pomeni, da so izbruhi jeze pri 2 letniku povsem običajni.

Zakaj se pojavi trma pri otroku?

Razlogov za tantrume je več, pogosto pa gre za kombinacijo razvojnih in situacijskih dejavnikov. 1. Otrok še ne zna izraziti čustev Majhni otroci pogosto še nimajo dovolj razvitega besednega izražanja. Ko ne morejo povedati, kaj želijo ali kaj jih moti, se frustracija izrazi skozi jok ali jezo. 2. Želja po samostojnosti V obdobju malčka otrok razvija občutek samostojnosti. Želi odločati o stvareh, vendar mu odrasli pogosto postavijo omejitve – kar lahko sproži konflikt. 3. Utrujenost, lakota ali preobremenjenost Veliko tantrumov ima zelo preproste sprožilce: - lakota, - utrujenost, - preveč dražljajev, - spremembe rutine. Ko so osnovne potrebe nezadovoljene, otrok težje nadzoruje čustva. 4. Frustracija Malčki se vsak dan učijo novih stvari, vendar še nimajo razvite sposobnosti obvladovanja frustracije. Zato lahko tudi majhna ovira sproži močan čustveni odziv.

icon-expand Ko so osnovne potrebe nezadovoljene, otrok težje nadzoruje čustva. FOTO: Adobe Stock

Izbruhi jeze pri 2 letniku – zakaj so tako pogosti?

Starost okoli dveh let je pogosto znana kot 'terrible twos.' V tem obdobju: - otrok razvija močno željo po neodvisnosti, - uči se govoriti in izražati čustva, - testira meje in pravila. Ker možgani še niso dovolj razviti za učinkovito samoregulacijo, otrok potrebuje pomoč odraslega, da se umiri. Zato je trma pri otroku v tem obdobju povsem normalen del razvoja.

Kako umiriti otroka med izbruhom jeze?

Ko se tantrum začne, je za starše pogosto najtežje ostati miren. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je prav mirna reakcija odraslega ključna za umirjanje otroka. 1. Ostanite mirni Otroci se učijo uravnavanja čustev od odraslih. Če starš ostane miren, pomaga otroku, da postopoma ponovno vzpostavi čustveno ravnovesje. 2. Poimenujte otrokova čustva Namesto kaznovanja lahko npr. rečete: "Vidim, da si zelo jezen. Želel si še ostati na igrišču." S tem otrok dobi občutek, da je razumljen. 3. Postavite jasne in mirne meje Razumevanje čustev ne pomeni popuščanja. Pomembno je, da starši ohranijo jasne meje in pravila. 4. Ponudite omejene izbire Dajte otroku občutek nadzora: "Želiš modro ali rdečo majico?" "Boš najprej pospravil kocke ali knjige?" To lahko zmanjša občutek frustracije. 5. Po izbruhu se pogovorite Ko se otrok umiri, je dober trenutek za pogovor o tem, kaj se je zgodilo. Tako se otrok postopoma uči prepoznati in izraziti svoja čustva.

icon-expand Izbruhi jeze so normalen del otroškega razvoja, predvsem v obdobju malčka. FOTO: Shutterstock

Kako lahko starši preprečijo tantrume?

Čeprav se trma pri otroku ne da vedno preprečiti, lahko starši zmanjšajo pogostost izbruhov. Pomagajo lahko naslednje strategije : - redna dnevna rutina, - dovolj spanja, - redni obroki, - opozorilo pred spremembo aktivnosti (npr. še 5 minut igre), - dovolj časa za igro in gibanje. Predvidljivost in stabilno okolje otroku pomagata, da se počuti varno.

Kdaj je smiselno poiskati pomoč?

Čeprav so tantrumi običajen del razvoja, je priporočljivo posvetovanje s pediatrom ali psihologom, če: - so izbruhi zelo pogosti ali zelo dolgi, - otrok med izbruhi poškoduje sebe ali druge, - tantrumi trajajo tudi po 5. letu starosti. Takrat je lahko potrebna dodatna strokovna pomoč. Izbruhi jeze so normalen del otroškega razvoja, predvsem v obdobju malčka. Še posebej pri 2 letniku so lahko zelo pogosti, saj otrok še nima razvite sposobnosti nadzora nad čustvi. Najpomembnejše je, da starši ostanejo mirni, pokažejo razumevanje in hkrati postavijo jasne meje. Sčasoma se otrok nauči, kako izražati čustva na bolj primeren način. Čeprav je trma pri otroku lahko naporna, je tudi pomemben korak na poti k razvoju čustvene zrelosti.