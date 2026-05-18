Imate enega otroka raje kot drugega?

Vprašanje, ali starši res favorizirajo enega otroka pred drugim, je eno najbolj občutljivih v družinski psihologiji. Dolga leta je veljalo, da naj bi starši otroke obravnavali enako, vendar sodobne raziskave kažejo drugačno sliko. Strokovnjaki danes uporabljajo izraz "parental differential treatment" (PDT) oz. različno obravnavanje otrok v isti družini.

Kako pogost je favoritizem?

Raziskave kažejo, da je različno obravnavanje otrok zelo pogosto, čeprav ne vedno zavestno. Velik delež odraslih poroča, da so v otroštvu občutili, da je bil eden od sorojencev bolj favoriziran. V eni od večjih analiz družinskih študij je približno 40–65 % ljudi poročalo o zaznani starševski pristranskosti vsaj občasno. Raziskovalci pa poudarjajo razliko med realnim favoritizmom in otrokovo percepcijo favoritizma. Otroci namreč pogosto zaznajo neenakost tudi takrat, ko starši menijo, da so bili "pošteni".

Ali starši res delajo razlike med otroki?

Raziskave potrjujejo, da starši pogosto prilagajajo vzgojo glede na temperament otroka, starost, spol in potrebe otroka. To pomeni, da popolnoma enaka obravnava ni realna niti pričakovana. Različno ravnanje po mnenju strokovnjakov ne pomeni nujno, da starši enega otroka ljubijo bolj. Pogosto gre za "lažje vodljivega" otroka, otroka z manj zahtevnim temperamentom ali razvojno fazo (npr. najstnik v primerjavi z vrtčevskim otrokom). Raziskave kažejo, da starši pogosto ne opazijo svoje pristranskosti ali pa jo racionalizirajo kot "pravično prilagajanje" ter da so pogosto rahlo bolj favorizirani mlajši otroci, v nekaterih analizah tudi hčere in otroci z bolj "prijetnim" temperamentom (npr. bolj sodelujoči).

Zakaj pride do favoritizma?

Psihologi navajajo več razlogov. 1. Temperament otroka Težji temperament vodi v več konfliktov in posledično tudi v drugačen odnos staršev do otroka. 2. Vrstni red rojstev Starejši otroci pogosto dobijo več odgovornosti in več avtonomije. 3. Starševski stres Utrujenost in stres lahko povzročita neenako obravnavo. 4. Nezavedne preference Starši se pogosteje "ujemajo" z enim otrokom bolj kot z drugim.

Kakšne posledice ima favoritizem?

Raziskave kažejo, da lahko zaznani favoritizem vpliva na nižjo samopodobo pri "manj favoriziranem" otroku, več konfliktov med sorojenci, več rivalstva v odraslosti in občutek nepravičnosti v družini. Vpliv favoriziranja pa je tudi močno odvisen od tega, kako otrok razume situacijo.

Ali otroci res zaznajo starševsko neenako ljubezen?

Psihologi pojasnjujejo, kako otroci razumejo favoritizem, kaj dejansko občutijo in kdaj gre za napačno interpretacijo.

Občutek, ki ga otroci zelo hitro razvijejo

Ena najpogostejših skrbi staršev je vprašanje, ali otrok zazna, da je sorojenec "bolj ljubljen". Raziskave otroške psihologije kažejo, da odgovor ni preprost: otroci ne merijo ljubezni objektivno, ampak jo zelo močno čutijo skozi obravnavo. Ključno je, da otroci ne ocenjujejo ljubezni neposredno, ampak jo sklepajo iz vsakodnevnih izkušenj.

Kako otrok sploh "meri" ljubezen?

Razvojni psihologi poudarjajo, da otrok ne razume koncepta ljubezni abstraktno. Namesto tega jo interpretira skozi to, koliko pozornosti dobi, kako pogosto je pohvaljen ali kritiziran, kako strogi so starši do njega v primerjavi s sorojenci, koliko fizične bližine in topline prejme ter kako se starši odzovejo na njegove napake. To pomeni, da otrok ne razmišlja: "starši ga imajo raje", ampak bolj "z njim so bolj prijazni / mu bolj dovolijo / mene več kaznujejo".

Kaj pravijo raziskave?

Študije družinske psihologije in raziskave v Journal of Family Psychology kažejo, da otroci zelo hitro zaznajo razlike v obravnavi, da so že majhne razlike v disciplini ali pozornosti opazne ter da je zaznani favoritizem pogosto močnejši od dejanskega.

Ali to pomeni, da otrok res čuti "manj ljubezni"?

Ne nujno. Psihologi poudarjajo razliko med ljubeznijo kot čustvom starša in otrokovo interpretacijo vedenja. Otrok se lahko doživlja kot manj ljubljenega, če je pogosteje kritiziran, manj pomembnega, če ima manj pozornosti, ter manj "vreden", če ga stalno primerjajo. Torej otrok ne zazna ljubezni neposredno, ampak sklepa o njej iz vedenja staršev.

Kdaj otrok najpogosteje razvije občutek neenake ljubezni?

Psihologi navajajo nekaj tipičnih situacij, kot recimo ob rojstvu sorojenca, v obdobju najstništva (več pravil, manj svobode), ko otrok začuti, da je enega otroka lažje vzgajati ali disciplinirati, ali pa, ko starši nevede primerjajo otroke. V teh obdobjih je občutek neenakosti najmočnejši, tudi če starši niso pristranski.

Ali je občutek vedno pravilen?

Ne. Raziskave kažejo, da otroci pogosto precenijo neenakost, interpretirajo disciplino kot zavračanje ter pozornost sorojencu razumejo kot "favoriziranje". Psihologi opozarjajo, da je otrokova percepcija resnična v njegovem doživljanju, ni pa vedno dejstveno točna.

Kaj najbolj vpliva na otrokovo občutje ljubljenosti?

Strokovnjaki poudarjajo tri ključne dejavnike: 1. Konsistentna toplina Otroci se najbolje počutijo, ko je ljubezen stabilna, tudi ob kazni. 2. Individualna pozornost Vsak otrok potrebuje občutek, da je "viden kot posameznik". 3. Primerjanje med sorojenci Najbolj škodljivo je stalno primerjanje ("zakaj nisi tak kot brat/sestra").

Ključno sporočilo psihologov

Razvojni psihologi se strinjajo, da otroci ne zaznajo ljubezni kot take, ampak zelo natančno zaznajo razlike v obravnavi. In prav te razlike oblikujejo njihov občutek varnosti, pripadnosti in vrednosti v družini. Otroci torej res zaznajo razlike med sorojenci in te razlike pogosto interpretirajo kot neenako ljubezen. Vendar to ne pomeni, da starši enega otroka dejansko ljubijo bolj. Otroci ne potrebujejo popolne enakosti, ampak občutek poštenosti, topline in doslednosti.