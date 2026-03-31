7 zlata vrednih nasvetov za vzgojo fantka

Otroci se učijo z opazovanjem odraslih okoli sebe, sinu pa so starši pogosto prvi in najvplivnejši vzorniki. Pokažite lastnosti in vrednote, za katere želite, da jih razvije vaš sin, kot so spoštovanje, empatija, odgovornost in integriteta. Bodite pozorni na svoja dejanja, besede in interakcije, saj lahko pustijo trajen vtis na značaj vašega sina. Deček pa vse od rojstva do obdobja odraslosti neguje globoko zakoreninjen odnos z mamo, ki je nujen za otrokov celovit razvoj in čustveno zdravje. Poglejmo, kako mati vpliva na svojega sina:

1. Brezpogojna ljubezen in nežnost

Brezpogojna ljubezen in nežnost, bližina in predanost so še posebej pomembni v zgodnjem otroštvu, dojenček se mora počutiti preskrbljeno in varno. Izogibajte se izjokavanju dojenčka zaradi strahu, da vas bo kdo kritiziral. Zakaj ni dobro, da otroka puščamo jokati, si preberite tukaj.

2. Zadostna mera svobode in proste igre

V obdobju otroštva naj bo deček svoboden, to pomeni, da mu je dovoljeno tekati, skakati, rjoveti in kar je najpomembneje, umazati se. Ne brišite mu rok vsakih nekaj minut, ne preoblačite ga takoj, ko se umaže. Pokažite mu, kako pomembno je biti nežen do deklet in jih zaščititi. Tako nastajajo pogumni junaki.

3. Vključevanje v hišna opravila

V šolskem obdobju naj imajo fantje tudi obveznosti doma. Vedeti morajo, da ne morejo vstati od mize in pustiti krožnika, naučiti jih je treba, da znajo iti v trgovino, ko kaj rabijo, obrisati straniščno školjko in še kaj, kar bo olajšalo življenje vam, njim in tudi njihovim bodočim življenjskim sopotnikom, pa naj bodo to cimri v času študija ali kasneje zakonski partnerji.

4. Mama je ključna pri oblikovanju moškega

Seveda imata pomembno vlogo oba starša, a do 13. leta je mama ključni dejavnik pri oblikovanju moškega. V odnosu s sinom bi morala vzpostaviti moško-žensko dinamiko v smislu, da mu že da jasno vedeti, da je žena kraljica. Na primer, če svojega 12-letnega sina še vedno vozite na trening namesto da bi se vozil z javnim prevozom ali mu prinesete kozarec vode, medtem ko gleda televizijo, iz njega delate nesposobnega človeka.

5. Postavljanje meja je pomemben dejavnik

V srednji šoli boste imeli opravka z že napol oblikovanim moškim. Izogibajte se neomejenemu financiranju njegovih potovanj in dejavnosti. Neka mera mora biti. Tudi če ste premožni in vam to ne predstavlja težave, je zmanjšan denarni tok najboljši način, da sina motivirate, da se postavi zase in trdno stoji na nogah. Za primer: v redu je, če krijete osnovne življenjske stroške, potovanja in minimalne izlete, če pa mu dajete denar, da pelje dekle v mesto in financirate vse njegove dejavnosti, ste že v težavah. To je idealna priložnost, da ga opozorite, da si mora tisti del financ zagotoviti sam. In bodimo iskreni, danes to ni velika težava, saj je izbira služb in načinov zaslužka za srednješolce večja kot kadar koli. Prav ta boj ga bo motiviral, da stopi iz cone udobja in počasi prevzame odgovornost zase.

6. Spustite ga iz domačega gnezda

Počasi ga navajajte na misel, da ne bo mogel živeti pri vas v nedogled, neko končno obdobje mora biti. Po mnenju nekaterih strokovnjakov je vse nad 21 let starosti že predolgo obdobje. Otrok mora pri teh letih že okusiti samostojnost, skrb zase, študentsko delo ali celo življenje s cimri, če še ne zmore plačevanja samostojne najemnine.

7. Največ šteje dober zgled

V idealnem primeru bi seveda deček vse to videl v svojem očetu: neodvisnost in spoštovanje do žensk, integriteto in delavnost. Če pa oče ni vse to, torej ni prisoten v življenju otroka, je zanj absolutno dovolj, da mama vse zgoraj napisano uresniči in sina nauči, kako biti dober moški.