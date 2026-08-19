5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze

To ne pomeni, da morajo starši sprejeti vsako njegovo vedenje. Pomembno je razlikovati med čustvom, ki ga otrok še težko obvladuje, in načinom, kako ga izrazi. Jeza je dovoljena, medtem ko udarjanje, žaljenje ali uničevanje stvari zahtevajo jasno mejo ter postopno učenje drugačnih načinov odzivanja. "Otrok se ne nauči obvladovati jeze tako, da je nikoli ne občuti, temveč tako, da ob dovolj varnem odraslem postopoma odkrije, kaj lahko z njo naredi."

icon-expand Pomembno je razlikovati med čustvom, ki ga otrok še težko obvladuje, in načinom, kako ga izrazi. FOTO: Adobe Stock

1. Možgani, ki pomagajo ustaviti impulz, se še razvijajo

Ko se otrok močno razjezi, čustva pogosto prevzamejo vajeti, še preden mu uspe premisliti, kaj naj naredi. Sposobnosti, ki mu pomagajo ustaviti impulz, usmeriti pozornost in izbrati primernejši odziv, se namreč razvijajo postopoma skozi otroštvo in mladostništvo. Zato otrok v mirnem trenutku lahko dobro ve, da ne sme udariti, med močnim izbruhom pa tega znanja še ne zmore uporabiti. Stavek Saj veš, da se to ne dela mu takrat ne pomaga, saj težava ni nujno v tem, da pravila ne pozna, temveč da ga v trenutku čustvene preplavljenosti še ne zmore upoštevati. Starš lahko vedenje mirno ustavi in reče: "Vidim, da si zelo jezen, čutim te. Ne bom pa dovolila, da me udariš." Tako otroku pokaže, da je njegovo čustvo sprejeto, škodljiv način izražanja pa ne.

2. Otrok še nima dovolj besed za svoje doživljanje

Mlajši otrok pogosto ne zna povedati, da je utrujen, razočaran, preobremenjen, ljubosumen ali da ga je sprememba prestrašila, zato se vsa ta čustva lahko izrazijo kot jeza. Izbruh je včasih otrokovo sporočilo: "Nekaj je zame preveč, vendar tega še ne znam pojasniti." Izbruhi v zgodnjem otroštvu so običajen del razvoja in so pogosto povezani prav s tem, da otrok še nima dovolj jezikovnih in samoregulacijskih sposobnosti. Otroku pomaga, če odrasli poimenuje tisto, kar opaža: "Razočaran si, ker se mora igra končati, razumem te ali Jezen si, ker si hotel biti prvi, kajne?" Poimenovanje čustva otroku pomaga povezati telesni občutek, dogodek in besedo, kar je pomemben korak pri razvoju samoregulacije.

icon-expand Ko se otrok močno razjezi, čustva pogosto prevzamejo vajeti, še preden mu uspe premisliti, kaj naj naredi. FOTO: Adobe Stock

3. Utrujenost in preobremenjenost zmanjšata sposobnost obvladovanja

Tudi odrasli se težje obvladujemo, kadar smo neprespani, lačni ali pod dolgotrajnim stresom. Pri otroku, ki ima manj razvite regulacijske sposobnosti, je ta povezava še izrazitejša. Izbruh se lahko zgodi zaradi navidezno majhne stvari, vendar je običajno to le kaplja čez rob po že tako napornem dnevu. Otrok je morda ves dan sledil navodilom, prenašal hrup, se prilagajal skupini in zadrževal čustva. Doma, kjer se počuti varneje, se njegov samonadzor sesuje. Lakota, pomanjkanje spanja, hitenje, zasloni in preveč dražljajev lahko povečajo verjetnost izbruhov. Včasih je najbolj učinkovita pomoč povsem praktična: bolj predvidljiv ritem oz. rutina, pravočasni obroku, manj hitenja in opozorilo pred prehodom: "Čez pet minut bomo pospravili in odšli."

4. Frustracije se šele uči prenašati

Otrok se pogosto razjezi, ko ne dobi tega, kar želi, ko izgubi pri igri ali mora počakati. Sposobnost prenašanja razočaranja se razvija skozi izkušnje, v katerih otrok ugotavlja, da je neprijeten občutek težak, vendar obvladljiv. Če odrasli vedno popusti, ko otrok protestira, se otrok težje nauči, da je mogoče frustracijo preživeti. Če pa odrasli zahteva, da se takoj umiri, ga kaznuje zaradi čustva ali zasramuje, otrok prav tako ne dobi pomoči pri regulaciji. Koristna pot je nekje vmes: meja ostane, odrasli pa pomaga otroku prestati odziv nanjo. Vem, da si želel še eno risanko in da si jezen, a danes je gledanja konec. Tukaj sem, da ti pomagam, da se umiriš. Otrok tako izkusi, da zaradi njegove jeze pravilo ne izgine, odnos pa prav tako ne.

icon-expand Od otroka pogosto pričakujemo, da se bo umiril sam, čeprav te sposobnosti šele razvija. FOTO: Adobe Stock

5. Umirjanja se najprej uči ob odraslem

Od otroka pogosto pričakujemo, da se bo umiril sam, čeprav te sposobnosti šele razvija. Preden zmore samoregulacijo, potrebuje veliko izkušenj koregulacije – umirjanja ob odraslem, ki ostane dovolj stabilen, predvidljiv in čustveno prisoten. To ne pomeni, da mora starš med izbruhom veliko govoriti ali otroka za vsako ceno objeti, saj nekateri otroci potrebujejo bližino, drugi pa nekoliko več prostora. Pomembno pa je, da odrasli ne priliva dodatne napetosti s kričanjem, dolgimi razlagami ali grožnjami. V trenutku močnega izbruha otrok običajno ni pripravljen na učenje. Najprej potrebuje varnost in umirjanje, pogovor pa pride pozneje. Takrat lahko skupaj razmislita, kaj ga je razjezilo, kaj je naredil in kaj bi lahko prihodnjič poskusil drugače. Otroci izvršilne funkcije in samoregulacijo razvijajo skozi ponavljajoče se odnose, rutine, zgled in vajo. Odrasli jim pri tem začasno posojamo svojo sposobnost umirjanja, dokler je postopoma ne zgradijo sami.

Kaj lahko naredijo starši?

Med izbruhom je običajno dovolj, da odrasli naredi tri stvari: poskrbi za varnost, jasno omeji nesprejemljivo vedenje ter ostane čim bolj miren in prisoten. Razlage, posledice in iskanje rešitev so učinkovitejši po tem, ko se je otrok že umiril. Koristno je tudi opazovati vzorce. Kdaj se otrok najpogosteje razjezi? Ob spremembah, lakoti, tekmovanju, nalogah, izgubi nadzora ali po prihodu iz šole? Razumevanje sprožilcev ne pomeni, da se jim moramo izogibati, pomaga pa nam otroka nanje bolje pripraviti. Prav tako je pomembno, da so pričakovanja prilagojena otrokovi starosti. Dvoletnik, šestletnik in dvanajstletnik ne zmorejo enake stopnje samonadzora, čeprav vsi potrebujejo jasne meje. Otrokova jeza ni težava, ki jo je treba nemudoma odstraniti. Je čustvo, ki se ga mora otrok naučiti postopoma prepoznati, izraziti in uravnavati. Pri tem potrebuje odraslega, ki razume, da močna čustva niso nevarna ali prepovedana, hkrati pa jasno pokaže, da niso vsi načini njihovega izražanja sprejemljivi.