5 načinov, kako vzgojiti inteligentnega otroka

Vsi starši si želijo, da bi bili njihovi otroci inteligentni. Kaj pa, če vam povemo, da lahko na to vplivate? Japonski nevrobiolog Kukinori Shinohara meni, da so najpomembnejši pripomočki za otrokov razvoj igre in nestandardizirane naloge. O teh metodah je pisal v knjigi "Origami za možgane: Japonski sistem za razvoj otroške inteligence in razvoj otroka: 8 iger in 5 navad."

1. Telesna aktivnost

Znanstveniki so spremljali otrokovo aktivnost med vožnjo s kolesom in ugotovili, da poganjanje pedal aktivira sprednje režnje možganov. Z drugimi besedami, ko otrok vozi kolo, trenira tudi svoje možgane, medtem ko otroci, ki ne vozijo kolesa, zamujajo odlično priložnost za spodbujanje razvoja.

2. Ročna dela

Še ena zelo koristna navada, ki izboljša delovanje možganov, je ročno delo, ki zahteva fino motoriko. Zanimiva študija je spremljala aktivnost možganov med sekljanjem zelja, pri čemer so analizirali, kako se možgani obnašajo, ko se zelje seklja zelo pazljivo in osredotočeno ter ko to počnemo avtomatsko, brez večjega razmišljanja. Izkazalo se je, da so možgani veliko bolj aktivni, ko se zelje seklja z večjo pozornostjo. Strokovnjaki so iz tega izpeljali zaključek, da ni tako pomembno, kaj počnemo, temveč kako to počnemo. Tudi najpreprostejše naloge, kot je brisanje mize, lahko postanejo vadba za možgane, če jih opravljamo s pozornostjo in koncentracijo.

icon-expand Med kuhanjem se povečuje tudi možganska aktivnost. FOTO: Adobe Stock

3. Pomoč v kuhinji

Med kuhanjem se povečuje tudi možganska aktivnost, kar je še en razlog, da otroka vključite v pripravo obrokov, kolikor je to primerno za njegovo starost. Na primer, majhni otroci lahko perejo zelenjavo, medtem ko vi nekaj mešate, lahko pomagajo pri dodajanju sestavin ... Poleg tega, da te aktivnosti izboljšujejo fino motoriko, pa pričakovanje okusnega obroka med pripravo spodbuja tudi delovanje možganov.

4. Komunikacija z drugimi ljudmi

Še ena pomembna navada je komunikacija z drugimi ljudmi. Shinohara ugotavlja, da možgani delujejo zelo aktivno, ko otrok govori z nekom osebno, iz oči v oči. Raziskave so pokazale, da so možgani veliko bolj aktivni, ko komuniciramo osebno, kot prek telefona, saj pri osebnem pogovoru naši možgani berejo čustva in razpoloženje sogovornika, kar zahteva aktivnost sprednjega režnja možganov. Za otroke je zelo pomembno, da so v družbi drugih ljudi in da imajo priložnost za osebno komunikacijo.

5. Uravnotežena prehrana

Shinohara poudarja, da je uravnotežena prehrana ključna za zdravo telo in seveda za tako pomemben organ, kot so možgani. Možganske celice so poleg vode sestavljene tudi iz maščob, zato so te pomemben element za možgane. Drastično zmanjšanje ravni holesterola v krvi lahko negativno vpliva na delovanje kardiovaskularnega sistema, zato je zelo pomembno, da telo dobi zdravo količino živalskih in rastlinskih maščob, vključno z maščobami iz rib. Živila, ki pozitivno vplivajo na delovanje možganov: - Jajčni rumenjaki, paradižnik in sladki krompir izboljšujejo spomin, saj delujejo na nevrotransmiter acetilholin. - Meso, mleko, jajčni rumenjaki, orehi, arašidi, mandlji in banane vplivajo na noradrenalin in dopamin, ki izboljšujeta pozornost in motivacijo. - Mleko, sir, jajčni rumenjaki, tofu, arašidi, mandlji, banane, paradižnik, kivi in sezamova semena vplivajo na serotonin in imajo pomirjujoč učinek.