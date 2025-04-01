Bibaleze.si
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Vzgoja in vrtec

Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Vzgoja in vrtec

Veste, kaj je pravilo štirih daril?

Ko se približuje božični čas, se številni starši sprašujejo, kako otrokom pripraviti darila, ne da bi pretirano zapravljali, hkrati pa jih naučili hvaležnosti. Tu pride v ospredje pravilo štirih daril – preprost in učinkovit način, kako združiti varčevanje in vrednote obdarovanja.

Narcisoidna mama? To je 6 ključnih znakov
Vzgoja in vrtec

Narcisoidna mama? To je 6 ključnih znakov

Narcistična motnja v psihologiji in psihiatriji velja za 'osebnostno motnjo'. Ta motnja vpliva na odnose, kariero in vsakdanje življenje. Oseba s to motnjo se nikoli ne bo in ne more spremeniti.

Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad
Vzgoja in vrtec

Tako lahko okrepimo otrokov besedni zaklad

Vse preveč staršev se premalo zaveda, kako pomembno je pravzaprav branje knjig in pravljic za otroke v zgodnjem otroštvu in pozneje v obdobju najstništva. Knjige namreč nudijo pobeg v svet domišljije, spodbujajo in razvijajo otrokov besedni zaklad, ga učijo kritičnega razmišljanja, širijo njegovo znanje in splošno razgledanost, pomenijo zatočišče, prispevajo k nadaljnjemu uspehu otroka in ga učijo komunicirati. A kako otroku približati ljubezen do knjig? Odgovarja strokovnjakinja Barbara Baloh, doktorica jezikoslovnih znanosti in raziskovalka.

Skrivnost nordijske vzgoje: Učite otroke, kako razmišljati, ne kaj misliti
Vzgoja in vrtec

Skrivnost nordijske vzgoje: Učite otroke, kako razmišljati, ne kaj misliti

Nordijski pristop k vzgoji otrok je znan po poudarku na neodvisnosti, čustvenem dobrem počutju in tesni povezanosti z naravo. Nordijsko starševstvo, ki temelji na kulturnih vrednotah držav, kot so Švedska, Norveška, Danska, Finska in Islandija, pa je zaradi naprednega pristopa, osredotočenega na otroka, postalo zanimivo po vsem svetu.

Fraza, ki otroku naredi več škode kot koristi
Vzgoja in vrtec

Fraza, ki otroku naredi več škode kot koristi

Pozitivno starševstvo je v zadnjih letih postalo priljubljen pristop k vzgoji, ki poudarja ljubezen, razumevanje in spoštovanje otrokovih čustev.

Kako postaviti otroku meje brez škodljivih metod?
Vzgoja in vrtec

Kako postaviti otroku meje brez škodljivih metod?

Postavljanje meja otrokom je ključnega pomena za njihovo rast in razvoj, vendar ne zahteva stroge kazni ali kričanja. Psihologinja pojasnjuje, kako lahko starši postavijo meje na spoštljiv in učinkovit način, brez uporabe škodljivih metod.

Ste dobra mama? 4 slogi starševstva, ki škodijo vašim otrokom
Za mami

Ste dobra mama? 4 slogi starševstva, ki škodijo vašim otrokom

Če ste tudi sami starš, potem veste, da je vzgoja otrok vse prej kot preprosta. Vsak ima svoje vzgojne metode, svoje pristope. Pogosto temeljijo na tem, kar smo sami prejeli v otroštvu. Obstajajo pa štirje slogi starševstva, ki lahko otrokom dolgoročno škodijo. Preverite, kateri.

Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Vzgoja in vrtec

Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?

Pred leti mi je po dolgi in kruti bolezni umrla mama, pred otroki pa že v času njenega življenja nisem skrivala, da se babica nezadržno poslavlja. Po njeni smrti smo skupaj jokali in žalovali. Danes se večkrat spomnimo nanjo. Vemo, da nas babi še vedno čuva, da je zdaj zdrava in srečna "nekje za mavrico" ter da se bomo nekoč verjetno znova srečali. Tako smo se s smrtjo soočili v naši družini.

Zakaj se otroci zjutraj ne želijo obleči?
Vzgoja in vrtec

Zakaj se otroci zjutraj ne želijo obleči?

Kaj narediti, če se malček zjutraj, ko se vsem mudi v šolo ali službo, odloči, da se ne bo oblekel in pri tem vztraja? Zakaj se to dogaja in kako ravnati, preverite v tokratnem prispevku.

Takšna oblačila so primerna za vrtec
Vzgoja in vrtec

Takšna oblačila so primerna za vrtec

Jesen nam poleg nihanja temperatur prinese tudi muhasto vreme in takrat se mnogi starši, ki imajo še mlajše otroke, sprašujejo, kako naj jih oblečejo. Pomembno je, da je otrok zaščiten pred mrazom, a da mu ni vroče. Seveda morajo biti oblačila ustrezne velikosti in udobna, da bo v njih lahko tekal, plezal, skakal, se plazil ...

Vzgoja in vrtec

Ko kritika boli: Kako negativna vzgoja ruši otrokovo samozavest – in kaj storiti drugače

Ste se kdaj zalotili, da otroku večkrat rečete, kaj dela narobe, kot kaj dela prav? Morda ni bilo mišljeno slabo – želeli ste ga naučiti odgovornosti, reda, spoštovanja. A prekomerna kritika, obtoževanje in kaznovanje lahko pustijo na otroku veliko globlje posledice, kot si mislimo.

Ko kritika boli: Kako negativna vzgoja ruši otrokovo samozavest – in kaj storiti drugače
