Ko se približuje božični čas, se številni starši sprašujejo, kako otrokom pripraviti darila, ne da bi pretirano zapravljali, hkrati pa jih naučili hvaležnosti. Tu pride v ospredje pravilo štirih daril – preprost in učinkovit način, kako združiti varčevanje in vrednote obdarovanja.
Narcistična motnja v psihologiji in psihiatriji velja za 'osebnostno motnjo'. Ta motnja vpliva na odnose, kariero in vsakdanje življenje. Oseba s to motnjo se nikoli ne bo in ne more spremeniti.
Vse preveč staršev se premalo zaveda, kako pomembno je pravzaprav branje knjig in pravljic za otroke v zgodnjem otroštvu in pozneje v obdobju najstništva. Knjige namreč nudijo pobeg v svet domišljije, spodbujajo in razvijajo otrokov besedni zaklad, ga učijo kritičnega razmišljanja, širijo njegovo znanje in splošno razgledanost, pomenijo zatočišče, prispevajo k nadaljnjemu uspehu otroka in ga učijo komunicirati. A kako otroku približati ljubezen do knjig? Odgovarja strokovnjakinja Barbara Baloh, doktorica jezikoslovnih znanosti in raziskovalka.
Nordijski pristop k vzgoji otrok je znan po poudarku na neodvisnosti, čustvenem dobrem počutju in tesni povezanosti z naravo. Nordijsko starševstvo, ki temelji na kulturnih vrednotah držav, kot so Švedska, Norveška, Danska, Finska in Islandija, pa je zaradi naprednega pristopa, osredotočenega na otroka, postalo zanimivo po vsem svetu.
Pozitivno starševstvo je v zadnjih letih postalo priljubljen pristop k vzgoji, ki poudarja ljubezen, razumevanje in spoštovanje otrokovih čustev.
Postavljanje meja otrokom je ključnega pomena za njihovo rast in razvoj, vendar ne zahteva stroge kazni ali kričanja. Psihologinja pojasnjuje, kako lahko starši postavijo meje na spoštljiv in učinkovit način, brez uporabe škodljivih metod.
Če ste tudi sami starš, potem veste, da je vzgoja otrok vse prej kot preprosta. Vsak ima svoje vzgojne metode, svoje pristope. Pogosto temeljijo na tem, kar smo sami prejeli v otroštvu. Obstajajo pa štirje slogi starševstva, ki lahko otrokom dolgoročno škodijo. Preverite, kateri.
Pred leti mi je po dolgi in kruti bolezni umrla mama, pred otroki pa že v času njenega življenja nisem skrivala, da se babica nezadržno poslavlja. Po njeni smrti smo skupaj jokali in žalovali. Danes se večkrat spomnimo nanjo. Vemo, da nas babi še vedno čuva, da je zdaj zdrava in srečna "nekje za mavrico" ter da se bomo nekoč verjetno znova srečali. Tako smo se s smrtjo soočili v naši družini.
Kaj narediti, če se malček zjutraj, ko se vsem mudi v šolo ali službo, odloči, da se ne bo oblekel in pri tem vztraja? Zakaj se to dogaja in kako ravnati, preverite v tokratnem prispevku.
Jesen nam poleg nihanja temperatur prinese tudi muhasto vreme in takrat se mnogi starši, ki imajo še mlajše otroke, sprašujejo, kako naj jih oblečejo. Pomembno je, da je otrok zaščiten pred mrazom, a da mu ni vroče. Seveda morajo biti oblačila ustrezne velikosti in udobna, da bo v njih lahko tekal, plezal, skakal, se plazil ...
Ste se kdaj zalotili, da otroku večkrat rečete, kaj dela narobe, kot kaj dela prav? Morda ni bilo mišljeno slabo – želeli ste ga naučiti odgovornosti, reda, spoštovanja. A prekomerna kritika, obtoževanje in kaznovanje lahko pustijo na otroku veliko globlje posledice, kot si mislimo.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.