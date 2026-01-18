Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?

Georgia , mama iz Velike Britanije, je postala viralna na internetu, potem ko je priznala, da svojim otrokom ne dovoljuje vsakodnevnega prhanja. Vzrok za to pa je zelo praktičen – želi prihraniti pri računih za vodo. Njen pristop je sprožil številne odzive – medtem ko so nekateri starši izrazili podporo njenemu stališču, so drugi bili do njenega početja kritični.

V videu, ki ga je objavila na TikToku, mamica pojasnjuje, da je njen račun za vodo eden od razlogov, zakaj se je odločila za manj pogosto prhanje: "Veste, kakšen je moj račun za vodo? Lahko se prhamo ali kopamo vsak drugi dan," je povedala. Ob tem je dodala, da se zaveda, da njena odločitev morda ne bo naletela na odobravanje širše javnosti, vendar ni oklevala, da bi delila svojo izbiro. "Pričakujem, da me bodo vse mame napadle," je iskreno povedala v videu. Kljub temu pa je eden od očetov v komentarju priznal: "Tudi pri nas doma je tako, moj sin se prha dvakrat na teden."

Georgia pa ni edina, ki se je odločila za to prakso. Tudi nekateri znani starši, kot sta Ashton Kutcher in Mila Kunis ter Kristen Bell in Dax Shepard, imajo podobno prakso. Namesto vsakodnevnega prhanja se odločijo za manj pogoste prhe, ko otroci ne kažejo očitne potrebe po tem. Igralca Kristen in Dax sta tako priznala, da sta se odločila počakati, da se pri njunih otrocih pojavi intenzivnejši vonj, preden se odločita za pogostejše kopanje. S tem pristopom želita otrokom pomagati razviti lastno občutljivost do higiene, obenem pa sta bolj usklajena z naravnimi potrebami svojih otrok.

Tudi strokovnjaki opozarjajo, da vsakodnevno prhanje ni nujno koristno za zdravje. Dermatologinja Julie Russak je tako pojasnila, da lahko redno prhanje, še posebej, če traja predolgo, negativno vpliva na kožo: "Ne priporočam dolgotrajnega prhanja ali vsakodnevnega kopanja," je poudarila: "Prhanje z vročo vodo lahko uniči kožni mikrobiom, ki je ključnega pomena za zaščito kože in zdravje telesa."