Ste otroku dali telefon prezgodaj? Odkrijte nevarnosti, ki jih večina spregleda

B.R.
Malček 0
29. 01. 2026 13.47

V sodobnem digitalnem svetu, kjer so zasloni povsod prisotni, postaja vse bolj očitno, da lahko zgodnja uporaba pametnih telefonov resno vpliva na duševno zdravje otrok in mladostnikov.

telefon

Nova raziskava, objavljena v znanstveni reviji Journal of Human Development and Capabilities, razkriva zaskrbljujočo povezavo med starostjo, pri kateri otrok prejme prvi pametni telefon, in njegovim kasnejšim duševnim zdravjem.

Kaj pravi raziskava?

Raziskavo je izvedel nevroznanstveni startup Sapien Labs, ki se ukvarja z vplivi sodobnega življenja na delovanje možganov. Uporabili so podatke iz Global Mind Project – obsežne raziskave, ki je zajela več kot 100.000 mladih odraslih po vsem svetu.

Rezultati so pokazali jasen trend – prej ko otrok prejme pametni telefon (zlasti pred 13. letom), večje je tveganje za duševne težave kasneje v življenju.

Posledice zgodnjega dostopa

prej ko otrok prejme pametni telefon (zlasti pred 13. letom), večje je tveganje za duševne težave kasneje v življenju.
prej ko otrok prejme pametni telefon (zlasti pred 13. letom), večje je tveganje za duševne težave kasneje v življenju. FOTO: Adobe Stock

Glavna znanstvenica dr. Tara Thiagarajan pojasnjuje, da so otroci z zgodnjim dostopom do pametnih telefonov kasneje v življenju pogosteje doživljali:

- Čustveno nestabilnost

- Agresivno vedenje

- Težave z empatijo in samoregulacijo

- Občutek odtujenosti od realnosti

- Halucinacije in samomorilne misli

Med spoloma so se pokazale tudi pomembne razlike:

- Fantje so kazali manj čustvene stabilnosti in empatije.

- Dekleta so pogosteje poročala o zmanjšani samozavesti in manjši odpornosti na stres.

Zakaj možgani otrok še niso pripravljeni?

Otroci, mlajši od 13 let, še nimajo razvite nevrološke osnove, da bi se učinkovito spopadli z digitalnimi pritiski, kot so:

- Družbena omrežja in primerjanje z drugimi

- Spletno ustrahovanje (cyberbullying)

- Motnje spanja zaradi pozne uporabe zaslonov

- Pritisk vplivnežev in algoritmov, ki vplivajo na identiteto

Pametni telefoni pogosto postanejo digitalne varuške, a hkrati spreminjajo način delovanja otroških možganov – kar lahko vodi v dolgoročne negativne posledice.

Zgodnja izpostavljenost digitalnemu svetu ni le moteča – dejansko lahko preoblikuje otrokove možgane.
Zgodnja izpostavljenost digitalnemu svetu ni le moteča – dejansko lahko preoblikuje otrokove možgane. FOTO: Dreamstime

Podatki govorijo sami zase

Študija ugotavlja, da so motnje v duševnem zdravju najpogostejše pri tistih, ki so svoj prvi pametni telefon dobili pred 13. letom – starost, ki ni izbrana naključno. Gre za občutljivo obdobje, ko se razvijajo ključne funkcije, kot so samopodoba, socialne veščine in obvladovanje čustev.

Pozivi k spremembam: 13 let kot nova zakonska meja?

Gibanja, kot je Wait Until 8th, ter znanstveniki iz Sapien Labs pozivajo k uvedbi zakonske meje 13 let za pametne telefone – podobno kot pri alkoholu ali tobaku.

Dr. Thiagarajan predlaga še:

- Obvezno digitalno izobraževanje v šolah

- Strožji nadzor nad dostopom otrok do naprav

- Odgovornost tehnoloških podjetij za vpliv vsebin

Naraščajoči znanstveni konsenz

Vedno več raziskav potrjuje:

Otroke naučite odložiti tehnologijo in uživati v realnosti.
Otroke naučite odložiti tehnologijo in uživati v realnosti. FOTO: Shutterstock

Zgodnja izpostavljenost digitalnemu svetu ni le moteča – dejansko lahko preoblikuje otrokove možgane.

To se kaže v:

- Povečani anksioznosti in depresiji

- Slabši koncentraciji

- Oslabelih socialnih veščinah

- Moteni identiteti in samozavesti

Kaj lahko storijo starši?

Starši imajo ključno vlogo pri zaščiti otrok pred prezgodnjo digitalno izpostavljenostjo. Priporočljivo je, da:

- Zamaknejo nakup pametnega telefona vsaj do 13. leta

- Uporabljajo starševski nadzor in časovne omejitve

- Spodbujajo aktivnosti brez zaslonov – šport, igre, druženja

- Se redno pogovarjajo o vsebini na spletu, pritiskih in čustvih

Pametni telefon v otrokovih rokah ni zgolj tehnološki pripomoček – lahko je razvojno tveganje, če pride v napačnem trenutku. Znanost je jasna: čim kasneje otrok dobi telefon, tem bolje za njegovo duševno zdravje.

